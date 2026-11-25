Home Tour: घर को शोपीस नहीं बनाना चाहतीं स्वरा भास्कर, देखें अनोखा होम डेकोर
एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और फहाद अहमद का मुंबई वाला घर काफी खूबसूरत और रंगों से भरा है। कहीं पुराने फर्नीचर की यादें हैं, तो कहीं किताबें, वॉलपेपर और बेटी राबिया की शरारतों की झलक।
घर की खूबसूरती हमेशा महंगे फर्नीचर या शानदार सजावट से नहीं आती, कई बार वहां रखी छोटी-छोटी चीजें ही उसे खास बना देती हैं। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और फहाद अहमद का मुंबई वाला घर भी कुछ ऐसा ही है। यहां रंगों का खूब इस्तेमाल हुआ है, दीवारों पर अलग-अलग डिजाइन के वॉलपेपर हैं, तो कहीं पुराना फर्नीचर और किताबें घर को एक अलग लुक देती हैं। बेटी राबिया के कमरे में जहां बच्चों वाली मस्ती और रंग देखने को मिलते हैं, वहीं कपल के बेडरूम में काफी सादगी है। उनके घर को देखकर लगता है कि सजावट से ज्यादा जरूरी है अपनेपन और आराम का एहसास।
घर में घुसते ही दिखती है रंगों की मस्ती
स्वरा भास्कर और फहाद अहमद का मुंबई वाला घर किसी एक इंटीरियर थीम में बंधा नहीं है। यहां अलग-अलग रंग, डिजाइन और चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं। कहीं दीवारों पर प्रिंटेड वॉलपेपर हैं, तो कहीं खूबसूरत लाइट्स और डेकोर पीस घर को खास बनाते हैं। घर के आसपास हरियाली भी है, जो इस जगह को और सुकून भरा बनाती है।
स्वरा चाहती हैं कि उनका घर ऐसा हो, जहां परिवार के सभी लोग आराम से रह सकें। उनके मुताबिक घर सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां शांति मिले, छोटी-छोटी खुशियां मिलें और हर किसी को अपनेपन का एहसास हो। यही वजह है कि उनके घर में बहुत ज्यादा फॉर्मल सजावट के बजाय एक आरामदायक माहौल नजर आता है।
पुराने सोफे को भी दी घर में जगह
स्वरा के घर की एक खास बात यह है कि यहां हर चीज नई नहीं है। उनके दिल्ली वाले घर से पुराने सोफे भी मुंबई लाए गए हैं और अब बंगले का हिस्सा हैं। नेपाल के पाटन से लाए गए मास्क और गरुड़ की मूर्ति घर की सजावट में शामिल हैं। बुकशेल्फ में कई किताबें देखने को मिलती हैं, जिनमें रामायण और महाभारत से जुड़ी किताबें भी हैं। इन चीजों को देखकर लगता है कि घर को सजाने के लिए स्वरा और फहाद ने सिर्फ बाजार से सामान नहीं खरीदा, बल्कि अपनी पसंद, पुरानी यादों और ट्रैवल की चीजों को भी इसमें शामिल किया है।
बेटी राबिया का कमरा है सबसे ज्यादा कलरफुल
घर का सबसे मजेदार हिस्सा बेटी राबिया का कमरा है। यहां पहुंचते ही रंगीन वॉलपेपर, चमकदार कारपेट, खिलौने और दीवारों पर लगे स्टिकर्स ध्यान खींचते हैं। कमरे में किताबों के लिए तीन बुकशेल्फ भी हैं। राबिया की किताबें, खिलौने और उनकी बनाई ड्रॉइंग इस कमरे को किसी इंटीरियर डिजाइनर के सजाए स्पेस से ज्यादा एक बच्चे की अपनी दुनिया जैसा बनाती हैं।
जैसे-जैसे राबिया बड़ी हो रही हैं, उनके सामान के लिए कमरे में स्टोरेज भी बढ़ाया गया है। यहां हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सजाकर रखने के बजाय बच्चे की जरूरत और उसकी पसंद को ध्यान में रखा गया है।
कपल का बेडरूम है छोटा, लेकिन आरामदायक
घर के बाकी हिस्सों में रंग और डिजाइन दिखते हैं, लेकिन स्वरा और फहाद का बेडरूम काफी सिंपल है। यहां ज्यादा सामान नहीं रखा गया है। कम जगह को परिवार की जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया गया है।
स्वरा और फहाद के घर की सबसे अच्छी बात यही है कि यह किसी शोपीस की तरह नहीं लगता। पुराने सोफे, किताबें, बेटी के खिलौने, ट्रैवल से लाई चीजें और रंगीन दीवारें मिलकर इसे एक ऐसा घर बनाती हैं, जहां जिंदगी बसती है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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