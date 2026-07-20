मानसून की चिपचिपी गर्मी में भी नहीं होगी घमौरी, खरीदें कॉटन बेडशीट के 8 प्रीमियम विकल्प

बरसात की चिपचिपी गर्मी में अगर आपको भी रात को नींद नहीं आती है, तो अपना बेडशीट बदलने पर विचार करें। कॉटन के हल्के हवादार बेडशीट बेहतर नींद प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे।

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मानसून की चिपचिपी गर्मी ने आपको परेशान कर दिया है, तो कॉटन के हल्के हवादार बेडशीट्स खरीदें! इस मौसम मिक्सड कपड़े के बेडशीट आपकी त्वचा को चिड़चिड़ा बना सकते हैं। साथ ही घमौरी सहित अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इसलिए इस दौरान बहुत जरूरी है कि आप कॉटन बेडशीट इस्तेमाल करें। कॉटन की हल्की हवादार बेडशीट्स त्वचा के अनुकूल डिजाइन की जाती हैं, जो त्वचा पर आरामदायक महसूस होने के साथ ही गर्मी में होने वाली त्वचा संबंधी समस्याओं की संभावना को भी कम कर देती हैं। Amazon पर अलग-अलग खूबसूरत डिजाइन और प्रिंट के प्योर कॉटन बेड शीट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

यहां खरीदें कॉटन बेडशीट के 8 प्रीमियम विकल्प

Urban Jaipur ब्रांड का 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये बेडशीट बेहद आरामदायक विकल्प है। इसका रंग और इसपर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न दोनों ही तरोताजगी का एहसास देंगे। विशेष रूप से चिपचिपी गर्मी में इस तरह के बेडशीट त्वचा पर मक्खन जैसे महसूस होते हैं, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होती। ये डबल बेड बेडशीट की लंबाई और चौड़ाई पर्याप्त है, ये बड़े बेड पर आराम से फिट बैठेंगे। इसके साथ आपको दो मैटिचिंग तकिया का कवर मिल जाता है। साथ ही ये बहुत ज्यादा महंगी नहीं है और इस पर डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, मौके का फायदा जरूर उठाएं।

Divine Casa डबल बेड बेडशीट को प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है। इस डबल बेड बेडशीट पर प्रिंट बने हैं, जो देखने में काफी आकर्षक हैं। वहीं इसकी अल्ट्रा सॉफ्ट फैब्रिक इसे सेंसेटिव स्किन वालों के लिए परफेक्ट विकल्प बनाती है। अगर आपको भी हल्का हवादार और डिजाइनर बेडशीट चाहिए तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वहीं 83% के ऑफ पर केवल 499 रुपए में उपलब्ध है। ये बजट फ्रेंडली विकल्प हाथ से न जानें दें।

समान्य से हटकर पिंटरेस्ट बेडशीट इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो ये एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा। इसका रंग और डिजाइन दोनों ही बेहद अट्रैक्टिव है। विशेष रूप से इसके तकिया का कवर पूरी तरह पिंटरेस्ट वाइब दे रहा। खासकर जिन लोगों को गर्मी में घमौरियां निकल आती हैं, उनके लिए इसकी मक्खन सी मुलायम फैब्रिक एक बेहतरीन विकल्प साबित होगी। इस किंग साइज बेडशीट की लंबाई और चौड़ाई पर्याप्त है, ये बड़े बेड पर आराम से आ जाएगी।

Homefab India का 160 थ्रेड काउंट वाला हरे रंग का ये बेडशीट देखने मैं जितना आकर्षक है, इसका कपड़ा उतना ही हल्का और मुलायम है। ये बेडशीट आजकल काफी ट्रेंड में है और लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। खासकर बारिश की गर्मी में ऐसे रंग बेहद पसंद किए जाते हैं। इसका कपड़ा हल्का, हवादार है और उतनी ही रिफ्रेशिंग है। अगर आपको एस्थेटिक और पिंटरेस्ट वाइब पसंद है, तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं।

RajasthaniKart का 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार इस बेडशीट पर बने ट्रेडिशनल प्रिंट्स इसे अधिक आकर्षक बना रहे। बेडशीट का रंग और डिज़ीज दोनों रिफ्रेशिंग है। इतना ही नहीं सॉफ्ट और हवादार फैब्रिक गर्म मौसम में भी ठंडक का एहसास बनाए रखती है। वहीं इसे मेंटेन करना बेहद आसान है, आप चाहे तो इसे मशीन वॉश कर सकते हैं। बारिश में अगर बार-बार घमौरियां निकल आती हैं, तो इस तरह के कॉटन बेडशीट आपको खरीदने चाहिए।

Story@Home प्रिंटेड किंग साइज बेडशीट का कॉटन मेटेरियल हल्का और हवादार होने के साथ ही साथ मजबूत और टिकाऊ भी है। लंबे इस्तेमाल के बाद भी बेडशीट को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप भी बारिश की चिपचिपी गर्मी से परेशान हैं, और रात के समय नींद आने में भी घंटों लगते हैं, तो एक कॉटन बेडशीट जरूर खरीदे। हल्के रंग की ये यूनिक बेडशीट मेरी पर्सनल फेवरेट है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न पिलो कवर इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं।

कॉटन बेडशीट पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण का केंद्र हैं। अगर आप भी लंबे समय से हल्के हवादार बेडशीट की तलाश में तो इस विकल्प को एक मौका जरूर दें। इसका साइज भी पर्याप्त है, ये बड़े बेड पर आराम से आ जाएंगे। वहीं घर में बच्चे हैं, तो उनके लिए भी एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। बिना त्वचा कोई इरिटेट किए, ये स्किन पर मक्खन जैसी महसूस होती है। ये देखने में जितनी आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और हवादार है।

ये रिफ्रेशिंग बेडशीट लोगों को बेहद पसंद आई है। बेडशीट पर बने प्रिंट इसके आकर्षण का केंद्र हैं। इस बेडशीट का हल्का और मुलायम सूती कपड़ा शरीर आरामदायक महसूस होता है, जिससे चिपचिपी गर्मी में भी ठंडक का एहसास बना रहता है। वहीं जिसकी स्किन सेंसिटिव है उन्हें इसे ट्राई करना चाहिए। इस पर छोटे छोटे फ्लोरल प्रिंट किए गए हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक लग रहे। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

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