ओवरस्मार्ट लोगों के लिए 15 ऐसे जोक्स, जिन्हें पढकर हंसी नहीं रुकेगी!

बिना मांगी सलाह देना, हर सवाल का जवाब देना और खुद को सबसे ज्यादा स्मार्ट समझना कुछ लोगों की आदत होती है। ऐसे ओवरस्मार्ट लोगों पर बने ये 15 मजेदार चुटकुले आपका दिन बना देंगे।

ओवरस्मार्ट लोगों से जुड़े 15 मजेदार चुटकुले

हंसने के लिए जोक्स बेहतरीन होते हैं। जब भी लाइफ में कुछ समझ ना आए या फिर आपको हैवी महसूस हो तो अपने मूड को रीसेट करने के लिए आप जोक्स का सहारा से सकते हैं। कुछ लोग खुद को इतना होशियार समझते हैं कि हर बात में अपनी अक्ल लगाने लगते हैं। ऐसे ही ओवरस्मार्ट लोगों की आदतों पर आधारित 15 मजेदार जोक्स यहां पढ़िए और हंसते-हंसते लोटपोट हो जाइए।

1) दोस्त: भाई, तू इतना ओवरस्मार्ट क्यों बनता है?

दूसरा: क्योंकि स्मार्ट बनने से काम नहीं चलता।

दोस्त: तो?

दूसरा: ओवरस्मार्ट बनने से लोग दूर रहते हैं, काम खुद करना पडता है!

2) टीचर: बताओ, सबसे तेज क्या चलता है?

छात्र: सर, ओवरस्मार्ट इंसान का दिमाग।

टीचर: कैसे?

छात्र: सवाल पूरा होने से पहले ही गलत जवाब दे देता है!

3) पत्नी: आप हर बात में इतने होशियार क्यों बनते हैं?

पति: ताकि लोग मुझे बेवकूफ न समझें।

पत्नी: चिंता मत करो, आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही!

4) ग्राहक: भाई, यह पंखा कितनी हवा देता है?

सेल्समैन: इतनी कि आपका दिमाग भी ठंडा हो जाए।

ग्राहक: तो एक आपके लिए भी पैक कर दो!

5) दोस्त: भाई, तुझे हर सवाल का जवाब कैसे पता होता है?

दूसरा: मेरा दिमाग गूगल से भी तेज है।

दोस्त: अच्छा, तो बता मेरी शादी कब होगी?

दूसरा: इस सवाल पर मेरा गूगल भी हैंग हो गया!

6) बॉस: तुम ऑफिस में इतना कम काम क्यों करते हो?

कर्मचारी: सर, मैं स्मार्ट वर्क करता हूं।

बॉस: लेकिन काम तो पूरा होना चाहिए।

कर्मचारी: सर, इसीलिए तो बाकी काम दूसरों से करवाता हूं!

7) दोस्त: भाई, मैंने नया फोन लिया है।

ओवरस्मार्ट दोस्त: कौन सा?

दोस्त: आईफोन।

ओवरस्मार्ट दोस्त: अरे, एंड्रॉयड ले लेता, ज्यादा अच्छा रहता।

दोस्त: और शादी भी तेरी पसंद की कर लेता हूं क्या?

8) पापा: परीक्षा कैसी हुई?

बेटा: बहुत अच्छी!

पापा: कितने नंबर आएंगे?

बेटा: यह तो टीचर बताएंगे।

पापा: और तुम्हें क्या लगता है?

बेटा: मुझे लगता है टीचर को भी नहीं पता!

9) ग्राहक: भाई, सामान अच्छा है ना?

दुकानदार: इतना अच्छा कि दोबारा लेने की जरूरत ही नहीं पडेगी।

ग्राहक: क्यों?

दुकानदार: क्योंकि पहली बार में ही खराब हो जाएगा!

10) दोस्त: यार, तू हर बात में टांग क्यों अडाता है?

दूसरा: क्योंकि मैं हर चीज में रुचि रखता हूं।

दोस्त: अच्छा, तो मेरे घर का किराया भी तू ही भर दे!

11) इंटरव्यूअर: आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है?

लडका: मैं किसी से नहीं डरता।

इंटरव्यूअर: और कमजोरी?

लडका: मैं अपनी खूबी सबको बता देता हूं!

12) मां: बेटा, बाजार से धनिया ले आना।

बेटा: मां, हरा वाला या सूखा वाला?

मां: बेटा, धनिया ही ले आना, पीएचडी नहीं करनी है!

13) पड़ोसी: आपके घर में इतनी शांति कैसे रहती है?

दूसरा: क्योंकि मैं अपनी पत्नी की हर बात मान लेता हूं।

पड़ोसी: वाह! क्या राज है?

दूसरा: राज कुछ नहीं, बोलने का मौका ही नहीं मिलता!

14) दोस्त: भाई, तूने इतना बडा बिजनेस प्लान बनाया था, फिर फेल कैसे हो गया?

दूसरा: यार, मैं सबको अपना प्लान समझाता रहा।

दोस्त: फिर?

दूसरा: सबने समझ लिया, किसी ने साथ नहीं दिया!

15) दोस्त: ओवरस्मार्ट इंसान की पहचान क्या है?

दूसरा: वह बिना पूछे सलाह देता है।

दोस्त: और दूसरी पहचान?