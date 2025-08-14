Independence Day Rangoli: 15 अगस्त पर रंगोली से सजाएं आंगन, यहां देखें सिंपल और सुंदर डिजाइन

अगर आप भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रंगोली बनाने की सोच रही हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ आसान और सुंदर डिजाइन ले कर आए हैं। ये सभी डिजाइन आप फटाफट बना सकती हैं।

15 अगस्त हमारे देश के लिए कोई आम तारीख नहीं, बल्कि वो खास दिन है जब भारत का हर नागरिक अपने भारतीय होने पर गर्व करता है। उन वीरों को नमन करता है, जिन्होंने गुलामी की कैद से हमें निकालकर एक स्वर्णिम, स्वतंत्र देश दिया। इस दिन देशभर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस शुभ मौके पर स्कूल, ऑफिस और घरों के आंगन में सुंदर रंगोली भी बनाई जाती है। अगर आप भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रंगोली बनाने की सोच रही हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ आसान और सुंदर डिजाइन ले कर आए हैं। ये सभी डिजाइन आप फटाफट बना सकती हैं और ये आपकी देशभक्ति को भी बखूबी चित्रित करेंगे।

राष्ट्रीय पक्षी मोर वाली सुंदर रंगोली

कोई भी मौका हो, मोर वाली रंगोली बहुत ही कलरफुल और सुंदर लगती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तो राष्ट्रीय पक्षी वाली ये रंगोली और भी प्यारी लगेगी। 15 अगस्त का स्पेशल टच देने के लिए आप तिरंगा के तीन रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ राष्ट्रीय पुष्प कमल का फूल भी है, जो रंगोली की खूबसूरती में चार चांद लगा देगा।

मंडला रंगोली डिजाइन

अगर आप ऐसी रंगोली ढूंढ रहे हैं, जो बनने में आसान भी हो और काफी बड़ी लगे, तो ये मंडला रंगोली ट्राई कर सकते हैं। तिरंगा थीम वाली ये रंगोली आपके देशप्रेम की झलक को तो जाहिर करेगी ही, साथ ही देखने में भी बहुत प्यारी लगेगी। एक चॉक की मदद से पहले आउटलाइन बना लें, फिर रंगों से इसे भर दें। इतनी आसानी से झटपट ये बनकर तैयार हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा।

फूलों वाली सुंदर रंगोली

फूलों वाली ये सुंदर रंगोली भी बनाकर बहुत ही ज्यादा प्यारी लगेगी। आंगन में छोटी रंगोली बनानी है, तो ये डिजाइन एकदम परफेक्ट रहेगा। इसमें भी तिरंगा और तिरंगा थीम वाले रंगों का इस्तेमाल किया गया है, तो स्वतंत्रता दिवस की थीम को परफेक्टली मैच करता है। ईयरबड, चम्मच, पैन और फिंगर टिप्स की मदद से आप इस डिजाइन की डिटेलिंग को आसानी से बना सकती हैं।

स्वतंत्रता दिवस स्पेशल रंगोली डिजाइन

अगर आप थोड़ी डिटेलिंग वाली रंगोली बनाना चाह रहे हैं, तो ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल थीम रंगोली ट्राई कर सकते हैं। इसमें महात्मा गांधी, अशोक चक्र, राष्ट्रीय ध्वज, लाल किला, आजादी का प्रतीक सफेद कबूतर और फूलों की सुंदर डिटेलिंग है। ये सभी चीजें स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी हुई हैं और हमारे वीरों के बलिदान और संघर्ष को भी खूबसूरती से चित्रित कर रही हैं।

फूलों से बनाएं सुंदर रंगोली

फूलों से भी बहुत सुंदर रंगोली बनाई जा सकती है। फूलों वाली रंगोली जल्दी भी बन जाती है और बनाने में आसान भी होती है। देखने में भी रंगों वाली रंगोली से ज्यादा सुंदर लगती है। आप गेंदे के नारंगी फूल, पत्ते और सफेद रंग के कुछ फूल खरीद सकते हैं। अब इनकी मदद से कोई भी सुंदर पैटर्न बना लें, जो तिरंगा थीम पर बेस्ड लगेगा।