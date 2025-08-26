क्या डिलीवरी के बाद सिर और कान ढकना जरूरी है? डॉक्टर से जानें सच्चाई Is It Necessary to Cover Head and Ears After Delivery? Doctor Reveals the Truth, पेरेंटिंग टिप्स - Hindustan
क्या डिलीवरी के बाद सिर और कान ढकना जरूरी है? डॉक्टर से जानें सच्चाई

कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को अपने सिर और कान ढककर रखने चाहिए। लेकिन क्या वाकई ऐसा करने की जरूरत है भी या ये महज एक कही-सुनाई बात है? आइए जानते हैं इसपर डॉक्टर का क्या कहना है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 12:19 PM
डिलीवरी के बाद बच्चे के साथ-साथ मां को खास केयर की जरूरत होती है। इस दौरान घर की बड़ी महिलाएं ये जिम्मेदारी निभाती हैं। इसलिए देखा जाता है कि आमतौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे नुस्खे दोहराए जाते हैं। इनमें से एक बहुत ही कॉमन है कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को अपना सिर और कान ढककर रखने चाहिए। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि ऐसा ना करने से कान में हवा भर जाती है। ऐसे में कई महिलाएं भरी गर्मी में भी सिर पर स्कार्फ या दुपट्टा बांधकर रखती हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा करने की जरूरत है भी या ये महज एक कही सुनाई बात है? इसके पीछे आखिर कोई साइंटिफिक कारण है भी या नहीं? आइए जानते हैं इसपर डॉक्टर का क्या कहना है।

आखिर क्या है ऐसा मानने की वजह?

आमतौर पर कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद अगर महिलाएं अपने कान और सिर को नहीं ढकती हैं, तो उनके मगज और कान में हवा भर जाती है। डॉक्टर कहती हैं कि ऐसा मानने के पीछे कई वजह हो सकती हैं। दरअसल पुराने जमाने में जानकारी का अभाव था। ऐसे में प्रेगनेंसी के बाद डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी; जो काफी कॉमन है, इन्हें कान में हवा भरने का लक्षण मान लिया जाता था। प्रेग्नेंसी के बाद हार्मोंस भी धीरे-धीरे नॉर्मल होते हैं, तो हल्का सिरदर्द भी रहता है। ऐसे में माना जाता था कि सिर और कान को ढकने से सेफ रहा जा सकता है।

डॉक्टर का कहना क्या है?

डॉक्टर कहती हैं कि ये महज एक मिथ है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर मौसम ठंडा है और आप स्कार्फ पहनना चाहती हैं, तो पहन सकती हैं। लेकिन ये कोई जरूरी चीज नहीं है कि हर महिला को डिलीवरी के बाद स्कार्फ पहनना ही चाहिए। सबसे जरूरी बात है कि डिलीवरी के बाद महिलाएं अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, समय पर डॉक्टर की सलाह लेती रहें, अपनी डाइट और रेस्ट का पूरा ख्याल रखें। किसी भी मिथ को आंख मूंदकर मानने के बजाए अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें।

