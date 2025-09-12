Jitiya Vrat: जितिया व्रत इन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए, जान लें जरूरी नियम

हर धार्मिक त्यौहार की तरह इस जितिया व्रत के भी कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला तो यही कि कौन सी महिलाएं इस व्रत को रख सकती हैं और कौन नहीं। तो आइए जानते हैं-

हिंदू धर्म में जितिया या जीवित्पुत्रिका व्रत का बहुत महत्व है। ये पर्व खासतौर से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाता है। इस साल जितिया व्रत 14 सितंबर के दिन रखा जाएगा। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाली की कामना करते हुए पूजा-पाठ करती हैं। नहाए-खाय से शुरू हुआ ये पर्व पूरे तीन दिन चलता है। इस दौरान बहुत ही कठिन निर्जला व्रत रखा जाता है। जाहिर है हर धार्मिक त्यौहार की तरह इस जितिया व्रत के भी कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला तो यही कि कौन सी महिलाएं इस व्रत को रख सकती हैं और कौन नहीं। तो आइए जानते हैं किन महिलाओं को जितिया व्रत रखने से बचना चाहिए।

गर्भवती महिलाएं प्रेग्नेंट महिलाओं को जितिया व्रत नहीं रखने की सलाह दी जाती है। दरअसल ये काफी कठिन व्रत होता है और गर्भावस्था के दौरान इस तरह के व्रत हेल्थ के लिहाज से ठीक नहीं होते हैं। अगर आपको व्रत रखना ही है तो डॉक्टर की सलाह से थोड़े आसान नियमों के साथ व्रत कर सकती हैं। बाकी अगर आप जितिया व्रत पर पूरे विधि-विधान के साथ पूजा-पाठ करती हैं, तो भी आपको व्रत रखने जितना ही फल मिलता है।

जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हों जिन महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी रहती हैं, उन्हें भी सोच-समझकर ही जितिया व्रत रखना चाहिए। इसका निर्जला उपवास आपके लिए और परेशानी खड़ी कर सकता है। खासतौर से अगर आपको दवाइयां लेनी पड़ती हैं, तो खाना-पानी छोड़ना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज, लो बीपी, हार्ट संबंधी परेशानियां हैं, तो हर केस में डॉक्टर की सलाह ले कर ही इतना कठिन व्रत रखें।

जिनकी कोई संतान ना हो धार्मिक रूप से जितिया व्रत संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए रखा जाता है। ऐसे में जिन महिलाओं की कोई संतान नहीं है, उनके लिए जितिया व्रत रखने की मनाही है। हालांकि हर जगह के नियम और परंपराएं अलग-अलग होती हैं, ऐसे में आप घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह पर व्रत रख सकती हैं।