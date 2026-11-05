सुबह-सुबह ये चुटकुले पढ़कर चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान, सास-बहू की नोकझोंक में छिपा है हंसी का खजाना

सुबह की शुरुआत हंसी और मुस्कान के साथ करें। यहां पढ़िए सास-बहू की नोकझोंक और पति-पत्नी की मजेदार तकरार से जुड़े 20 फनी चुटकुले, जो आपका मूड फ्रेश कर देंगे और दिन को खुशनुमा बना देंगे।

Hindi jokes 2026

सुबह की शुरुआत अगर हंसी-मुस्कान के साथ हो, तो पूरा दिन खुशनुमा बन जाता है। दिनभर के तनाव और थकान को दूर करने के लिए हंसी से बेहतर कुछ नहीं। ऐसे में मजेदार चुटकुले आपके मूड को फ्रेश कर सकते हैं। यहां पढ़िए सास-बहू की नोकझोंक, पति-पत्नी की मजेदार तकरार और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े 20 फनी चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

यहां पढ़ें मजेदार चुटकुले- 1. सास: बहू, तुम इतनी देर तक फोन में क्या करती रहती हो?

बहू: मम्मी जी, ज्ञान बढ़ाती हूं।

सास: अच्छा! तो जरा बताओ, कल रात खाना किसने बनाया था?

बहू: वो तो गूगल पर भी नहीं मिला!

2. सास: बहू, तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं?

बहू: जी मम्मी जी, बिल्कुल आता है।

सास: तो आज कुछ अच्छा बना दो।

बहू: ठीक है, आज मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूं!

3. बहू: मम्मी जी, आप मुझसे इतना प्यार क्यों करती हैं?

सास: क्योंकि तुम मेरे बेटे की पसंद हो।

बहू: और अगर आपकी पसंद होती तो?

सास: तो शायद आज भी मेरा बेटा कुंवारा होता!

4. सास: बहू, घर में शांति क्यों नहीं रहती?

बहू: मम्मी जी, आप एक दिन चुप रहकर देखिए, घर कितना शांत रहता है!

5. बहू: मम्मी जी, आज मैंने आपके लिए स्पेशल डाइट फूड बनाया है।

सास: इसमें नमक इतना कम क्यों है?

बहू: आपकी लंबी उम्र के लिए।

सास: तो क्या नमक खाने से उम्र कम होती है?

बहू: नहीं, लेकिन शिकायतें जरूर बढ़ जाती हैं!

6. सास: बहू, आजकल तुम बहुत समझदार हो गई हो।

बहू: आपकी संगत का असर है मम्मी जी।

सास: अच्छा! तो मेरी एक बात मानकर आज जल्दी सो जाना।

बहू: बस मम्मी जी, समझदारी की भी एक सीमा होती है!

7. टीचर: बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा धैर्य किसमें होता है?

स्टूडेंट: मोबाइल की बैटरी में।

टीचर: वो कैसे?

स्टूडेंट: 1% पर भी घंटों उम्मीद लगाए रखती है!

8. दोस्त: भाई, शादी के बाद जिंदगी कैसी चल रही है?

दूसरा: बिल्कुल मोबाइल जैसी।

दोस्त: मतलब?

दूसरा: चार्ज कोई और करता है और इस्तेमाल सब करते हैं!

9. पत्नी: आप मेरी हर बात मानते क्यों नहीं?

पति: मानता तो हूं।

पत्नी: कब?

पति: जब तुम सो जाती हो, तब तुम्हारी सारी बातें मान लेता हूं!

10. डॉक्टर: आपको आराम की बहुत जरूरत है।

मरीज: कोई दवा लिख दीजिए।

डॉक्टर: दवा नहीं, घर जाकर पत्नी से कहिए कि आज खाना बाहर से मंगवाए!

11. दोस्त: तुम्हारा वजन कैसे कम हुआ?

दूसरा: मैंने रोज सुबह दौड़ना शुरू कर दिया।

दोस्त: कितनी दूर?

दूसरा: बस इतनी कि पत्नी के हाथ में झाड़ू न आ सके!

12. पापा: बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है?

बेटा: पापा, बिल्कुल ट्रेन की तरह।

पापा: वाह! मतलब तेज?

बेटा: नहीं, एक ही जगह खड़ी है!

13.

पत्नी: सुनिए, आज मेरी सहेली घर आ रही है, कुछ अच्छा लेकर आइएगा।

पति: क्या लाऊं?

पत्नी: कुछ भी अच्छा।

पति: ठीक है, मैं तुम्हारी सहेली को ही ले आता हूं!

14. टीचर: बताओ, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है?

बच्चा: मोबाइल का चार्जर।

टीचर: कैसे?

बच्चा: दिन-रात दूसरों की जान बचाने में लगा रहता है!

15. दोस्त: भाई, तुम इतने खुश कैसे रहते हो?

दूसरा: मैंने परेशान होना छोड़ दिया है।

दोस्त: कैसे?

दूसरा: अब परेशानियां खुद ही मुझे ढूंढती रहती हैं!

16. पत्नी: आप मेरी कितनी तारीफ करते हैं?

पति: जितनी तुम्हें सुनाई देती है।

पत्नी: मतलब?

पति: बाकी तारीफ तो मैं मन ही मन करता हूं!

17. ग्राहक: भाई साहब, ये घड़ी कितने की है?

दुकानदार: 500 रुपये की।

ग्राहक: और ये वाली?

दुकानदार: 1000 रुपये की।

ग्राहक: दोनों में फर्क क्या है?

दुकानदार: पहली समय बताती है, दूसरी समय के साथ तारीफ भी करती है!

18. मां: बेटा, दिनभर मोबाइल चलाते रहते हो, कुछ काम भी कर लिया करो।

बेटा: मां, मैं ऑनलाइन काम करता हूं।

मां: अच्छा! तो जरा ऑनलाइन जाकर कचरा भी फेंक आओ!

19. पति: आज खाने में क्या बनाया है?

पत्नी: आपकी पसंद का।

पति: वाह! क्या बात है, क्या बनाया?

पत्नी: मैगी।

पति: लेकिन मुझे तो मैगी पसंद नहीं!

पत्नी: इसीलिए तो रोज बनाती हूं, आदत पड़ जाएगी!

20. दोस्त: भाई, तुम्हारी याददाश्त कैसी है?

दूसरा: बहुत अच्छी है।

दोस्त: कैसे पता?

दूसरा: मुझे सब याद रहता है।

दोस्त: अच्छा, कल क्या खाया था?