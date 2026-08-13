Independence Day 2026: देशभक्ति से जुड़ी हुई 5 कविताएं, स्कूल में बोलने के लिए हैं बेस्ट!
15 अगस्त पर स्कूल या कॉलेज में बोलने के लिए देशभक्ति से भरी हुई कविताएं ढूंढ रहे हैं, तो यहां दी गई कविताएं आपके लिए बेस्ट रहेंगी। इनकी हर एक-एक लाइन देशप्रेम से भरी हुई है, जिन्हें सुनकर हर कोई तालियां बजाने के लिए मजबूर हो उठेगा।
15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व और देशभक्ति से भरा हुआ दिन है। इस दिन सुबह से ही हर स्कूल, कॉलेज और दफ्तर में रंगा-रंग कार्यक्रम होना शुरू हो जाते हैं। तिरंगा फहराने के साथ-साथ भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। ऐसे मौके पर कई लोग देशभक्ति से जुड़ी कविताएं भी बोलते हैं। अगर आप भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंच से कुछ पंक्तियां सुनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां दी गई कविताएं बोल सकते हैं। इनकी हर एक एक लाइन देशभक्ति से भरी हुई है, जो आपके दिल की छू जाएगी। स्कूल-कॉलेज में या ऑफिस में स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति से जुड़ा कुछ खास बोलना चाहते हैं, तो ये पंक्तियां याद कर सकते हैं।
15 अगस्त पर बोलने के लिए देशभक्ति से जुड़ी कविताएं
कविता 1- कुछ नशा तिरंगे की शान का है...
मेरे देश तुझको नमन है मेरा,
जीऊं तो जुबां पर तेरा नाम हो
मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा।
भारत माता की जय
कुछ नशा तिरंगे की आन का है,
कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,
हम लहरायेंगे हर जगह ये तिरंगा,
नशा ये हिन्दुस्तां के सम्मान का है।
दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है,
सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान हैं
कविता 2- भारत की शान है तिरंगा...
भारत की शान है तिरंगा
भारत की जान है तिरंगा
तीन रंगों से बना तिरंगा
भारत का सम्मान है तिरंगा
हर शहीदों का कफन है तिरंगा
आसमां में ऊंचा लहराए तिरंगा
हर देशवासियों की जान है तिरंगा
हम सबका मान है तिरंगा
भारत की शान है तिरंगा
भारत की जान है तिरंगा
कविता 3- सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ताँ हमारा
सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ताँ हमारा
हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्ताँ हमारा
ग़ुरबत में हों अगर हम, रहता है दिल वतन में
समझो वहीं हमें भी, दिल हो जहाँ हमारा
परबत वो सबसे ऊँचा, हमसाया आसमाँ का
वो संतरी हमारा, वो पासबाँ हमारा
गोदी में खेलती हैं, जिसकी हज़ारों नदियाँ
गुलशन है जिसके दम से, रश्क-ए-जिनाँ हमारा
ऐ आब-ए-रूद-ए-गंगा! वो दिन है याद तुझको
उतरा तेरे किनारे, जब कारवाँ हमारा
मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना
हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्ताँ हमारा
यूनान-ओ-मिस्र-ओ- रोमा, सब मिट गए जहाँ से
अब तक मगर है बाकी, नाम-ओ-निशाँ हमारा
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी
सदियों रहा है दुश्मन, दौर-ए-जहाँ हमारा
‘इक़बाल’ कोई महरम, अपना नहीं जहाँ में
मालूम क्या किसी को, दर्द-ए-निहाँ हमारा
सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ताँ हमारा
हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिसताँ हमारा
कविता 4- हम बच्चे हंसते गाते हैं
हम बच्चे हंसते गाते हैं
हम आगे बढ़ते जाते हैं
पथ पर बिखरे कंकण काँटे
हम चुन-चुन दूर हटाते हैं
आएं कितनी भी बाधाएं
हम कभी नहीं घबराते हैं
धन दौलत से ऊपर उठकर
सपनों के महल बनाते हैं
हम सभी बाँटते दुनिया को
हम हंसते और हँसाते हैं
सारे जग में सबसे अच्छे
हम भारतीय कहलाते हैं
कविता 5- प्यारा प्यारा मेरा देश
प्यारा प्यारा मेरा देश
सबसे न्यारा मेरा देश
दुनिया जिस पर गर्व करे
ऐसा सितारा मेरा देश
चांदी सोना मेरा देश
सफल सलोना मेरा देश
गंगा जमुना की माला का
फूलों वाला मेरा देश
आगे जाए मेरा देश
नित नए मुस्कुराएं मेरा देश
इतिहासों में बढ़ चढ़ कर
नाम लिखाए मेरा देश
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन