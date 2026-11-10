पत्नी बोली- दुबई जाना है, 50 हजार दो, पति हुआ बेहोश...पढ़ें मिया बीवी की नोक-झोंक वाले चुटकुले

पति-पत्नी के रिश्तेल में प्यार के साथ नोक-झोंक भी चलती रहती है। कभी पत्नी की फरमाइशें तो कभी पति के मजेदार जवाब हंसी का माहौल बना देते हैं। ऐसे ही कुछ फनी जोक्स हम आपके लिए आज लेकर आए हैं।

Hindi jokes 2026

खिलखिलाकर हंसने के लिए अब लोग वजह खोजते हैं और अगर आप रील्स देखकर ऊब चुके हैं, तो कुछ चुटकुले पढ़िए। चुटकुले हमेशा से ही चेहरे पर हंसी लाने का काम करते आए हैं। आज हम आपके लिए पति-पत्नी की नोक-झोंक वाले मजेदार जोक्स लेकर आए हैं। इन्हें पढ़कर आपकी हंसी छूट जाएगी।

पति-पत्नी के 20 मजेदार चुटकुले 1. कीमत

पत्नी- सुन रहे हो जी, आपके लिए मेरी क्या कीमत है?

पति- जानू, तू तो करोड़ों की है...

पत्नी- तो उसी करोड़ों में से 50,000 रुपये देना, सहेलियों के साथ दुबई घूमने जाना है!

फिर क्या था, पति तुरंत बेहोश!

2. 4-5 दिन ना दिखूं तो...

पत्नी- अगर मैं आपको 4-5 दिन ना दिखूं, तो... कैसा लगेगा?

पति (खुश होकर): बहुत अच्छा लगेगा!

फिर क्या था, पत्नी सोमवार को ना दिखी, मंगलवार को ना दिखी, बुधवार को ना दिखी, गुरुवार को ना दिखी...

शुक्रवार को जब पति की आंख की सूजन जरा सी कम हुई, तब जाकर थोड़ी-थोड़ी दिखाई देना शुरू हुई!

3. शॉपिंग का खर्च

पति- तुम हर बार शॉपिंग में इतने पैसे क्यों खर्च कर देती हो?

पत्नी- क्योंकि मैं अपनी खुशी खरीदती हूं।

पति- तो मेरी खुशी का क्या?

पत्नी- तुम्हारी खुशी तो पैसे बचाने में है न!

4. पत्नी का गुस्सा

पत्नी- मैं घर छोड़कर जा रही हूं।

पति- ठीक है, लेकिन जाते-जाते दरवाजा बंद कर देना।

पत्नी- तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है?

पति- परवाह है तभी तो कह रहा हूं, मच्छर आ जाएंगे!

5. याददाश्त का टेस्ट

पत्नी- बताओ, हमारी शादी किस तारीख को हुई थी?

पति- एक मिनट, कैलेंडर देखता हूं।

पत्नी- तुम्हें अपनी शादी की तारीख भी याद नहीं?

पति- तारीख तो याद है, बस ये देख रहा हूं कि उस दिन कौन-सा वार था!

6. पति की तारीफ

पत्नी- मेरी कौन-सी बात तुम्हें सबसे अच्छी लगती है?

पति- तुम्हारा गुस्सा!

पत्नी- वो कैसे?

पति- कम से कम उस समय तुम मुझसे बात तो करती हो!

7. खाना बनाने का हुनर

पति- आज सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा है।

पत्नी- तो क्या हुआ, जिंदगी में मिठास कम होनी चाहिए क्या?

पति- लेकिन सब्जी में मिठास कहां से आ गई?

पत्नी- चुपचाप खाओ, वरना कल से बिना नमक की मिलेगी!

8. पति की किस्मत

दोस्त- भाई, शादी के बाद जिंदगी कैसी चल रही है?

पति- बस पूछ मत, हर दिन नया सरप्राइज मिलता है।

दोस्त- कैसा सरप्राइज?

पति- कभी खाने में, कभी खर्चे में और कभी पत्नी के मूड में!

9. पत्नी का सवाल

पत्नी- अगर मैं खूबसूरत नहीं होती तो क्या तुम मुझसे शादी करते?

पति- बिल्कुल करता।

पत्नी- सच में?

पति- हां, आखिर मुझे भी तो किसी न किसी से शादी करनी ही थी!

10. मोबाइल का पासवर्ड

पत्नी- तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड क्या है?

पति- तुम्हारी उम्र!

पत्नी- अच्छा जी, मेरी उम्र तो 25 साल है।

पति- वही तो, लेकिन तुमने 25 बार गलत डाल दिया!

11. छुट्टी का प्लान

पत्नी- इस रविवार मुझे कहीं घुमाने ले चलोगे?

पति- बिल्कुल, कहां चलना है?

पत्नी- जहां बहुत शांति हो।

पति- ठीक है, तुम्हें मायके छोड़ आता हूं!

12. पति की बीमारी

पत्नी- क्या हुआ, आज इतने चुप क्यों हो?

पति- सिर में बहुत दर्द है।

पत्नी- डॉक्टर को दिखा दूं?

पति- नहीं, बस थोड़ी देर शांति चाहिए।

पत्नी- अच्छा, तो बीमारी गंभीर है!

13. पत्नी की डिमांड

पत्नी- मुझे एक नया फोन चाहिए।

पति- तुम्हारा पुराना फोन तो ठीक चल रहा है।

पत्नी- लेकिन उसमें मेरी पसंद का रंग नहीं है।

पति- फोन चलाना है या दीवार पर टांगना है?

14. रोमांटिक पति

पत्नी- शादी से पहले तुम मुझे चांद-तारे तोड़कर देने की बात करते थे।

पति- हां, लेकिन अब समझ आया कि चांद-तारे तोड़ना आसान है, तुम्हारी फरमाइशें पूरी करना मुश्किल!

15. पति-पत्नी की नोक-झोंक

पत्नी- सुनो जी, मैं कैसी लग रही हूं?

पति- एकदम परी जैसी!

पत्नी- सच में?

पति- हां, बस कभी-कभी तुम्हारे पंख निकल आते हैं!

पत्नी- क्या मतलब?

पति- मेरा मतलब है, गुस्से में तुम उड़ने लगती हो!

16. पति की समझदारी

पत्नी- अगर मैं कहीं खो जाऊं तो तुम क्या करोगे?

पति- मैं अखबार में विज्ञापन दूंगा।

पत्नी- क्या लिखवाओगे?

पति- जिसे मिले, अपने पास ही रखे!

17. खाना क्यों नहीं बनाया?

पति- आज खाना क्यों नहीं बनाया?

पत्नी- गिर गई थी, लग गई...

पति- कहां गिर गई थी और क्या लग गई थी?

पत्नी- तकिये पर गिर गई थी और आँख लग गई थी!

18. पत्नी का गिफ्ट

पत्नी- तुमने कभी मुझे सोना, हीरा, मोती गिफ्ट नहीं दिया

पति ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर हाथ में दे दी।

पत्नी- यह क्या है?

पति- मेरे देश की धरती सोना उगले... उगले हीरे मोती... मेरे देश की धरती।

पत्नी गुस्से से घूरती हुई।

19. पति की बीमारी

पत्नी- डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं!

क्या करूं?

डॉक्टर- उन्हें दिन में बोलने का

मौका दीजिए!

20. पत्नी से चाय की डिमांड

पति- आज ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही

तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे।

पत्नी- हमारे यहां भैंस का दूध आता है