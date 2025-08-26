क्या वाकई प्राइवेट पार्ट का कालापन नॉर्मल है? डॉक्टर से जानें जरूरी बात

प्राइवेट पार्ट का कालापन कई लोगों को परेशान करता है। कई लोग तो इसके लिए तरह-तरह की क्रीम और लोशन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या ये वाकई इतनी बड़ी समस्या है या नॉर्मल बात है, जिसे हमनें कुछ ज्यादा ही हवा दे दी है?

शरीर के दूसरे हिस्सों को देखते हुए प्राइवेट पार्ट का रंग जरा डार्क होता है। ये चीज कई लोगों को परेशान करती है। खासतौर से महिलाएं, जिनके लिए सोसाइटी ने अलग ही ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, वो सबसे पहला शिकार होती हैं। प्राइवेट पार्ट का कालापन कई लोगों को परेशान करता है। कई लोग तो इसके लिए तरह-तरह की क्रीम्स, लोशन और होम रेमेडीज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वहीं कई लोग अपने पार्टनर के सामने थोड़ा असहज महसूस करते हैं और कई मामलों में तो इंटीमेसी ही अवॉइड करते हैं। लेकिन क्या ये वाकई इतनी बड़ी समस्या है या नॉर्मल बात है, जिसे हमनें कुछ ज्यादा ही हवा दे दी है? डॉक्टर मनन वोरा ने इसपर काफी विस्तार में बात की है, जो आपको जरूर जाननी चाहिए।

क्या प्राइवेट पार्ट का कालापन नॉर्मल है? डॉ मनन कहते हैं कि अगर आपका प्राइवेट पार्ट शरीर के बाकी हिस्सों से डार्क है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। दरअसल प्राइवेट पार्ट का कालापन नॉर्मल है और ये आमतौर पर फ्रिक्शन, हार्मोंस और नेचुरल पिगमेंटेशन की वजह से होता है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी अपने प्राइवेट पार्ट के रंग को ले कर सोचने या असहज महसूस करने की जरूरत नहीं है।

यहां शुरू होती है असली समस्या डॉक्टर कहते हैं कि असली प्रॉब्लम शुरू तब होती है, जब लोग खासतौर से महिलाएं अपने प्राइवेट पार्ट के रंग को ले कर इनसिक्योर महसूस करने लगती हैं। ऐसे मामलों में उन्हें लगता है कि शायद उनके साथ ही कोई समस्या है और कहीं उनका पार्टनर उन्हें जज ना कर ले, इस वजह से वो एक डर महसूस करती हैं और कई बार इंटीमेसी से भी परहेज करने लगती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि दरअसल ये सब एडल्ट कंटेंट, ऑनलाइन फिल्टर्ड फोटोज की वजह से होता है, जिन्हें देखकर हमें लगता है कि हमारी बॉडी भी ऐसी होनी चाहिए। जबकि वो महज झूठ होता है।