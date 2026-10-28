गरीब आदमी के गजब के सपने और मजेदार किस्से, हंसते-हंसते पेट में हो जाएगा दर्द, पढ़िए धमाकेदार जोक्स

हंसना सेहत के लिए फायदेमंद होता है इसलिए आपको हंसाने के लिए हम कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। ये जोक्स गरीब और उसके सपनों से जुड़े हैं।

गरीब आदमी के सपने से जुड़े 20 मजेदार जोक्स

आपके लाफ्टर डोज के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं कुछ मजेदार जोक्स लेकर जिन्हें पढ़कर हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। ये जोक्स अपनों के साथ शेयर करने के लिए बेस्ट हैं और इनके साथ स्टेटस भी अपडेट किया जा सकता है। यहां पढ़िए हंसी से लोटपोट कर देने वाले गरीब और उसके सपने से जुड़े जोक्स।

1) गरीब आदमी ने रात को सपना देखा कि वह करोड़पति बन गया है।

सुबह उठते ही पत्नी बोली, 'क्या हुआ जी, मुस्कुरा क्यों रहे हो?'

पति बोला, 'कल रात तुम्हें हीरे की अंगूठी दी थी सपने में!'

पत्नी बोली, ‘तो अब असल में भी दे दो!’

पति बोला, ‘अरे भाग्यवान, सपना मेरा था, खर्चा तुम्हारा क्यों?’

2) दोस्त: भाई, कल रात क्या सपना देखा?

गरीब आदमी: भाई, मैं इतना अमीर हो गया कि मेरे पास 10 कारें थीं!

दोस्त: फिर क्या हुआ?

गरीब आदमी: सुबह आंख खुली तो पता चला कि 10 कारों के बीच मेरी साइकिल खड़ी थी!

3) गरीब आदमी भगवान से बोला, ‘हे भगवान, मुझे इतना अमीर बना दो कि लोग मुझे देखकर सलाम करें!’

अगले दिन वह बैंक के बाहर खड़ा था।

गार्ड बोला, ‘ओए, यहां क्यों खड़ा है?’

गरीब आदमी बोला, 'बस भाई, सलाम लेने की प्रैक्टिस कर रहा हूं!'

4) गरीब आदमी ने सपना देखा कि उसकी शादी किसी करोड़पति की बेटी से हो गई।

सुबह पत्नी ने पूछा, 'किस बात पर हंस रहे हो?'

पति बोला, ‘सोच रहा हूं कि अगर सपना सच हो जाता तो आज तुम्हें भी दहेज में कुछ मिल जाता!’

पत्नी ने चप्पल उठाई और बोली, 'ले, सपने में ही खा ले!'

5) गरीब आदमी सपने में फाइव स्टार होटल में खाना खा रहा था।

वेटर बोला, ‘सर, बिल कौन देगा?’

गरीब आदमी बोला, ‘मेरे पिताजी!’

वेटर बोला, 'लेकिन सर, आपके पिताजी तो बाहर चाय बेचते हैं!'

गरीब आदमी बोला, ‘इसीलिए तो सपने में आया हूं, असल में तो उधार भी नहीं मिलता!’

6) गरीब आदमी ने सपना देखा कि उसकी 10 करोड़ की लॉटरी लग गई।

सुबह उठते ही उसने पत्नी से कहा, "आज से हम अमीर हैं!"

पत्नी खुशी से बोली, "सच में?"

पति बोला, "हां, सपने में टिकट खरीदा था और इनाम भी जीत लिया!"

पत्नी बोली, "और असल में?"

पति बोला, "असल में तो टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे!"

7) दोस्त: भाई, तेरे सपने कितने बड़े हैं?

गरीब आदमी: इतने बड़े कि सपने में मेरा बैंक बैलेंस 50 लाख था!

दोस्त: फिर सुबह क्या हुआ?

गरीब आदमी: बैंक का मैसेज आया, बैलेंस 50 रुपये से भी कम है!

दोस्त: फिर तूने क्या किया?

गरीब आदमी: मोबाइल बंद कर दिया, कहीं बैंक वाले सपना वापस न मांग लें!

8) गरीब आदमी ने सपना देखा कि उसका बहुत बड़ा बंगला है।

सुबह मकान मालिक आया और बोला, "किराया कब देगा?"

गरीब आदमी बोला, "भाई, अभी तो मैं अपने बंगले में रहता हूं!"

मकान मालिक बोला, "तो फिर मेरा कमरा खाली कर!"

गरीब आदमी बोला, "यही तो दिक्कत है, सपने वाला बंगला तुम्हारे नाम नहीं हो रहा!"

9) गरीब आदमी ने सपना देखा कि उसकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई।

सुबह पत्नी बोली, "आज काम पर नहीं जाना?"

पति बोला, "अब मैं मालिक हूं, काम पर क्यों जाऊंगा?"

पत्नी बोली, "अच्छा, तो महीने का राशन कौन लाएगा?"

पति बोला, "लगता है कंपनी का दिवाला निकल गया!"

10) गरीब आदमी सपने में स्विट्जरलैंड घूम रहा था।

पत्नी ने जगाकर पूछा, "कहां घूम रहे थे?"

पति बोला, "विदेश में!"

पत्नी बोली, "टिकट कितने का पड़ा?"

पति बोला, "एक करवट का 10 रुपये और दूसरी करवट का 10 रुपये!"

पत्नी बोली, "वाह! इतने सस्ते में विदेश!"

11) गरीब आदमी ने सपना देखा कि उसके हाथ में सबसे महंगा आईफोन है।

सुबह उठकर उसने अपना पुराना फोन देखा और बोला, "तू मेरी जिंदगी में कब तक रहेगा?"

फोन की घंटी बजी।

स्क्रीन पर लिखा था, "रिचार्ज खत्म!"

गरीब आदमी बोला, "भाई, सपने में भी तू मेरा पीछा नहीं छोड़ता!"

12) गरीब आदमी दोस्त से बोला, "मैंने करोड़पति बनने का फार्मूला खोज लिया है!"

दोस्त बोला, "क्या है?"

गरीब आदमी बोला, "रोज रात को करोड़पति बनने का सपना देखो!"

दोस्त बोला, "इससे क्या होगा?"

गरीब आदमी बोला, "कम से कम सोते समय तो अमीर रहेंगे, बिजली का बिल भी नहीं आएगा अगर बिजली कटी हो!"

13) गरीब आदमी ने सपना देखा कि उसके घर में 20 नौकर काम करते हैं।

सुबह पत्नी बोली, "उठो, बर्तन धो दो!"

पति बोला, "मैं मालिक हूं, नौकर कहां हैं?"

पत्नी बोली, "सपने में होंगे, यहां तो तुम ही हो!"

14) गरीब आदमी सपने में बड़े मॉल में शॉपिंग कर रहा था।

दुकानदार बोला, "सर, क्या चाहिए?"

वह बोला, "पूरा मॉल खरीदना है!"

दुकानदार बोला, "कैश या कार्ड?"

गरीब आदमी बोला, "नींद में उधार चलता है क्या?"

दुकानदार बोला, "हां, लेकिन उठने के बाद सपना वापस करना पड़ेगा!"

15) गरीब आदमी ने सपना देखा कि वह BMW चला रहा है।

सुबह पत्नी बोली, "कहां जा रहे हो?"

पति बोला, "ऑफिस, अपनी BMW लेकर!"

पत्नी बोली, "चाबी कहां है?"

पति बोला, "तकिए के नीचे!"

पत्नी ने देखा तो वहां साइकिल की चाबी थी।

पति बोला, "अरे, BMW का बजट अभी साइकिल तक ही पहुंचा है!"

16) गरीब आदमी ने सपना देखा कि उसके जन्मदिन पर पूरा शहर पार्टी में आया है।

सुबह पत्नी बोली, "जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए?"

पति बोला, "बस एक केक!"

पत्नी बोली, "पैसे?"

पति बोला, "सपने में सबने गिफ्ट दिया था, तुम भी सपना देख लो!"

17) गरीब आदमी सपना देखकर घबराकर उठा।

पत्नी बोली, "क्या हुआ?"

पति बोला, "मैंने सपने में 5 करोड़ का कर्ज ले लिया!"

पत्नी बोली, "अरे, सपना था!"

पति बोला, "हां, लेकिन बैंक मैनेजर भी सपने में EMI मांगने आ गया था!"

पत्नी बोली, "अच्छा हुआ सपना था, वरना तेरी नींद के साथ घर भी चला जाता!"

18) गरीब आदमी ने सपना देखा कि उसके हाथ में 10 लाख की घड़ी है।

दोस्त बोला, "समय क्या हुआ है?"

गरीब आदमी बोला, "समय तो वही है, बस घड़ी अमीर हो गई है!"

दोस्त बोला, "फिर तेरी जिंदगी कब बदलेगी?"

गरीब आदमी बोला, "जब घड़ी बेचकर पैसे मिलेंगे!"

19) गरीब आदमी पत्नी से बोला, "कल रात सपना आया कि तुमने मुझे 1 करोड़ रुपये दिए!"

पत्नी बोली, "अच्छा! फिर तुमने क्या किया?"

पति बोला, "मैंने तुम्हें धन्यवाद कहा और गले लगा लिया!"

पत्नी बोली, "और अब असल में भी गले लगाओ!"

पति बोला, "पहले 1 करोड़ तो दे दो, गले लगना तो मेरा पुराना हुनर है!"

20) गरीब आदमी भगवान से बोला, "भगवान, मुझे ऐसा सपना दो जो सच हो जाए!"

भगवान ने सपना दिया कि उसके सारे कर्ज माफ हो गए और बैंक खाते में 10 करोड़ आ गए।

सुबह वह खुशी से उछल पड़ा।

तभी दूधवाला आया और बोला, "साहब, पिछले महीने के दूध के पैसे!"

गरीब आदमी बोला, "भाई, थोड़ा रुक जा! भगवान ने अभी तक मेरा सपना डाउनलोड ही नहीं किया!"