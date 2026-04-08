Jokes Of The Day: साली की बात सुन जीजा हुए बेहाल, आज के 10 धमाकेदार जोक्स पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
जीजा-साली का रिश्ता प्यार-मजाक वाला होता है, जिसमें हल्की-फुल्की नोक-झोंक भी होती है। इसी रिश्ते के मस्ती-ठिठोली से जुड़े कुछ चुटकुले हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आज आपको हंसी का डोज देंगे।
जीजा-साली का रिश्ता दोस्ती-मस्ती वाला होता है। इस रिश्ते में प्यार के साथ तकरार भी होती है और तीखी नोक-झोंक भी। जीजा-साली के बीच हंसी मजाक भी खूब होता है, जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। जी हां, आज हम आपकी हंसी के डोज के लिए ऐसे 10 जोक्स लेकर आए हैं, जो जीजाजी और साली साहिबा की मस्ती-मजाक पर हैं। इन चुटकुलों को पढ़कर आप लोट-पोट हो जाएंगे। अगर आपकी भी साली या फिर जीजा हो तो उन्हें भी ये जोक्स जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज का हंसी का डोज लेने के लिए तैयार हो जाइये।
जीजा-साली से जुड़े 10 मजेदार जोक्स-
1.
जीजा: काश तुम किताब होती, रोज पढ़ता तुम्हें
साली: काश आप सिलेबस होते, कभी तो खत्म होते
जीजा का चेहरा तुरंत शांत
2.
जीजा: साली साहिबा, आप चांद जैसी हो
साली: अच्छा जी?
जीजा: हां, दूर से ही अच्छी लगती हो
साली: और आप बिजली जैसे… कभी भी गिर जाते हो।
3.
जीजा: अगर तुम कॉफी होती ना, तो रोज पीता
साली: और अगर आप कॉफी होते, तो मैं शक्कर डालकर मीठा बना देती
जीजा: मतलब मैं कड़वा हूं?
साली: समझदार को इशारा काफी है
4.
साली: जीजा जी, मैं आपको कैसी लगती हूं?
जीजा: एकदम हीरोइन
साली: और आप?
जीजा: हीरो
साली: अच्छा, फिर फिल्म कौन देखेगा?
5.
जीजा: तुम इतनी स्मार्ट कैसे हो गई?
साली: आपके साथ रहकर
जीजा: फिर तो मैं भी स्मार्ट होना चाहिए
साली: कोशिश तो अच्छी है, पर टाइम लगेगा।
6.
साली- जीजा जी क्या आप मेरे लिए शेर को मार के ला सकते हो?
जीजा- नो साली जी, कुछ और बताओ, मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी कर सकता हूं।।
साली- क्या मैं तुम्हारा फेसबुक चेक कर सकती हूं
जीजा- कहां है वो शेर जिसके बारे में तुम बात कर रही थी?
7.
जीजा जी- एक्सरे में तुम्हारी हड्डी टूटी हुई है।
साली साहिबा- चलो भगवान का शुक्र है कि एक्सरे में ही हड्डी टूटी है।
सच में टूटी होती तो काफी खर्चा हो जाता।
साली साहिबा की बात सुनकर जीजा जी ने सिर पिट लिया।
8.
साली – अच्छा जीजू ये बताओ कि प्यार कब होता है ?
जीजा – जब राहु, केतु और शनि की दशा खराब हो तब
और आपका मंगल कमजोर हो
और भगवान आपसे मजे लेने के मूड में हो तब।
9.
जीजा – तुम गर्ल्स इतनी ब्यूटीफुल क्यों होती हो ?
साली – क्योंकि, भगवान ने हमें अपने हाथों से बनाया है।
जीजा – आप बोल तो ऐसे रही हो, जैसे हमें तो मजदूरों ने ठेके पर बनाया है।
10.
साली – जीजा जी आपके 4 साल में 5 बच्चे,
ये क्या कर रहे हो आप ?
जीजा – अरे आप लोगों ने ही तो बोला था कि
जीजा जी मेरी बहन को कभी खाली पेट मत रखना।
देख लो एक महीने भी खाली पेट नहीं रखा है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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