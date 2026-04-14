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Jokes of the Day: मरीज का जवाब सुन डॉक्टर हुए बेहोश...ये 10 चुटकुले पढ़कर नहीं रोक पाएंगे हंसी!

Apr 14, 2026 06:46 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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खिल-खिलाकर हंसना सेहत के लिए बेहद जरूरी है और आजकल लोग बिजी लाइफ के कारण हंसना भूल गए हैं। अगर आप भी हंसने के बजाय तनाव में रहते हैं, तो कुछ मजेदार जोक्स हम आपके लिए लेकर आए हैं।

Jokes of the Day: मरीज का जवाब सुन डॉक्टर हुए बेहोश...ये 10 चुटकुले पढ़कर नहीं रोक पाएंगे हंसी!

हंसना और दूसरों को हंसाना भले ही आसान लगे, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इसके लिए समय ही नहीं निकाल पाते। अगर आप दिनभर काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि हंसने का मौका ही नहीं मिलता, तो इसका असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। जैसे शरीर के लिए सांस लेना जरूरी है, वैसे ही हंसना भी बेहद जरूरी है। अगर आप खुलकर नहीं हंसते, तो दिमाग रिलैक्स नहीं हो पाता और तनाव बना रहता है। इसी तनाव को दूर करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार चुटकुले। तो आइए, इन्हें पढ़िए और अपनी आज की हंसी का डोज पूरा कीजिए!

10 मजेदार चुटकुले-

1-

टीचर- तुम तो पढ़ाई में बहुत कमजोर हो,

मैं तुम्हारी उम्र में गणित के इससे भी कठिन सवाल हल कर लेता था।

सोनू- आपको अच्छे टीचर मिल गए होंगे सर,

सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती।

2-

बबलू - ऐसा लगता है कि वो लड़की ऊंचा सुनती है।

मैं कुछ कहता हूं वो कुछ और ही बोलती है।

डबलू - वो कैसे?

बबलू - मैंने कहा… आई लव यू,

तो वह बोली मैंने कल ही नए सैंडल खरीदे हैं।

Funny Jokes

3-

दो आत्माएं मरने के बाद आपस में बात कर रही थी

पहली आत्मा (दूसरी से) – आत्महत्या दो तरह की होती हैं।

पहली (तेज और आसान) – गले में रस्सी डालो और पंखे से लटक जाओ।

और दूसरी (धीमी और दर्दनाक) – गले में वरमाला डालो और जिंदगी भर लटके रहो।

4-

डॉक्टर- आपको कोई पुरानी बीमारी है,

जो धीरे-धीरे आपको खा रही है

मरीज- थोड़ा आराम से बोलिए,

वो बाहर ही बैठी है।

5-

पप्पू (डॉक्टर से)- क्या दूध पीने से रंग गोरा होता है?

डॉक्टर- हां होता है

पप्पू- आपको डॉक्टर किसने बना दिया?

डॉक्टर- क्यों क्या हुआ?

पप्पू- अगर दूध पीने से रंग गोरा होता, तो फिर

भैंस का बच्चा काला क्यों होता है।

डॉक्टर बेहोश!

6-

टीचर- इंसान वहीं जो दूसरों के काम आए

चिंटू- लेकिन एग्जाम के वक्त न तो आप खुद इंसान बनती हैं

और न दूसरों को बनने देती हैं।

7-

गप्पू- पता है, शादी में सबसे बड़ा धोखा कब होता है?

पप्पू- कब?

गप्पू- जब गाय के गुण बताकर,

दूल्हे को शेरनी थमा दी जाती है।

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8-

चिंटू अपना इलाज करवाने हॉस्पिटल गया

नर्स- लंबी-लंबी सांस लो

चिंटू ने लंबी-लंबी सांस ली

नर्स- कैसा महसूस हो रहा है

चिंटू- कौन-सा पर्फ्यूम लगा कर आई हो?

मजा ही आ गया।

9-

पप्पू- शादीशुदा लड़की और शादीशुदा लड़के में क्या अंतर है?

गप्पू- मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा और मुंह लटका हो तो

लड़का शादीशुदा।

10-

एक मुर्गे का मालिक बीमार हुआ,

उसकी पत्नी उसके बगल में बैठी थी

मालिक की पत्नी- आपको बहुत तेज बुखार है,

मैं आपके लिए चिकन सूप बना लाती हूं

इतना सुनते ही मुर्गे के होश उड़ गए,

वो मालिक की पत्नी से बोला-

एक बार पैरासिटामोल देकर भी देख लो जरा।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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