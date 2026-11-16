बॉस ने पूछा- आज छुट्टी क्यों चाहिए? कर्मचारी का जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी, पढ़ें 20 चुटकुले

छुट्टी मांगने के बहाने, सैलरी की बातें, ऑफिस मीटिंग और काम से बचने के मजेदार चुटकुले आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। ऑफिस की भागदौड़ और तनाव के बीच ये जोक्स आपका मूड फ्रेश कर देंगे।

Hindi jokes 2026

ऑफिस में बॉस के साथ कभी सैलरी तो कभी छुट्टियों को लेकर अक्सर कर्मचारियों की बहस या तकरार हो जाती है। इस मजेदार नोक-झोंक को सुनने में भी मजा आता है। अगर आप भी ऑफिस में इन सभी चीजों से डील करते हैं, तो आपको ऐसे चुटकुले पढ़कर और भी मजा आएगा। आज हम आपके लिए ऑफिस वाले चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आपका दिन खुशनुमा बन जाएगा। बस इन जोक्स को बॉस के साथ मत शेयर करिएगा क्योंकि आपकी नौकरी की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी।

1. बॉस: आज छुट्टी क्यों चाहिए?

कर्मचारी: सर, घर में शांति बनाए रखने के लिए।

बॉस: वो कैसे?

कर्मचारी: सर, पत्नी ने कहा है कि आज घर पर नहीं रहे तो कल से ऑफिस भी मत आना!

2. बॉस: तुम ऑफिस इतनी देर से क्यों आए?

कर्मचारी: सर, रास्ते में एक बोर्ड लगा था- आगे स्कूल है, धीरे चलें।

बॉस: तो?

कर्मचारी: सर, मैं धीरे-धीरे ही तो आया हूं!

3. बॉस: तुम्हारी काम करने की स्पीड इतनी धीमी क्यों है?

कर्मचारी: सर, मैं क्वालिटी पर ध्यान देता हूं।

बॉस: लेकिन काम तो पूरा ही नहीं होता!

कर्मचारी: सर, क्वालिटी में टाइम तो लगता ही है!

4. बॉस: कल तुम ऑफिस क्यों नहीं आए थे?

कर्मचारी: सर, कल मेरा फोन खराब हो गया था।

बॉस: तो ऑफिस आने से फोन का क्या लेना-देना?

कर्मचारी: सर, अलार्म ही नहीं बजा, इसलिए उठ नहीं पाया!

5. बॉस: तुम्हें हर दूसरे दिन छुट्टी क्यों चाहिए होती है?

कर्मचारी: सर, काम और आराम के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।

बॉस: लेकिन तुम काम कब करते हो?

कर्मचारी: सर, उसी संतुलन को बिगड़ने से बचाने के लिए तो छुट्टी लेता हूं!

6. बॉस: तुम्हारे पास काम इतना पेंडिंग क्यों रहता है?

कर्मचारी: सर, मैं काम को कभी खत्म नहीं करता।

बॉस: क्यों?

कर्मचारी: ताकि कंपनी को हमेशा मेरी जरूरत बनी रहे!

7. बॉस: तुम हर समय मोबाइल में क्या देखते रहते हो?

कर्मचारी: सर, कंपनी के ईमेल।

बॉस: लेकिन स्क्रीन पर क्रिकेट मैच चल रहा है!

कर्मचारी: सर, वही तो देख रहा हूं कि टीम वर्क कैसा होना चाहिए!

8. बॉस: तुम्हें सैलरी बढ़वानी है?

कर्मचारी: जी सर!

बॉस: पहले अपने काम में सुधार लाओ।

कर्मचारी: सर, सैलरी बढ़ जाएगी तो काम में अपने आप सुधार आ जाएगा!

9. बॉस: ऑफिस में तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है?

कर्मचारी: सर, लंच ब्रेक।

बॉस: और सबसे बड़ा दुश्मन?

कर्मचारी: सर, आपका गुड मॉर्निंग वाला मैसेज!

10. बॉस: तुम मीटिंग में सो क्यों रहे थे?

कर्मचारी: सर, आपकी बातें सुनकर आंखें बंद हो गई थीं।

बॉस: मतलब बोर हो रहे थे?

कर्मचारी: नहीं सर, मैं तो आपकी बातों को आंख बंद करके फॉलो कर रहा था!

11. बॉस: तुम्हारी रिपोर्ट अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई?

कर्मचारी: सर, डेटा इकट्ठा कर रहा हूं।

बॉस: दो दिन से?

कर्मचारी: जी सर, डेटा भी मेरी तरह वर्क फ्रॉम होम कर रहा है!

12. बॉस: तुम्हें ऑफिस में सबसे ज्यादा क्या पसंद है?

कर्मचारी: सर, एसी।

बॉस: काम नहीं पसंद?

कर्मचारी: सर, काम तो घर पर भी हो सकता है, लेकिन इतना अच्छा एसी कहां मिलेगा!

13. बॉस: अगर तुम्हें एक दिन के लिए बॉस बना दिया जाए तो क्या करोगे?

कर्मचारी: सबसे पहले सभी कर्मचारियों को छुट्टी दे दूंगा।

बॉस: और खुद?

कर्मचारी: सर, मैं भी तो कर्मचारी ही हूं!

14. बॉस: तुम्हारा टारगेट पूरा क्यों नहीं हुआ?

कर्मचारी: सर, टारगेट बहुत बड़ा था।

बॉस: दूसरे कर्मचारियों ने तो पूरा कर लिया!

कर्मचारी: सर, मैं दूसरों की नकल नहीं करता, मेरी अपनी अलग पहचान है!

15. बॉस: ऑफिस में तुम्हें काम करने में सबसे ज्यादा परेशानी किससे होती है?

कर्मचारी: सर, काम से।

बॉस: और किससे?

कर्मचारी: सर, काम देने वाले से!

16. बॉस: तुम हर बार लंच ब्रेक में इतना समय क्यों लगाते हो?

कर्मचारी: सर, खाना जल्दी-जल्दी खाने से सेहत खराब होती है।

बॉस: लेकिन तुम तो रोज पिज्जा खाते हो!

कर्मचारी: सर, इसलिए तो धीरे-धीरे खाता हूं!

17. बॉस: तुम्हें पता है कि ऑफिस में अनुशासन बहुत जरूरी है?

कर्मचारी: जी सर, बिल्कुल!

बॉस: फिर तुम रोज देर से क्यों आते हो?

कर्मचारी: सर, मैं रोज एक ही समय पर देर से आता हूं। इससे ज्यादा अनुशासन क्या होगा!

18. बॉस: तुम्हें कंपनी से कोई शिकायत है?

कर्मचारी: नहीं सर, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है।

बॉस: क्या?

कर्मचारी: सैलरी हर महीने समय पर आ जाए तो मैं कंपनी की तारीफ भी समय पर करूंगा!

19. बॉस: तुमने आज कितना काम किया?

कर्मचारी: सर, जितना हो सकता था उतना किया।

बॉस: यानी?

कर्मचारी: सर, आज काम करने का मन नहीं था, इसलिए ज्यादा हो ही नहीं सकता था!

20. बॉस: तुम रोज ऑफिस क्यों आते हो?

कर्मचारी: सर, सैलरी के लिए।

बॉस: अगर सैलरी न मिले तो?