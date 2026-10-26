Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एग्जाम में नकल के ऐसे बहाने, टीचर भी हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट!

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ बेहद मजेदार जोक्स जिन्हें पढ़ने के बाद हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। ये जोक्स एक्जाम में नकल करने से जुड़ें हैं। आपको जोरदार हंसी के ठहाके लगवाने हम लेकर आए हैं कुछ मजेदार चुटकुले पढ़िए-

Funny jokes about cheating in exams
परीक्षा में नकल से जुड़े मजेदार जोक्स

आपको हंसाने के लिए हम कुछ जोक्स लेकर आए हैं। ये जोक्स परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों की मजेदार हरकतों पर ये जोक्स आधारित हैं। इन जोक्स में कोई दोस्त की कॉपी देखकर अपना भविष्य खोजता है, तो कोई नकल पकड़े जाने पर अजीब बहाने बनाता है। हंसने और दूसरों को हंसाने के लिए यहां पढ़िए कुछ बेहद मजेदार जोक्स।

1) टीचर: तुम बार-बार पीछे क्यों देख रहे हो?

स्टूडेंट: सर, भविष्य देख रहा हूं!

टीचर: वो कैसे?

स्टूडेंट: मेरा भविष्य पीछे वाले की कॉपी में है!

2) टीचर: तुम्हें इस सवाल का जवाब कैसे पता चला?

स्टूडेंट: सर, मेरे अंदर टैलेंट है!

टीचर: लेकिन तुमने तो पीछे वाले की कॉपी देखी थी!

स्टूडेंट: सर, टैलेंट को प्रेरणा भी तो चाहिए!

ये भी पढ़ें:आलस और नींद के ऐसे देसी जोक्स कि हंसते-हंसते पेट दुख जाएगा!

3) छात्र: भगवान, इस बार पास करवा दो!

भगवान: बेटा, पढ़ाई की थी?

छात्र: नहीं!

भगवान: तो फिर मुझे भी नकल की पर्ची भेज!

4) टीचर: तुम्हारी जेब में क्या है?

स्टूडेंट: सर, कुछ नहीं!

टीचर: फिर जेब से कागज क्यों निकल रहा है?

स्टूडेंट: सर, मेरी जेब भी पढ़ाई कर रही है!

5) दोस्त 1: भाई, नकल करने का सबसे आसान तरीका क्या है?

दोस्त 2: शादी कर ले!

दोस्त 1: उससे क्या होगा?

दोस्त 2: जिंदगी भर दूसरों की सुनकर ही जवाब देना पड़ेगा!

6) टीचर: तुमने पूरा उत्तर अपनी कॉपी में उतार लिया?

स्टूडेंट: जी सर!

टीचर: समझ भी आया?

स्टूडेंट: नहीं सर, मैं तो सिर्फ डाउनलोड करके लाया हूं!

7) टीचर: नकल करते हुए शर्म नहीं आती?

स्टूडेंट: आती है सर, इसलिए तो सिर झुकाकर करता हूं!

8) दोस्त: भाई, पेपर कैसा हुआ?

दूसरा दोस्त: बहुत अच्छा!

दोस्त: कितना लिखा?

दूसरा: अपना नाम और रोल नंबर!

10) टीचर: ये क्या लिखा है? कुछ समझ नहीं आ रहा!

स्टूडेंट: सर, ये सीक्रेट कोड में उत्तर है।

11) टीचर: तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के उत्तर बिल्कुल एक जैसे हैं!

स्टूडेंट: सर, हम बचपन से जुड़वां विचारों वाले हैं।

12) छात्र: सर, मुझे कुछ नहीं आता!

टीचर: तो परीक्षा देने क्यों आए?

छात्र: सर, घर पर सब पूछ रहे थे कि पेपर कैसा हुआ!

ये भी पढ़ें:टीचर-तुम्हें मॉनिटर क्यों बनाया जाए? पढ़ें लोटपोट करने वाले जोक्स

13) दोस्त ने कहा: भाई, मुझे एक सवाल का जवाब बता दे।

दूसरा बोला: पहले बता, कौन-सा सवाल?

पहला: जो तुझे आता हो!

14) टीचर: तुमने पूरी कॉपी खाली क्यों छोड़ दी?

स्टूडेंट: सर, मैं दूसरों को नकल करने का मौका देना चाहता था!

15) परीक्षा के बाद पापा: बेटा, पेपर कैसा हुआ?

बेटा: पापा, सवाल तो बहुत आसान थे!

पापा: फिर नंबर अच्छे आएंगे?

बेटा: वो तो जांचने वाले सर ही बता पाएँगे, मैंने तो सब पड़ोसी के भरोसे छोड़ दिया था!

16) टीचर: नकल क्यों कर रहे हो?

स्टूडेंट: सर, पास होने के लिए मेहनत कर रहा हूं!

17) टीचर: तुम्हें कुछ आता भी है?

स्टूडेंट: जी सर, नकल करने का सही तरीका!

18.) छात्र ने भगवान से प्रार्थना की:

हे भगवान! पास करवा दो, अगली बार पक्का पढ़ूंगा।

भगवान बोले: बेटा, यही बात तुम पिछले 5 साल से बोल रहे हो!

19) टीचर: पीछे वाले की कॉपी क्यों देख रहे हो?

स्टूडेंट: सर, ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना!

20) टीचर: तुम्हारी कॉपी में पड़ोसी के जवाब कैसे आए?

स्टूडेंट: सर, हम दोनों के विचार मिलते हैं!

ये भी पढ़ें:दादा-पोता के 25 मजेदार जोक्स, पढ़कर हंसी रोकना हो जाएगा मुश्किल
Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Jokes Jokes In Hindi
लाइफस्टाइल न्यूज़ , सेहत , रेसिपी , फैशन , ब्यूटी और फिटनेस से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़एग्जाम में नकल के ऐसे बहाने, टीचर भी हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट!