पत्नी- दिवाली पर खास गिफ्ट चाहिए? दाम सुनकर पति के उड़े होश, त्योहार पर पढ़ें 15 फनी जोक्स
दिवाली का त्योहार हंसी-खुशी, पटाखों, मिठाइयों के साथ मनाया जाता है। ऐसे में परिवार के साथ ठहाके लगाना बिल्कुल न भूलें। आज हम आपको हंसाने के लिए 15 मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं।
दिवाली का त्योहार खुशियों भरा होता है और ऐसे में आपका हंसना भी बेहद जरूरी है। मिठाई का टुकड़ा हाथ में लेकर परिवार के संग ठहाके नहीं लगाए तो त्योहार अधूरा रह जाएगा। खुद के साथ अपनों को खुश करने के लिए आप मजेदार चुटकुले पढ़िए। हम आपके लिए दिवाली स्पेशल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी नहीं रुकेगी।
1. पत्नी: इस दिवाली मुझे कुछ खास चाहिए।
पति: क्या?
पत्नी: जो मैंने कार्ट में डाल रखा है।
पति: लेकिन वो तो 50 हजार का है!
पत्नी: प्यार में कीमत नहीं देखते जी!
2. पति: इस दिवाली क्या खरीदना है?
पत्नी: कुछ महंगा और शानदार!
पति: अच्छा, फिर तो तुम्हें मेरे लिए नया चश्मा खरीदना पड़ेगा, तुम्हारी पसंद देखकर तो कुछ समझ ही नहीं आता!
3. पत्नी: इस बार दिवाली पर घर की पूरी सफाई होगी।
पति: हां, बिल्कुल!
पत्नी: सबसे पहले तुम्हारी पुरानी आदतें साफ करूंगी।
पति: रहने दो, थोड़ी गंदगी में भी घर जैसा एहसास आता है!
4. दोस्त: दिवाली पर कितनी शॉपिंग की?
दूसरा दोस्त: इतनी कि अब दुकानदार मुझे देखकर खुद ही EMI का ऑप्शन देने लगते हैं!
5. पत्नी: सुनो, इस दिवाली मुझे डायमंड रिंग चाहिए।
पति: लेकिन सोने के दाम ही आसमान छू रहे हैं!
पत्नी: तो क्या हुआ, तुम भी तो मेरी उम्मीदों से नीचे गिर रहे हो!
6. मम्मी: बेटा, मेहमानों के आने के लिए मिठाई बचाकर रखना।
बेटा: ठीक है मम्मी!
मम्मी: फिर डिब्बा खाली कैसे हो गया?
बेटा: मम्मी, मैं तो बस चेक कर रहा था कि मिठाई खराब तो नहीं है!
7. दोस्त: इस दिवाली तुम्हारे घर कितनी रोशनी होगी?
मैं: जितनी बिजली का बिल देखकर मेरी आंखों में आ जाएगी!
8. पति: इस बार दिवाली पर कुछ नया करेंगे।
पत्नी: क्या?
पति: शॉपिंग के लिए तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा।
पत्नी: ठीक है, फिर दिवाली पर तुम्हें घर में भी नहीं आने दूंगी!
9. पत्नी: दिवाली पर मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो?
पति: तुम्हारे लिए सरप्राइज है।
पत्नी: जल्दी बताओ!
पति: इस बार क्रेडिट कार्ड का बिल मैंने खुद भर दिया है!
10. दोस्त: भाई, दिवाली पर पटाखे चलाए या नहीं?
दूसरा: नहीं यार, घर में पत्नी ने शॉपिंग का बिल दिखा दिया। अब अलग से पटाखे चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी!
11. पत्नी: सुनो जी, इस दिवाली घर को बिल्कुल नया लुक देना है।
पति: तो फिर घर बदल लेते हैं!
पत्नी: पहले अपनी सोच बदलो, फिर घर की बात करना!
12. पापा: बेटा, दिवाली पर क्या गिफ्ट चाहिए?
बेटा: पापा, नया मोबाइल चाहिए।
पापा: पुराना कहां है?
बेटा: वो तो ऑनलाइन क्लास के बाद से आराम कर रहा है!
13. पत्नी: इस बार दिवाली पर मिठाई कम खाऊंगी।
पति: वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है।
पत्नी: हां, इस बार सिर्फ काजू कतली, रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाऊंगी!
14. दोस्त: दिवाली पर घर की सफाई में मदद की?
मैं: हां, मैंने पत्नी को पूरा सपोर्ट किया।
दोस्त: कैसे?
मैं: जब वो सफाई कर रही थी, तब मैं रास्ते से हटकर खड़ा था!
15. पत्नी: दिवाली पर घर में लक्ष्मी जी का स्वागत अच्छे से होना चाहिए।
पति: बिल्कुल, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नया पर्स खरीदा है।
पत्नी: उसमें पैसे भी रखे हैं?
पति: पर्स खाली है, लक्ष्मी जी को आने की जगह तो मिलेगी!
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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