15 अगस्त पर करें बोर्ड को डेकोरेट, यहां देखें सिंपल और क्रिएटिव आइडियाज

15 अगस्त पर अगर आप भी अपना स्कूल या ऑफिस डेकोरेट करने वाले हैं, तो यहां हम आपके लिए बोर्ड डेकोरेशन आइडियाज ले कर आए हैं। ये सभी बहुत क्रिएटिव आइडियाज हैं और इंडिपेंडेंस डे की थीम को बखूबी दिखाते हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 02:13 PM
15 अगस्त के मौके पर देशभर में स्वतंत्रता दिवस की धूम रहती है। स्कूल-कॉलेजों से ले कर दफ्तर तक, इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ देशभक्ति की गूंज सुनाई पड़ती है। इस खास मौके पर स्कूलों और दफ्तरों की खास सजावट भी की जाती है। इस सजावट में सबसे पहले ब्लैकबोर्ड या नोटिस बोर्ड को सजाया जाता है। कुछ इस प्रकार से कि उसमें देशप्रेम की एक झलक दिखे। अगर आप भी अपना स्कूल या ऑफिस डेकोरेट करने वाले हैं, तो यहां हम आपके लिए बोर्ड डेकोरेशन आइडियाज ले कर आए हैं। ये सभी बहुत क्रिएटिव आइडियाज हैं और इंडिपेंडेंस डे की थीम को बखूबी दिखाते हैं।

वीर सैनिकों को करें नमन

बोर्ड डेकोरेशन

हमारे देश की सरहदों की रक्षा करने वाले, देश पर अपनी जान लुटाने वाले वीर सैनिकों का कर्ज हम में शायद कोई ना चुका पाए। स्वतंत्रता दिवस उनके इस बलिदान और देशभक्ति को सेलिब्रेट करने का अच्छा मौका है। आप अपने बोर्ड पर पेपर कट आउट की मदद से ये सुंदर डिजाइन बना सकते हैं, जो वीर सैनिकों को नमन करता है। इसे बनाना भी आसान है और देखने में भी ये बेहद सुंदर लगेगा।

देश की एकता को सेलिब्रेट करें

बोर्ड डेकोरेशन

हमारा भारत देश विविधताओं का देश है। यहां हर धर्म के लोग रहते हैं लेकिन इतने अपनेपन के साथ कि कोई उनमें अंतर बता ही नहीं सकता। देश की इसी एकता को सेलिब्रेट करने के लिए आप ये सुंदर सा चार्ट बनाकर अपना बोर्ड डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें हर धर्म और हर जगह के लोग हैं, जो मिलकर हमारा भारत बनाते हैं। आपकी ड्रॉइंग अच्छी है, तो आप बड़ी आसानी से ये चार्ट बनाकर तैयार कर लेंगे।

अपने देशप्रेम को करें बयां

बोर्ड डेकोरेशन

लोगों में भारतीय होने का गर्व भरने के लिए ये बोर्ड डिजाइन, स्वतंत्रता दिवस के लिए परफेक्ट रहेगा। सबसे अच्छी बात है कि इसे बनाना भी काफी सरल है। बस आपको कुछ चीजों का प्रिंट आउट निकाल लेना है और कट कर के अरेंज कर देना है। आपको ड्रॉइंग ना भी आती हो, तो यहां किसी तरह की क्रिएटिविटी की कोई जरूरत ही नहीं है।

चॉक से बनाएं ये सुंदर डिजाइन

बोर्ड डेकोरेशन

चॉक की मदद से आप ब्लैकबोर्ड पर ये सुंदर सा डिजाइन भी बना सकते हैं। इसमें अलग-अलग रंगों की चॉक इस्तेमाल की गई है, जिससे बहुत ही सुंदर इफेक्ट आ रहा है। यहां हमारी स्वतंत्रता को दर्शाता लाल किला, अशोक चक्र और तिरंगा है; तो इंडिपेंडेंस डे की थीम के साथ परफेक्टली जाता है।

सिंपल डिजाइन से डेकोरेट करें बोर्ड

बोर्ड डेकोरेशन

ज्यादा क्रिएटिविटी होती नहीं और ड्रॉइंग में भी हाथ तंग है, तो ये सिंपल डिजाइन आपके ही लिए है। इसे आप फटाफट बना सकते हैं और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। अलग अलग रंग की चॉक का इस्तेमाल कर के बना हुआ ये डिजाइन, पूरे बोर्ड को कवर भी कर लेगा। अपने क्लासरूम बोर्ड को मिनटों में डेकोरेट करना है, तो ये डिजाइन कॉपी कर डालिए।

(All Images Credit: Pinterest)

Independence Day

