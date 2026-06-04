Jokes of the Day: हंसी की फुल डोज चाहिए? पप्पू-टप्पू के ये चुटकुले आपके लिए हैं!
Hindi Jokes: दिन में कुछ मिनट हंस लेने से तनाव कम हो सकता है और मन भी हल्का हो जाता है। पप्पू और टप्पू के मजेदार चुटकुले आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी हैं। इन्हें दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं।
कहा जाता है कि हंसी सबसे सस्ती और असरदार दवा होती है। जब दिनभर काम, जिम्मेदारियों और भागदौड़ में निकल जाता है, तो दिमाग और शरीर दोनों को थोड़ी राहत की जरूरत होती है। ऐसे समय में एक अच्छा चुटकुला पूरे मूड को बदल सकता है। यही वजह है कि लोग सुबह की शुरुआत या दिन के बीच में कुछ मजेदार जोक्स पढ़ना पसंद करते हैं। अगर आपको भी हल्की-फुल्की मस्ती और मजाक पसंद है, तो पप्पू और टप्पू की यह जोड़ी आपको खूब हंसाने वाली है। इनके सवाल, जवाब और नादान हरकतें इतनी मजेदार हैं कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं 20 मजेदार चुटकुले।
1.
पप्पू: अगर मैं गायब हो जाऊं तो क्या करोगे?
टप्पू: अखबार में खबर छपवाऊंगा।
पप्पू: क्या लिखवाओगे?
टप्पू: जो मिले, उसे वापस मत करना!
2.
पप्पू: मैंने सपना देखा कि मैं करोड़पति बन गया हूं।
टप्पू: फिर?
पप्पू: फिर अलार्म बज गया और सपना भी भाग गया।
3.
टप्पू: पढ़ाई कैसी चल रही है?
पप्पू: जैसे पेट्रोल।
टप्पू: मतलब?
पप्पू: महंगी और कम।
4.
पप्पू: मुझे याददाश्त की समस्या है।
टप्पू: कब से?
पप्पू: कब से क्या?
5.
टप्पू: तुम मोबाइल को इतना क्यों देखते रहते हो?
पप्पू: कहीं कोई जरूरी काम ना आ जाए।
टप्पू: आता है?
पप्पू: नहीं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है।
6.
पप्पू: मैं बहुत अनुशासित हूं।
टप्पू: कैसे?
पप्पू: रोज देर से सोता हूं, लेकिन नियमित रूप से।
7.
टप्पू: अगर तुम्हें एक दिन के लिए राजा बना दिया जाए तो?
पप्पू: सबसे पहले अगले दिन की छुट्टी घोषित कर दूंगा।
8.
टप्पू: तुम्हारे पास समय है?
पप्पू: नहीं।
टप्पू: फिर घड़ी क्यों पहनी है?
पप्पू: ताकि सबको लगे कि है।
9.
पप्पू: मेरी याददाश्त बहुत तेज है।
टप्पू: अच्छा?
पप्पू: हां, मुझे याद है कि मैं कुछ भूल गया हूं।
10.
टप्पू: तुम देर से क्यों आए?
पप्पू: जल्दी निकलने में देर हो गई।
11.
पप्पू: मैं कल से दौड़ लगाना शुरू करूंगा।
टप्पू: कितनी दूर?
पप्पू: जहां तक दौड़ने का मन करेगा।
टप्पू: और अगर मन ही नहीं किया?
पप्पू: तो योजना अगले दिन से शुरू होगी!
12.
टप्पू: तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है?
पप्पू: खाना खाते-खाते सो जाऊं और उठकर फिर खाना मिल जाए।
13.
टप्पू: तुम्हें सबसे मुश्किल काम क्या लगता है?
पप्पू: छुट्टी वाले दिन बिस्तर छोड़ना।
टप्पू: और सबसे आसान?
पप्पू: 'पांच मिनट और सोने' का फैसला करना।
14.
पप्पू: मैं बहुत जिम्मेदार इंसान हूं।
टप्पू: कैसे?
पप्पू: घर में जो भी गड़बड़ होती है, सब कहते हैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है।
15.
पप्पू: मुझे गणित से डर लगता है।
टप्पू: क्यों?
पप्पू: उसमें हर सवाल का जवाब देना पड़ता है।
16.
टप्पू: तुमने घड़ी उल्टी क्यों पहनी है?
पप्पू: समय खराब चल रहा था।
17.
पप्पू: मैं बहुत आगे की सोचता हूं।
टप्पू: कैसे?
पप्पू: अभी से अगले रविवार का इंतजार कर रहा हूं।
18.
टप्पू: तुम इतनी जल्दी सो क्यों जाते हो?
पप्पू: ताकि सुबह उठकर कह सकूं कि नींद पूरी नहीं हुई।
19.
पप्पू: डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मैं अदृश्य हो गया हूं।
डॉक्टर: अगला मरीज भेजिए।
पप्पू: देखा! मैंने कहा था ना!
20.
टप्पू: जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है?
पप्पू: छुट्टी।
टप्पू: और उससे भी जरूरी?
पप्पू: छुट्टी के बाद एक और छुट्टी।
नोट: इन जोक्स का उद्देश्य केवल हंसाना और गुदगुदाना है। किसी जाति, धर्म, भावना, विचार, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।