दिन की शुरुआत हंसी-ठहाकों के साथ करनी है, तो कुछ मजेदार चुटकुले हम आपके लिए लेकर आए हैं। इन मजेदार जोक्स को पढ़ते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।

Hindi jokes 2026

दिन की शुरुआत अगर हंसी और ठहाकों के साथ हो, तो पूरा दिन खुशनुमा बन जाता है। हंसना न सिर्फ मूड को बेहतर बनाता है, बल्कि तनाव दूर करने में भी मदद करता है। ऐसे में अगर आप भी अपनी दिनभर की थकान और टेंशन भूलकर कुछ पल मुस्कुराना चाहते हैं, तो ये मजेदार हिंदी चुटकुले जरूर पढ़ें। चाचा-भतीजे की नोकझोंक से लेकर पति-पत्नी की मजेदार बातचीत तक, यहां आपको ऐसे फनी जोक्स मिलेंगे, जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी छूट जाएगी।

यहां पढ़ें 20 फनी जोक्स- 1. ताऊ मास्टर से,

मेरा छोरा पढाई में कैसा से?

मास्टर - ताऊ यूं समझ ले

जीरो की खोज

इसके खातिर ही करी थी।

2. महिलाओं के सामने चुप रहना

ही सबसे बड़ी समझदारी है

वरना पकाने के लिए वो करेले

तक का मुहं सिल देती है।

3. लड़की - दरवाजा खोलते ही..

अब यहां क्या लेने आए हो?

कल मेरी शादी है।

लड़का - टेंट लगाने आये है...

अब क्या काम - धंधा भी छोड़ दे।

4. साली : क्या आपको ब्रिटिश भाषा आती है ?

जीजा : हां

साली : कुछ बोलकर दिखाओ

जीजा : दुगना लगान डेना पड़ेगा बुवन !

साली बेहोश।

5. लड़का अपने चाचा से मैंने सुना है

आप बहुत कमजोर हो गए हो,

फिट रहने के लिए

रोज एक चम्मच

अम्बुजा सीमेंट खाया करो

क्योंकि, इस सीमेंट में जान होती है।

6. सोनू की पत्नी (सोनू से) : सुनो....!

आज मुझे किसी महंगी जगह घुमाने ले चलो...

सोनू : ठीक है, तैयार हो जाओ..

पत्नी : वैसे कहां घुमाने ले जा रहे हो?

सोनू : पहले पेट्रोल पंप, फिर गैस एजेंसी और वहां

से फिर सब्जी मंडी

7. गर्लफ्रेंड – तुम जानते हों मेरी एक – एक सांस

पर हज़ारों लडके मरते है

बॉयफ्रेंड – थोडा टाइम निकल

कर ब्रश कर लिया करो

हजारो मासूमों की जान बच जाएगी।

8. डॉक्टर – कहिए कैसे आना हुआ

मरीज – डॉक्टर साहब लीवर में

बहुत दर्द हो रहा है

डॉक्टर – शराब पीते हो?

मरीज – जी बिलकुल पर छोटा

पैक ही बनाना।

9. बेटा – मुझे शादी नहीं करनी पापा मुझे

सभी औरतों से डर लगता है

पिता – कर ले बेटा फिर एक ही औरत

से डर लगेगा, बाकी सब अच्छी लगेंगी।

10. बेटा - पापा, 10 रूपया देना गरीब को देना है!

पापा - कहा है गरीब?

बेटा - बेचारा बाहर धूप में आइसक्रीम बेच रहा है।

11. दरोगा जी ने अपने बेटे से पूछा - इतने कम नंबर क्यों आये?

आज से तेरा खेलना, टीवी देखना सब बंद !

बेटा - पापा, ये लो 100 रूपए और बात को यहीं पर खत्म करो।

12. पापा - बेटा, अमेरिका में 15-16 साल के बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े हो जाते है..

बेटा - लेकिन पापा भारत में तो 1-2 साल का बच्चा भागने भी लगता है।

13. पापा - इतने कम नंबर? दो थप्पड़ मारने चाहिए |

बेटा - हां चलो पापा मैंने तो उस मास्टर का

घर भी देखा हुआ है

14. पापा - तुम अपनी क्लास में सबसे पीछे क्यों बैठते हो?

बेटा - इससे क्या फर्क पड़ता है पापा, आगे और पीछे

वालो को एक सा ही पढाया जाता है।

15. बच्चा - पापा जल्दी ठंडा पानी लेकर चलो मम्मी के पास...

पापा - क्यों?

बच्चा - ममी कह रही है की पहले तेरे बाप के और अब तेरे

लक्षण देख कर मेरे देह में आग लग जाती है।

16. पिता - बेटा छोड़ दे यह फेसबुक ये तुझे रोटी नहीं देने वाली...

बेटा - हां पापा, ये मुझे रोटी नहीं देने वाली पर रोटी बनाने वाली जरुर देगी।

17. दोस्त: शादी और मोबाइल में क्या समानता है?

दूसरा दोस्त: क्या?

पहला: दोनों में शुरुआत में बहुत खुशी होती है।

दूसरा: फिर?

पहला: फिर रोज चार्जिंग, अपडेट और मेंटेनेंस का खर्चा!

18. सोनू - स्कूल जाते हुए बहुत रो रहा था

पिता - चुप हो जा, शेर के बच्चे कभी रोते नहीं है...

सोनू - पापा शेर के बच्चे कभी स्कूल भी नहीं जाते।

19. पत्नी: सुनो जी, मैं घर की लक्ष्मी हूँ ना?

पति: बिल्कुल!

पत्नी: तो मेरी पूजा किया करो।

पति: करता तो हूँ, लेकिन लक्ष्मी जी, महीने की पहली तारीख को दर्शन दिया करो, आखिरी तारीख को नहीं!

20. चिंटू - पापा आजकल जुड़वे बच्चे ज्यादा क्यों पैदा होते है?

पापा - क्योंकि देश में इतना आतंकवाद बढ़ गया है की