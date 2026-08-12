Independence Day 2026: लाल किले से आजादी का जश्न देखना है? ऐसे बुक करें टिकट, जानें पूरा तरीका
लाल किले पर होने वाला स्वतंत्रता दिवस का उत्सव करीब से देखना चाहते हैं, तो अपने लिए सीट बुक कर लें। सीट बुकिंग का पूरा प्रॉसेस हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं।
15 अगस्त 2026 को देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस साल आजादी का जश्न बेहद धूमधाम और भव्य तरीके से होने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर भारत का तिरंगा फहराएंगे और फिर परेड होंगी। इस बार लाल किले से वंदे मातरम् की गूंज भी उठेगी, जिसे करीब से महसूस करना बिल्कुल अलग एहसास होगा। अगर आप लाल किले से आजादी का उत्सव मनाना चाहते हैं और उसे देखने के लिए जाने का प्लान कर रहे हैं, तो अभी से अपनी सीट बुक कर लें। बुकिंग करने के लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रॉसेस बताते हैं।
ऑनलाइन बुकिंग करने का क्या है तरीका?
सबसे पहले रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट aamantran.mod.gov.in पर जाना होगा। यहां से आप चेक कर सकते हैं कि टिकट बुकिंग के लिए सीट है या नहीं।
- अगर आपने बुकिंग के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आपको मोबाइल नंबर और कैप्चा भरने का ऑप्शन आएगा। अगर नहीं किया है, तो रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा।
- नया लॉगिन करने के बाद आपको ID प्रूफ, ID नंबर, नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर जैसे ऑप्शन को भरना होगा। इस जानकारी को सही से भरें।
- इसके अलावा पहचान पत्र के रूप में आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
- इसके बाद आपको पेमेंट गेटवे का ऑप्शन मिलेगा और अपनी सीट के हिसाब से आपको पेमेंट करनी होगी।
- जैसे ही आप सबकुछ अपलोड करके सबमिट करेंगे, आपकी टिकट बुकिंग हो जाएगी। टिकट को डाउनलोड करें और अपने पास रखें। टिकट की कॉपी का प्रिंट लाना अनिवार्य है, इसी के साथ एंट्री मिलेगी।
दोस्तों-रिश्तेदारों का भी करें बुक
अगर आप अपने साथ में दोस्तों और रिश्तेदारों की टिकट भी बुक करना चाहते हैं, तो अतिथि जोड़ें कॉलम में जाकर बुक करें। इसके लिए आपको सरकारी एजेंसी से प्राप्त आईडी का नंबर देना होगा और फिर उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, बाकि डिटेल्स खुद ही फेच हो जाएंगी। फिर आप उनके नाम के साथ बुकिंग करें।
तीन कैटिगरीज में बुक होंगी टिकटें
स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के लिए तीन कैटिगरीज में टिकटें बुक हो रही हैं। सामान्य टिकट 20 रुपये का है, स्टैंडर्ड टिकट 100 रुपये का है, जबकि प्रीमियम टिकट का मूल्य 500 रुपये है। आप अपनी इच्छा और सीट के मुताबिक बुकिंग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आपके पहचान पत्र में कुछ भी गड़बड़ी मिलेगी, तो टिकट कैंसिल हो सकता है।
नियम व शर्तें लागू
बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी सुबह 7:30 बजे झंडारोहण करेंगे तो आपको उसके आधे घंटे पहले ही वहां पहुंचकर सीट लेनी होगी। लेट होने पर हो सकता है एंट्री न मिले।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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