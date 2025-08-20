गणपति की मूर्ति के पीछे इन आइडिया से करें सजावट, बप्पा का दरबार दिखेगा सुंदर
Decoration ideas for Ganapati Bappa background: गणेश चतुर्थी पर घर में बप्पा को ला रहीं तो उनके आगमन से पहले ही ये सुंदर सजावट कर गणपति का दरबार तैयार कर दें। बैकग्राउंड में बनीं ये डिजाइन सुंदर दिखेगी।
गणपति बप्पा के आगमन के लिए हर घर में तैयारियां शुरू हो जाती है। भाद्रपद मास की तीज के बाद आने वाली चतुर्थी बेहद खास होती है। इस गणेश चतुर्थी पर लोग गणपति बप्पा को घर में विराजते हैं और उनकी पूजा करते हैं। दसवें दिन बप्पा को घर से विदाई दी जाती है। इस मौके पर भगवान के दरबार से लेकर घर को खूब सजाया जाता है। अगर आप भी घर में बप्पा का दरबार सजाते हैं तो मूर्ति के पीछे इन आइडिया के साथ सजावट करें।
लाल रूमाल से बनाएं बैकग्राउंड
गणपति बप्पा की मूर्ति के पीछे सुंदर सी सजावट करनी है। तो ये आइडिया कम खर्च में रेडी हो जाएगा। इसके लिए बस राउंड शेप में कागज की दफ्ती या गत्ता चाहिए। बस अब लाल रंग की रुमाल में रूई भरकर उसे फूलों की पंखुड़ी जैसा शेप दें और कागज के गत्ते पर सफेद रंग का कागज चिपका दें। अब रूमाल से बने शेप को किनारों पर चिपकाएं और बीच में कुछ फ्लावर चिपका दें या बिल्कुल प्लेन छोड़ दें। गणपति बप्पा का ये बैकग्राउंड ब्यूटीफुल दिखेगा।
पीपल की पत्तियों से बनाएं बैकग्राउंड
राउंड शेप के कागज के गत्ते के किनारों पर पीपल की पत्तियों को एक के बाद एक चिपकाएं। साथ ही बीच में कुछ फ्लावर या मार्केट से चमकीले रंग के फ्लावर को लाकर चिपकाएं। ये बैकग्राउंड भी यूनिक और सुंदर दिखेगा।
फूलों से करें सजावट
गणपति बप्पा के बैकग्राउंड को सुंदर बनाना है तो राउंड शेप में कागज की दफ्ती को काटकर उस पर असली गेंदे के फूलों को चिपकाएं। या पिन से सेट करें। फूलों वाला बैकग्राउंड सुंदर दिखेगा।
बनाएं लटकन
गणपति बप्पा की मूर्ति के आसपास सुंदर सजावट करना चाहती हैं तो सबसे पहले किसी छोटी सी लकड़ी या पत्थर की चौकी पर मूर्ति को स्थापित करें। ध्यान रहे पत्थर पर जिस रंग का कपड़ा हो बैकग्राउंड को उससे मिलता-जुलता ही रखें। अब बैक पर किसी कागज या लकड़ी की मदद से स्टैंड जैसा बना लें। अब फूलों को रंग-बिरंगे गोटे के आखिरी में बांधकर लटकन तैयार कर लें। बस इन सारी लटकन को ऊपर-नीचे करके बांधे। जिससे ये दिखने में ब्यूटीफुल लगे। तैयार है बप्पा का सुंदर सा दरबार।
