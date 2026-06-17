Jokes of the Day: देवरानी-जेठानी के मजेदार जोक्स पढ़ते ही आएगी हंसी, पढ़िए नोक-झोंक वाले चुटकुले

देवरानी और जिठानी का रिश्ता खट्टा-मीठा और नोक-झोंक से भरा होता है। इस रिश्ते में बहनों सा प्यार होता है और दुश्मनों सी लड़ाई भी होती है। यहां पढ़िए दोनों के रिश्ते पर लिखे गए मजेदार जोक्स-

जोक्स पढ़कर जब आप खिलखिलाकर हंसते हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से एक बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया होती है, जो तनाव को दूर करने और खुशी का अहसास कराने में मदद करती है। सुबह के समय बॉडी से हैपी हार्मोन रिलीज करने के लिए यहां दिए देवरानी जिठानी वाले जोक्स को पढ़ें। इन जोक्स को पढ़ने के बाद जोरदार हंसी आना तय है।

1) जिठानी: तुम्हें पता है? पड़ोस वाली शर्मा जी की बहू अपनी सास से अलग होने के लिए तांत्रिक के पास गई थी!

देवरानी (हैरान होकर): दीदी, फिर क्या हुआ?

जिठानी: क्या होना था... तांत्रिक ने उसे नींबू, मिर्च और एक तागा दिया।

देवरानी: तो क्या सास अलग हो गई?

जिठानी: नहीं, सास तो वहीं रही, पर तांत्रिक और शर्मा जी की बहू गायब हो गए!

2) देवरानी: दीदी, भैया ने मुझे इस बर्थडे पर सोने का हार गिफ्ट किया है। आपके वाले भैया ने आपको क्या दिया?

जिठानी (मुस्कुराते हुए): मुझे तो उन्होंने 'शांति' और 'सुकून' दिया है।

देवरानी: अरे वाह! कौन से ब्रांड का है? मुझे भी देखना है!

जिठानी: वो किसी दुकान पर नहीं मिलता छोटी... जब तुम मायके जाती हो, तो वो मुझे अपने आप मिल जाता है!

3) जिठानी: रीना, जरा देखना तो, मेरे फेसबुक पर 500 फ्रेंड्स हो गए हैं।

देवरानी: दीदी, फ्रेंड्स तो ठीक हैं, लेकिन घर में जो 5 लोग हैं, उनसे भी कभी हंसकर बात कर लिया करो।

जिठानी: अरे! घर के लोगों को तो ब्लॉक करना पड़ता है, वरना स्टेटस पर 'नाइस पिक' की जगह 'जल्दी आओ, सब्जी जल रही है' का कमेंट आ जाता है!

4) देवरानी ने अपनी जिठानी के लिए चाय बनाई।

जिठानी (चाय का घूंट लेते ही): अरे छोटी! चाय में चीनी इतनी कम क्यों है?

देवरानी (प्यार से): दीदी, डॉक्टर ने कहा है कि मीठी चीजों से दूर रहो... और मैं नहीं चाहती कि मेरी प्यारी जिठानी को मेरी वजह से शुगर हो जाए!

जिठानी (मन में): इतनी चालाकी... तारीफ करूं या चाय फेंकूं?

5) देवरानी: दीदी, आपकी त्वचा इतनी चमकती कैसे है? कौन सी क्रीम लगाती हैं?

जिठानी (धीमे से): कुछ खास नहीं छोटी, बस जब भी जेठ जी से लड़ाई होती है, तो मैं उनके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर आती हूं।

देवरानी: पर इससे चेहरे पर चमक कैसे आती है?

जिठानी: शॉपिंग से जो खुशी मिलती है, वो ग्लो लाता है... और जेठ जी का उतरा हुआ चेहरा देखकर जो सुकून मिलता है, वो असली फेयरनेस है!

6) देवरानी: दीदी, मुझे लगता है मुझे कोई अजीब सी बीमारी हो गई है।

जिठानी (चिंता में): अरे क्या हुआ छोटी? डॉक्टर को दिखाया?

देवरानी: नहीं दीदी, जब भी मैं काम करने बैठती हूं, मुझे नींद आने लगती है। और जब रील्स देखती हूं, तो भूख-प्यास सब गायब हो जाती है।

जिठानी: अरे पागल, ये कोई बीमारी नहीं है... इसे 'बहू रोग' कहते हैं। इसका एक ही इलाज है—सास की डांट! सुबह-शाम एक-एक खुराक लो, सब ठीक हो जाएगा।

7) सास ने दोनों बहुओं को रसोई में फुसफुसाते हुए देखा।

सास: तुम दोनों मिलकर मेरे खिलाफ क्या खिचड़ी पका रही हो?

जिठानी: कुछ नहीं मम्मी जी, हम तो बस कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे।

सास: कैसा कोड लैंग्वेज?

देवरानी: मम्मी जी, जब दीदी बोलती हैं 'सब्जी में नमक कम है', तो इसका मतलब होता है कि आज आपका मूड खराब है। और जब मैं बोलती हूं 'चाय ठंडी हो गई', तो इसका मतलब होता है कि तिजोरी की चाबी आपके पास ही है!

8) देवरानी: दीदी, मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है। कोई अच्छा सा तरीका बताओ ना वजन कम करने का।

जिठानी: बहुत आसान है छोटी! रोज सुबह-शाम अपनी गर्दन को तेजी से 'दाएं और बाएं' हिलाया करो।

देवरानी: अरे वाह! पर ये कब करना है?

जिठानी: जब भी कोई खाने के लिए पूछे या फ्रिज खोलने का मन करे!

9) देवरानी: दीदी, कल रात आपके कमरे से हंसने की बड़ी आवाजें आ रही थीं, जेठ जी ने कोई जोक सुनाया था क्या?

जिठानी: नहीं छोटी, वो तो वो कह रहे थे कि इस घर में उनकी मर्जी चलती है... बस इसी बात पर मेरी हंसी छूट गई!

देवरानी: अच्छा! फिर वो शांत कैसे हुए?

जिठानी: मैंने बस बेलन हाथ में लिया और मुस्कुरा कर पूछा—'कुछ कहा आपने?'... बस, तुरंत शांति छा गई।

10) जिठानी: छोटी, आज तुमने जो मटर पनीर बनाया है, उंगलियां चाटने का मन कर रहा है!

देवरानी (खुश होकर): अरे थैंक यू दीदी! सच में इतना अच्छा बना है?