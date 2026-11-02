कभी रसोई तो कभी शॉपिंग पर भिड़ीं देवरानी-जेठानी, इनकी नोक-झोंक पढ़कर पेट पकड़कर हंसेंगे

ऑफिस की थकान मिटाना और खुलकर हंसना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए देवरानी-जेठानी की नोक-झोंक से जुड़े चटपटे चुटकुले लेकर आए हैं। इन्हें पढ़िए और पेट पकड़कर हंसिए।

Hindi jokes 2026

दिनभर ऑफिस की भागदौड़, काम का प्रेशर और बॉस की डांट से अगर आपका भी दिमाग थक गया है, तो कुछ देर हंसना तो बनता है। देवरानी और जेठानी के रिश्ते में प्यार के साथ मीठी-मीठी नोक-झोंक भी खूब देखने को मिलती है। कभी जेठानी का ताना तो कभी देवरानी का मजेदार जवाब, इनकी बातें हंसने पर मजबूर कर देती हैं। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देवरानी-जेठानी की नोक-झोंक से जुड़े 20 मजेदार हिंदी जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपका ऑफिस स्ट्रेस भी छूमंतर हो जाएगा और चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।

देवरानी-जेठानी से जुड़े मजेदार चुटकुले- 1. जेठानी: हमारे जमाने में बहुएँ सुबह 5 बजे उठ जाती थीं।

देवरानी: सही कहा दीदी, तभी तो आपके जमाने में अलार्म नहीं होता था!

जेठानी: बड़ी जुबान चलती है तुम्हारी!

देवरानी: आपकी ट्रेनिंग का असर है दीदी!

2. जेठानी: आज सब्जी में नमक कम है।

देवरानी: दीदी, आपकी बातों में इतना नमक है कि सब्जी में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी!

जेठानी: बहुत तेज हो गई हो!

देवरानी: आपकी संगत का कमाल है!

3. जेठानी: तुम हर महीने इतने कपड़े क्यों खरीदती हो?

देवरानी: दीदी, आप भी तो हर महीने नए ताने खरीदकर लाती हैं!

जेठानी: वो तो घर की जिम्मेदारी है।

देवरानी: और ये मेरी खुशी की जिम्मेदारी है!

4. जेठानी: तुम घर के काम में हाथ क्यों नहीं बंटाती?

देवरानी: दीदी, हाथ तो बंटाऊंगी, पहले आप अपनी जुबान थोड़ी बांट लीजिए!

जेठानी: बदतमीज कहीं की!

देवरानी: प्यार से कहिए, हुनरमंद बहू!

5. जेठानी: तुम्हारे पति तुम्हारी हर बात कैसे मान लेते हैं?

देवरानी: प्यार से दीदी!

जेठानी: मेरे तो सुनते ही नहीं!

देवरानी: आप प्यार से बोलकर तो देखिए, धमकी देकर नहीं!

6. जेठानी: आजकल बहुत सजने-संवरने लगी हो!

देवरानी: क्या करूं दीदी, घर में कॉम्पिटिशन जो है!

जेठानी: किससे?

देवरानी: आपसे! लेकिन आप तो बिना मेकअप के भी ताने मारने में सुंदर लगती हैं!

7. जेठानी: मेरी चाय में चीनी कम क्यों है?

देवरानी: दीदी, आपकी जिंदगी में मिठास बढ़ाने की कोशिश की है!

जेठानी: मुझे मीठी चाय पसंद है!

देवरानी: तो फिर अपनी बातें भी मीठी कर लीजिए!

8. जेठानी: तुम्हारा मन हर दूसरे दिन मायके जाने का क्यों करता है?

देवरानी: वहां कम से कम कोई पूछता तो है कि बेटा कैसी हो!

जेठानी: यहां कौन नहीं पूछता?

देवरानी: यहां तो पूछते हैं, आज खाना क्या बनाया है!

9. जेठानी: रिमोट मुझे दो, मुझे सीरियल देखना है!

देवरानी: दीदी, कल आपने ही तो कहा था कि घर में शांति चाहिए!

जेठानी: तो?

देवरानी: इसलिए टीवी बंद कर दिया, अब आप भी चुप रहिए!

10. जेठानी: मेरी उम्र का लिहाज किया करो!

देवरानी: बिल्कुल दीदी, तभी तो आपकी हर बात को पुराना अनुभव समझकर नजरअंदाज कर देती हूँ!

11. जेठानी: आज बर्तन तुम धो लेना।

देवरानी: क्यों दीदी?

जेठानी: क्योंकि मैं बड़ी हूं!

देवरानी: तो फिर उम्र भी आप ही कम कर लीजिए, काम मैं कर लूंगी!

12. जेठानी: आज मैं कैसी लग रही हूं?

देवरानी: एकदम महारानी जैसी!

जेठानी: सच में?

देवरानी: हाँ, बस प्रजा थोड़ी परेशान है!

13. जेठानी: सुना है पड़ोस वाली बहू का झगड़ा हो गया!

देवरानी: दीदी, पहले अपना झगड़ा निपटा लें, पड़ोस में हमारी बारी भी तो आएगी!

14. जेठानी: तुम्हारी रोटी गोल क्यों नहीं बनती?

देवरानी: दीदी, जिंदगी पहले ही गोल-गोल घूम रही है, रोटी को तो कुछ अलग रहने दीजिए!

15. जेठानी: मेरे पति तो मेरी हर बात मानते हैं!

देवरानी: मेरे भी दीदी!

जेठानी: कैसे?

देवरानी: जब मैं बोलती हूं तो वो घर से बाहर चले जाते हैं, कम से कम बहस तो नहीं करते!

16. जेठानी: तुम मेरी बातें सबको क्यों बताती हो?

देवरानी: दीदी, आपकी बातें इतनी मजेदार होती हैं कि अकेले हँसने का मन नहीं करता!

17. जेठानी: इस घर में मेरी चलती है!

देवरानी: बिल्कुल दीदी!

जेठानी: तुम्हें कैसे पता?

देवरानी: क्योंकि घर के सारे लोग आपके डर से चलते हैं!

18. जेठानी: दिनभर सोती रहती हो, कुछ काम भी कर लिया करो!

देवरानी: दीदी, मैं सपने में घर का सारा काम कर लेती हूं!

जेठानी: तो असल में क्या करती हो?

देवरानी: सपनों की थकान उतारती हूँ!

19. जेठानी: आज फिर किटी पार्टी में जा रही हो?

देवरानी: हां दीदी!

जेठानी: घर की चिंता नहीं है?

देवरानी: है ना, इसलिए तो आपको घर का इंचार्ज बनाकर जा रही हूं!

20. जेठानी: मानना पड़ेगा, तुमसे बहस में कोई नहीं जीत सकता!

देवरानी: धन्यवाद दीदी!

जेठानी: इतना घमंड अच्छा नहीं!