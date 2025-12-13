अमेरिकन-चाइनीज से ज्यादा इंडियन को है हार्ट डिसीज का खतरा, डॉक्टर साकेत ने बताया 3 चीजों का रखें ख्याल

संक्षेप: Heart Attack In Indian: दिन पर दिन बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामलों के बीच कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर साकेत गोयल ने शेयर किया है कि आखिर किन 3 चीजों का ख्याल रखना हर भारतीय के लिए जरूरी है। जिससे कि हार्ट डिसीज से सेफ रहा जा सके।

हार्ट अटैक का खतरा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा। ऐसे में कॉर्डियो के डॉक्टर दिल को हेल्दी रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच अवेयरनेस फैला रहे हैं। कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर साकेत गोयल ने भारतीयों को हार्ट अटैक आने का कारण शेयर किया है और बताया है कि कैसे दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला भारतीय हार्ट डिसीज के रिस्क पर है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चीन और अमेरिका वालों से भी ज्यादा है भारतीयों को हार्ट डिसीज का खतरा डॉक्टर साकेत गोयल ने बताया कि भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में रहें उन्हें बाकी लोगों से कई गुना ज्यादा दिल की बीमारी का खतरा रहता है। ये रिस्क अमेरिकन से 5 गुना ज्यादा तो वहीं चाइनीज लोगों से 3 गुना ज्यादा रिस्क है।

आखिर क्यों है भारतीयों को हार्ट डिसीज का ज्यादा रिस्क आखिर बाकी लोगों की तुलना में इंडियंस को हार्ट डिसीज का ज्यादा रिस्क क्यों है। इस बारे में डॉक्टर ने बताया कि एक रिसर्च अमेरिका में चल रही जिसका नाम है CADI यानी कोरोनरी आर्टरी डिसीज इन इंडियंस। जो ये जानने के लिए रिसर्च कर रही कि आखिर भारतीयों में दिल की बीमारी इतना ज्यादा कॉमन क्यों है। दिल की बीमारी के ज्यादा होने का पहला कारण जेनेटिक्स है। वहीं दूसरा कारण है कुछ टेस्ट जिन्हें कराया जा सकता है। जिसमे पहला है लाइपोप्रोटीन (ए) और दूसरा होमोसिस्टीन टेस्ट

बाकी लोगों से पहले हो रही दिल की बीमारी यहीं नहीं,डॉक्टर ने बताया कि बाकी देशों की तुलना में इंडियन को 10-15 साल छोटी उम्र में हार्ट अटैक हो रहे है और हार्ट अटैक भी कम कोलेस्ट्रॉल लेवल पर ही हो रहा।

कोलेस्ट्रॉल को रखें कम कॉर्डियोलॉजिस्ट ने बताया कि सभी इंडियन को अपना एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल 70 मिलीग्राम से नीचे रखना चाहिए।

इन विटामिन के लें सप्लीमेंट्स बैड कोलेस्ट्रॉल को कम रखने के साथ ही विटामिन बी 12 का सप्लीमेंट्स लें।