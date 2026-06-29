Jokes of the Day: क्या आपने सुना शराबी का पुलिस को दिया ज्ञान? पढ़ें धमाकेदार चुटकुले

ठहाकेदार हंसी के लिए जोक्स सबसे बेस्ट होते हैं। सुबह के समय खुलकर हंसने के कई मानसिक फायदे होते हैं। ऐसे में आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं मजेदार चुटकुले।

जोक्स पढ़ना सिर्फ टाइमपास नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन थेरेपी है। जब आप कोई मजेदार जोक पढ़ते हैं और हंसते हैं, तो शरीर में एंडोर्फिन नाम का 'फील-गुड' हार्मोन रिलीज होता है। यह हार्मोन तनाव और चिंता को तुरंत कम कर देता है। आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं मजेदार चुटकुले, पढ़ें।

1) संता पहली बार हवाई जहाज में बैठा। जैसे ही जहाज़ उड़ा, संता चिल्लाया: "ओए पायलट भाई, जरा जहाज नीचे कर, मेरा मोबाइल नीचे गिर गया है।

2)वकील: देखो, मैं तुम्हें इस केस से बचा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें 50,000 रुपये देने होंगे।

चोर: साहब, 50,000 तो बहुत ज्यादा हैं। ऐसा करो, 20,000 ले लो और जो सामान मैंने चुराया है, आधा आप रख लो।

3) पत्नी: (गुस्से में) मैं मायके जा रही हूं, कभी वापस नहीं आऊंगी!

पति: (खुशी छुपाते हुए) जानू, तुम हर बार यही कहकर मेरा दिल बहला देती हो, पर जाती कभी नहीं!

4) टीचर: पिंटू, बताओ कि बिजली कहां से आती है?

पिंटू: सर, मेरे मामा के घर से!

टीचर: वो कैसे?

पिंटू: जब भी बिजली जाती है, पापा कहते हैं—"सालों ने फिर काट दी!" (मामा बिजली विभाग में हैं)।

5) लड़की: भैया, एक गोलगप्पा देना।

दुकानदार: तीखा या मीठा?

लड़की: ऐसा बनाओ कि आंखों में आंसू आ जाएं, लेकिन जीभ को मिर्च न लगे, और रोते हुए भी मैं खूबसूरत लगूं!

दुकानदार बेहोश।

6) पिंटू: भाई, तेरी शादी हो गई, बधाई हो! भाभी कैसी हैं?

चिंटू: भाई, वो तो बिलकुल 'गूगल' जैसी है।

पिंटू: मतलब, बहुत ज्ञान है उसे?

चिंटू: नहीं यार, मैं एक सवाल पूछता हूँ और वो दस जवाब सुना देती है!

7) बॉस: तुम्हें कितनी भाषाएं आती हैं?

पप्पू: सर, तीन!

बॉस: कौन-कौन सी?

पप्पू: हिंदी, अंग्रेजो और जो मेरी पत्नी गुस्से में बोलती है, वो तीसरी भाषा!

8) पुलिस: रात के 2 बजे तुम यहां क्या कर रहे हो?

शराबी: सर, मैं लेक्चर सुनने जा रहा हूं।

पुलिस: इतनी रात को कौन लेक्चर देगा?

शराबी: मेरी पत्नी!

9) गप्पू: डॉक्टर साहब, मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है।

डॉक्टर: दिन में सिर्फ दो रोटी खाया करो।

गप्पू: ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन यह रोटी खाने के पहले खानी है या खाने के बाद?

10) मम्मी: चिंटू, रो क्यों रहे हो?

चिंटू: पापा ने मुझे थप्पड़ मारा!

मम्मी: तो तुमने क्या किया?

चिंटू: मैंने भी बदला ले लिया। मैंने फेसबुक पर पापा का स्टेटस 'मैरिड' से बदलकर ‘विंडो’ कर दिया!

11) ट्रैफिक पुलिस: हेलमेट क्यों नहीं पहना?

पप्पू: सर, अगर हेलमेट पहनूँगा तो सिर पर बाल बिगड़ जाएँगे और लड़कियाँ मुझे नहीं देखेंगी।

पुलिस: और अगर एक्सीडेंट हो गया, तो लड़कियाँ तुम्हें देखने हॉस्पिटल आएँगी क्या?

12) परीक्षा का परिणाम

पिता: बेटा, तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा?

बेटा: पापा, एक अच्छी खबर है और एक बुरी।

पिता: पहले अच्छी सुनाओ।

बेटा: अच्छी खबर ये है कि मैं फेल नहीं हुआ।

पिता: और बुरी?

बेटा: बुरी ये है कि मैं पास भी नहीं हुआ, रिज़ल्ट अभी आया ही नहीं!

13) एक लड़का भगवान से प्रार्थना कर रहा था: "हे भगवान, मुझे बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारा पैसा और एक ऐसी जगह दे दो जहां बहुत सारी लड़कियां हों।"

भगवान ने उसे 'गर्ल्स कॉलेज का बस ड्राइवर' बना दिया!

14) सर्किट: भाई, भाई! बाप और बेटे में क्या फर्क होता है?

मुन्ना भाई: देख सर्किट, बाप वो होता है जो बेटे को पैदा करता है और बेटा वो होता है जो बाप को 'पापा' कहकर डराता है कि मम्मी को बता दूँगा!

15) एक कंजूस बीमार पड़ा। डॉक्टर ने कहा: "इन्हें दवा के साथ-साथ खुली हवा में घुमाना भी जरूरी है।"