Hindi Jokes: संता-बंता के 15 चुटकुले पढ़ते ही भूल जाएंगे सारी टेंशन, हंसी से हो जाएंगे लोटपोट

Mar 31, 2026 05:50 am IST

जिंदगी की टेंशन और थकान मिटाकर अगर आप कुछ देर के लिए खुलकर हंसना चाहते हैं, तो हम आपके लिए संता-बंता के फनी जोक्स लेकर आए हैं। संता-बंता के चुटकुल पढ़ते हुए हम बड़े हुए हैं और आज भी ये वैसे ही मस्ती वाले होते हैं।

दिमाग में जब टेंशन बढ़ जाती है, तो इंसान सबसे पहले किसी ऐसी चीज़ की तलाश करता है जो उसे कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन सुकून और खुशी दे सके। ऐसे में कॉमेडी और मजेदार जोक्स सबसे आसान और असरदार तरीका बन जाते हैं। खासकर संता-बंता के जोक्स, जो बचपन से ही हमारी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं, आज भी उतने ही फनी लगते हैं।

क्यों खास होते हैं संता-बंता के जोक्स? संता-बंता के जोक्स की सबसे बड़ी खासियत उनकी सादगी और हल्की-फुल्की बेवकूफी भरी बातचीत होती है, जो हमें बिना ज्यादा सोचे-समझे हंसने पर मजबूर कर देती है। इनमें न कोई भारी-भरकम कहानी होती है और न ही गहरा लॉजिक बस सीधी बात, पंच और जोरदार हंसी। अगर आप भी थकान-तनाव भूलाकर हंसना चाहते हैं, तो हम आपके लिए संता-बंता वाले कुछ जोक्स लेकर आए हैं।

संता-बंता के 15 खास जोक्स- 1. संता: यार बंता, तू इतना उदास क्यों है?

बंता: क्या बताऊं, गर्लफ्रेंड ने कहा है “मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूं”

संता: फिर?

बंता: फिर क्या… ऑटो करके चली गई

2. संता: डॉक्टर साहब, मुझे भूलने की बीमारी हो गई है।

डॉक्टर: कब से?

संता: कब से क्या?

3. संता: यार बंता, ये शादी क्या होती है?

बंता: आसान शब्दों में समझ…

पहले तुम “हीरो” होते हो, फिर “जीरो”

4. बंता: संता, तूने कभी सोचा है कि हम इतने स्मार्ट क्यों हैं?

संता: क्यों?

बंता: क्योंकि हमारे पास दिमाग है…

संता: अच्छा! मुझे लगा सिर्फ मेरे पास है

5. संता: मैंने कल सपना देखा कि मैं प्रधानमंत्री बन गया

बंता: फिर क्या हुआ?

संता: फिर क्या… नींद खुल गई, नहीं तो देश खतरे में पड़ जाता

6. बंता: संता, तूने कभी चांद पर जाने का सोचा है?

संता: हां, लेकिन टिकट बहुत महंगी है

बंता: कैसे?

संता: टीवी में देखा था चांद छूने की कीमत

7. संता: यार बंता, मैं बहुत परेशान हूं

बंता: क्यों?

संता: मैंने अपने फोन को Airplane Mode में डाल दिया

अब वो उड़ क्यों नहीं रहा?

8. बंता: संता, तू इतना खुश क्यों है?

संता: आज मेरी पत्नी ने कहा “तुम सही थे”

बंता: फिर?

संता: फिर क्या… मैं खुशी के मारे बेहोश हो गया

9. संता: यार, मैं बहुत मेहनत करता हूं फिर भी पैसे नहीं बचते

बंता: क्यों?

संता: क्योंकि महीने के आखिर में महंगाई जीत जाती है

10. बंता: संता, अगर तू लॉटरी जीत गया तो क्या करेगा?

संता: सबसे पहले…

बंता: क्या?

संता: टिकट संभाल कर रखूंगा

11. संता: यार बंता, मैं जिम जाने की सोच रहा हूं

बंता: क्यों?

संता: डॉक्टर ने कहा है वजन कम करो

बंता: फिर?

संता: इसलिए सोच रहा हूं जिम के पास से रोज गुजर जाऊं।

12. बंता: संता, तू पढ़ाई क्यों नहीं करता?

संता: करता हूं यार

बंता: कब?

संता: जब मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है।

13. संता: मैंने आज एक किताब पढ़ी

बंता: कौन सी?

संता: आलस कैसे दूर करें

बंता: अच्छा फिर?

संता: पढ़ने का मन नहीं किया, छोड़ दी

14. बंता: संता, तू इतना लेट क्यों आया?

संता: यार, रास्ते में एक बोर्ड लिखा था “आगे स्कूल है, धीरे चलें”

बंता: फिर?

संता: बस… धीरे-धीरे चलता आया

15. संता: यार बंता, मुझे समझ नहीं आता

बंता: क्या?

संता: लोग कहते हैं समय बहुत कीमती है

बंता: तो?