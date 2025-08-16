कृष्ण जन्माष्टमी पर कम समय में ऐसे सजा लें माखन वाली मटकी, ये आइडिए आएंगे काम janmashtami 2025 how to decorate matki last minute ideas to make beautiful dahi handi, लाइफस्टाइल - Hindustan
कृष्ण जन्माष्टमी पर कम समय में ऐसे सजा लें माखन वाली मटकी, ये आइडिए आएंगे काम

Last minute decoration ideas kanha ki mataki: कान्हा के जन्म के लिए पूरा मंदिर सजा चुकी हैं लेकिन माखन वाली मटकी नहीं सजी तो टेंशन ना लें। बिल्कुल कम समय में सुंदर सी मिट्टी की मटकी को सजाने का ये तरीका फॉलो कर लें। सज जाएगी मटकी।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 06:08 PM
कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर जगह पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यहीं नहीं विदेशों में भी भगवान कृष्ण के भक्त इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। वहीं इस दिन दही हांडी और मटकी को भी सजावट में शामिल किया जाता है। कन्हैया को माखन बहुत प्रिय था और उनके लिए मटकी में माखन रखना शुभ होता है। मंदिर में मटकी सजाकर रखना है लेकिन समय कम है तो ये ट्रिक अपनाएं। कम समय में मटकी सज जाएगी।

मटकी पर लगाएं कागज

मार्केट से सिंपल मिट्टी की मटकी खरीद लें। समय कम है इसलिए मटकी के ऊपर रंग-बिरंगे या चमकीले रंग के किसी कागज को फटाफट से चिपका दें।

फूलों को लगाएं

इसके साथ ही प्लास्टिक के फूलों को मटकी के मुंह पर और गर्दन पर चिपकाएं। जिससे मटकी सुंदर दिखने लगे। अगर प्लास्टिक के फूल नहीं है तो असली फूलों को भी टेप की मदद से चिपकाया जा सकता है। या, एक-एक पंखुड़ियों को भी गोंद की मदद से कागज के ऊपर चिपकाएं। ये मटकी को सुंदर बनाने में मदद करेगी।

मटकी पर चिपकाएं बांसुरी और मोरपंख

रंग-बिरंगे कागज पर फटाफट बांसुरी का आकार बनाएं और काट लें। मटकी के ऊपर इसे चिपकाएं। साथ ही मोरपंख को भी मटकी पर चिपकाएं। इससे मटकी की शोभा बढ़ जाएगी।

स्टिकर लगाएं

वैसे मार्केट में आपको फूल-पत्ती और मोरपंख की डिजाइन वाले स्टिकर भी मिल जाएंगे। मटकी पर कागज चिपका है तो आसानी से ये स्टिकर चिपक जाएंगे और कम समय में आपकी मटकी रेडी हो जाएगी।

मिरर से मटकी सजाने का ये यूनिक तरीका अपनाएं

सीधे मिरर को मटकी पर चिपकाने में समय लगेगा। इसलिए पहले कुंदन या मिरर को कागज की एक पट्टी पर चिपका लें। ये आसानी से सूख जाएंगे। अब बस इस कागज को मटकी के चारों तरफ चिपकाएं। इससे मटकी कम समय में ही सुंदर तरीके से सजकर रेडी हो जाएगी।

