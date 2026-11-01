आलू पराठे में आलू नहीं मिला तो पति ने उठाया सवाल, पत्नी का जवाब सुनकर लोटपोट हो जाएंगे!
हफ्ते भर का स्ट्रेस और थकान मिटाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए 20 मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं। इन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।
पति-पत्नी के बीच नोकझोंक और मजेदार तकरार तो अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन कई बार पत्नी के जवाब ऐसे होते हैं कि पति के पास कुछ कहने को नहीं बचता। सोशल मीडिया पर ऐसे ही मजेदार चुटकुले लोगों को खूब गुदगुदाते हैं। एक चुटकुले में पति आलू के पराठे में आलू नजर न आने पर सवाल कर बैठता है, लेकिन पत्नी का जवाब सुनकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। ऐसे ही मजेदार पति-पत्नी के चुटकुले पढ़कर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।
1. पति- (बेचारा खाना खाते हुए पत्नी से बोला) आलू के पराठे में आलू नजर नहीं आ रहा!
पत्नी- चुपचाप खा लो, कश्मीरी पुलाव में क्या कश्मीर नजर आता है?
2. पंडित जी ने कुंडली मिलाई
36 के 26 गुण मिल गये
लड़के वालों ने मना कर दिया
जब सारे गुण मिलते हैं तो आप मना क्यों कर रहे हैं?
लड़के वाले-हमारा लड़का बिलकुल लफंगा है, अब क्या बहू भी उस जैसी ले आयें?
3. लड़का- तुमसे कुछ कहना था, कहूं..?
लड़की- हां बोलो...
लड़का- मैं तुमसे प्यार करता हूं...
लड़की- करो... करो... मैं भी किसी से करती हूं,
सब किसी न किसी से करते हैं...!!!
लड़का बेहोश
4. गर्लफ्रेंड- मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद आए।
ब्वॉयफ्रेंड- चल पगली....कुछ भी हो....
मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा।
मम्मी से बोलना मुझे भूल जाएं।
5. पत्नी- सुन रहे हो जी, आपके लिए मेरी क्या कीमत है?
पति- जानू तू तो करोड़ों की है...
पत्नी- तो उसी करोड़ों में से 50000 रुपये देना,
सहेलियों के साथ दुबई घूमने जाना है फिर क्या था पति बेहोश!
6. पत्नी- पिछले साल दिवाली के मौके पर आपने लोहे की फोल्डिंग खाट गिफ्ट में दी थी इस साल दिवाली पर गिफ्ट में क्या देंगे?
पति- मन ही मन बोला (फोल्डिंग खाट में बिजली का करंट)
7. लड़का- देखो बेबी मैं तुम्हारी जुल्फों के लिए क्या लाया हूं?
लड़की- क्या लाए हो जान?
लड़का- उस्तरा
लड़की- उस्तरा क्यों?
लड़का- टकली करुंगा तुझे,
तूने मेरे सिर में भी जुएं फैला दी हैं।
8. ऑफिस में आई नई सेक्रेटरी ने एक दिन अपने बॉस से पूछा-
सर आपकी बीवी मुझे इतनी शक भरी नजरों से,
क्यों देखती है?
बॉस ने ठंडी सांस ली और कहा-
क्योंकि तुमसे पहले वही मेरी सेक्रेटरी थी।
9. सेक्रेटरी- 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी, सर
बॉस- बाद में देखते है
सेक्रेटरी- शर्ट अच्छी लग रही है आपकी
बॉस- छुट्टी नहीं मिलेगी
सेक्रेटरी- सिर्फ शर्ट अच्छी लग रही है,
मुंह वैसा ही है, कुत्ते जैसा।
10. पत्नी- शादी के बाद पत्नी को हमेशा खुश रखना चाहिए
पति- शादी करके पत्नी को खुश रखना बड़ी बात नहीं,
बल्कि शादी करके खुद खुश रहना बड़ी बात है।
11. कानपुर स्टाइल में टीचर ने पप्पू से पूछा-
काहे ब कल स्कूल काहे नहीं आए?
पप्पू- काहे, कल जौ आये रहें
उनका कलेक्टर बना दिए हो का।
12. चर- एक सवाल का जवाब दो
गोलू- जी मैम
टीचर- अगर तुम्हारा Best Friend और Girlfriend
दोनों डूब रहे हों तो तुम किसे बचाओगे?
गोलू- डूब जाने दो, दोनों को
आखिर वह दोनों एक साथ कर क्या रहे थे।
13. मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचने पर आदमी ने यमराज से पूछा-
मैं इतना बड़ा शराबी सारा दिन नशे में टुन,
मुझे स्वर्ग कैसे मिला प्रभु?
यमराज- बिना अन्न का एक दाना खाए,
तू जो शराब के साथ सलाद खाकर सो जाता था,
टेक्निकली उसे उपवास में काउंट कर लिया है।
14. चिंटू- मम्मी, प्लीज ये रस्सी अपनी जीभ से
काट दो,
मम्मी- बेवकूफ रस्सी जीभ से कैसे कट सकती है?
चिंटू- क्यों कल ही तो पापा कह रहे थे कि,
आपकी जुबान कैची की तरह चलती है।
15. पंडित जी- बच्चा जीवन के पहले 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे
चिंटू- पंडित जी, उसके बाद?
पंडित जी- फिर आदत पड़ जाएगी, सह लोगे।
16. पप्पू एक पंडित के पास जाता है
पप्पू- मैं भगवान को बहुत याद करता हूं
पंडित- जरुरत से ज्यादा भगवान को मत याद किया करो
क्योंकि जिस दिन भगवान ने याद कर लिया तो
लेने के देने पड़ जाएंगे।
17. एक बूढ़ा बस मैं सीट पर अकेला बैठा था
तभी एक बुढ़िया आई और उसके बगल में बैठ गई
कुछ देर बाद बुढ़िया बूढ़े से बोली- आप कहां जा रहे हो?
बूढ़ा चुप बैठा रहा
बुढ़िया फिर बोली- अंकल जी आप कहां जा रहे हो?
अब बूढ़े से चुप नहीं रहा गया और वो बोला-
तू बहुत सुंदर और जवान है बेटी, तेरे लिए लड़का
ढूंढने जा रहा हूं।
18.खाना खाते समय पति, पत्नी से बोला-
एक रोटी और देना
पत्नी- रोटी तो खत्म हो गई
पति- ऐसे कैसे?
पत्नी- वैसे ही, जैसे कल साड़ी दिलवाने के समय
आपके पैसे खत्म हो गए थे।
19. दामाद- महिलाओं को जीवन में बस चार सुख चाहिए
ससुर- वो क्या?
दामाद- सुंदर काया, पर्स में माया,
घर में आया और एक आवाज में पति बोले-
मैं अभी आया।
20. दामाद- आपकी बेटी बहुत अच्छी है
ससुर- वो कैसे?
दामाद- इतनी सर्दी में वो मुझे गर्म पानी करके देती है
ससुर- नहाने के लिए?
दामाद- नहीं-नहीं बर्तन धोने के लिए
ससुर बेहोश।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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