पड़ोसी-पप्पू भाई, तुम्हारी बीवी तुमसे लड़ती नहीं है क्या? जवाब सुनते ही छुटेगी हंसी

रोजाना की बिजी लाइफ में लोगों के पास हंसने का भी समय नहीं है। ऐसे में हम आपके लिए कुछ बेहद मजेदार हिंदी जोक्स लेकर आए हैं, जो पड़ोसी और पप्पू की मजेदार बातचीत पर हैं। पढ़िए -

पड़ोसी और पप्पू के मजेदार नए जोक्स हिंदी में

आपको हंसाने के लिए हम एक बार फिर लेकर आ गए हैं कुछ बेहद मजेदार और नए जोक्स। ये जोक्स पड़ोसी और पप्पू से जुड़े हैं। सुबह के समय इन जोक्स को पढ़कर आपको अपनी हंसी पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। हंसी के जोरदार ठहाके लगाने के लिए यहां पढ़िए कुछ बेहद मजेदार चुटकुले।

1) पड़ोसी: पप्पू भाई, तुम्हारी बीवी तुमसे लड़ती नहीं है क्या?

पप्पू: लड़ती तो है, लेकिन जीतने नहीं देता!

पड़ोसी: वो कैसे?

पप्पू: जैसे ही वो लड़ना शुरू करती है, मैं बर्तन धोने लगता हूँ। उसे समझ नहीं आता कि लड़े या काम करवाए!

2) पड़ोसी अंकल: पप्पू, कल रात तुम्हारे घर इतनी देर तक मेहमान क्यों बैठे थे?

पप्पू: अंकल, आप सोए नहीं थे क्या?

अंकल: नहीं, मैं तो टीवी देख रहा था!

पप्पू: अच्छा! तो फिर आपको कैसे पता कि मेहमान कितने बजे गए?

अंकल: बेटा, टीवी में आवाज़ कम थी और तुम्हारे घर में ज़्यादा!

3) पड़ोसी: पप्पू भाई, 500 रुपये उधार दे दो, कल लौटा दूंगा।

पप्पू: भाई, मैं तुम्हें जानता भी नहीं!

पड़ोसी: अरे, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ!

पप्पू: अच्छा! तो फिर तुम वही हो जो पिछले साल 200 रुपये लेकर पड़ोस बदल गए थे!

4) पड़ोसन: पप्पू बेटा, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए?

पप्पू: पांच साल, आंटी!

पड़ोसन: और खुश हो?

पप्पू: जी, बहुत खुश हूं!

पड़ोसन: सच में?

पप्पू: हां आंटी, शादी से पहले मैं पड़ोसियों से परेशान था, अब घरवालों से भी हूं!

5) पप्पू का पड़ोसी रोज दीवार पर कान लगाकर सुनता था।

एक दिन पप्पू ने दीवार पर स्पीकर लगा दिया।

स्पीकर से आवाज आई: 'जो भी मेरी बातें सुन रहा है, उसके घर की बहू कल मायके जाने वाली है!'

अगले दिन पड़ोसी अपनी बीवी से बोला: ‘सामान पैक कर, हमें घर बदलना है!’

6) पड़ोसी: पप्पू, तुम्हारा बेटा बहुत शरारती है। कल उसने मेरी कार पर पत्थर मार दिया!

पप्पू: माफ करना भाई, बच्चे हैं, गलती हो जाती है।

पड़ोसी: लेकिन कार का शीशा टूट गया!

पप्पू: कोई बात नहीं भाई, मैं उसे समझाऊंगा।

पड़ोसी: और मरम्मत के पैसे?

पप्पू: वो भी उसे ही समझा दूंगा!

7) पड़ोसी सुबह 6 बजे पप्पू के घर आया।

पड़ोसी: पप्पू, जल्दी उठने से इंसान सफल होता है!

पप्पू: अंकल, दूधवाला भी जल्दी उठता है, वो करोड़पति क्यों नहीं है?

पड़ोसी: क्योंकि वो दूध बेचता है!

पप्पू: और आप रोज़ सुबह मुझे ज्ञान बेचते हो, आप कौन-से करोड़पति बन गए?

8) पड़ोसी ने पप्पू को पार्टी में बुलाया।

पप्पू ने जमकर खाना खाया।

पड़ोसी: भाई, खाना कैसा लगा?

पप्पू: बहुत बढ़िया!

पड़ोसी: अच्छा, अब कुछ पैसे भी दे दो।

पप्पू: किस बात के?

पड़ोसी: पार्टी में आने के!

पप्पू: भाई, मैं मेहमान था या ऑनलाइन फूड डिलीवरी?

9) पड़ोसी रोज पप्पू की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा देता था।

एक दिन पप्पू ने अपनी गाड़ी बेच दी।

पड़ोसी खुश होकर बोला: "अब मेरी गाड़ी आराम से निकलेगी!

पप्पू बोला: 'हां भाई, अब रोज़ मेरी गाड़ी हटाने के बहाने तुम्हें जो एक्सरसाइज मिलती थी, वो भी बंद!'

10) पप्पू: आंटी, आपके पास इतना तेज़ इंटरनेट कैसे है?

आंटी: बेटा, हमारे पास वाई-फाई है!

पप्पू: लेकिन आपके फोन में तो इंटरनेट नहीं चलता!

आंटी: अरे बेटा, मैं इंटरनेट नहीं चलाती, मैं तो पड़ोस में क्या चल रहा है, वो चलाती हूं!

11) पड़ोसी: पप्पू, तुम्हारे टमाटर इतने महंगे क्यों हैं?

पप्पू: क्योंकि ये ऑर्गेनिक हैं!

पड़ोसी: लेकिन ये तो तुम्हारे बगीचे के हैं!

पप्पू: हां, और इन्हें उगाते समय मैंने तुम्हारी बातें सुन-सुनकर बहुत तनाव लिया है!

12) पड़ोसी पुलिस के पास गया: साहब, पप्पू रोज़ मुझे देखकर हंसता है!

पुलिसवाला: इसमें अपराध क्या है?

पड़ोसी: साहब, मुझे शक है कि वो मेरी बेइज्जती करता है!

पुलिसवाला: अच्छा, आप क्या करते हैं?

पड़ोसी: मैं उसे देखकर मुंह बना लेता हूं!

पुलिसवाला: तो फिर भाई साहब, ये बेइज्जती नहीं, आप दोनों का रोज़ का मनोरंजन है!

13) पड़ोसी: पप्पू, तुम इतने समझदार कैसे हो गए?

पप्पू: अनुभव से!

पड़ोसी: कैसा अनुभव?

पप्पू: पहले मैं लोगों को उधार देता था, अब पैसे माँगने वालों को देखकर ही दरवाजा नहीं खोलता!

14) पड़ोसी आंटी: पप्पू, तुम्हारे घर में रोज़ इतनी लड़ाई क्यों होती है?

पप्पू: आंटी, हम लोग बहुत ईमानदार हैं!

आंटी: वो कैसे?

पप्पू: घर में जो मन में आता है, बोल देते हैं!

आंटी: और हमारे घर में तो शांति रहती है!

पप्पू: तभी तो अंकल रोज पार्क में सोते हुए मिलते हैं!

15) पड़ोसी: पप्पू, अगर तुम्हें एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले क्या करोगे?

पप्पू: अपने पड़ोसी को मंत्री बना दूंगा!

पड़ोसी खुश होकर: सच में? कौन-सा मंत्री?