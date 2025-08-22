अगर मम्मी-पापा को है डायबिटीज, तो जरूर कराएं ये 3 काम, एक्सपर्ट ने दी खास सलाह If Your Parents Have Diabetes Make Sure to Do These 3 Things Says Health Expert, लाइफस्टाइल - Hindustan
अगर मम्मी-पापा को है डायबिटीज, तो जरूर कराएं ये 3 काम, एक्सपर्ट ने दी खास सलाह

एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर आपके पैरेंट्स को डायबिटीज है, तो ये जरूर सुनिश्चित करें कि वे ये 3 काम जरूर करें। लाइफस्टाइल में ऐसे छोटे-छोटे बदलाव शुगर मैनेजमेंट के साथ उनकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने में मदद करेंगे।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 05:51 AM
अगर मम्मी-पापा को है डायबिटीज, तो जरूर कराएं ये 3 काम, एक्सपर्ट ने दी खास सलाह

डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी आज एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है। इसके पीछे हमारा खराब खानपान और बदलते लाइफस्टाइल जैसे तमाम कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जिसमें सिर्फ समय पर दवाइयां लेना काफी नहीं होता। बल्कि यहां आपको अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल का ध्यान रखना पड़ता है। खासतौर से बढ़ती उम्र के साथ और भी खास केयर की जरूरत होती है। जाने-माने हेल्थ एक्सपर्ट प्रशांत देसाई बताते हैं कि अगर आपके पैरेंट्स को डायबिटीज की बीमारी है, तो ये जरूर सुनिश्चित करें कि आपके पैरेंट्स ये तीन काम जरूर करें। लाइफस्टाइल में ऐसे छोटे-छोटे बदलाव शुगर मैनेजमेंट के साथ उनकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने में मदद करेंगे।

चाय-बिस्किट से ना करने दें दिन की शुरुआत

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि आपके पैरेंट्स अपने दिन की शुरुआत चाय और बिस्किट के साथ ना करें। यदि उन्हें मीठी चाय पीने की आदत है, तो शुगर फ्री स्वीटनर्स का इस्तेमाल करें। लेकिन बिस्किट भूलकर भी ना खाने दें। सुबह का नाश्ता दिन की सबसे जरूरी मील होता है और ये ओवरऑल हेल्थ पर काफी असर डालता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पैरेंट्स हेल्दी प्रोटीन और फाइबर से भरपूर नाश्ता करें।

दिन में आधे घंटे की वॉक है बेहद जरूरी

एक्सपर्ट कहते हैं कि डायबिटीज के मरीजों रोजाना कम से कम आधा घंटे की वॉक जरूर करनी चाहिए। ज्यादा नहीं कर पाते हैं तो 15 मिनट लंच के बाद और फिर 15 मिनट डिनर के बाद थोड़ी चहलकदमी जरूर करें। इससे खाने के बाद ब्लड शुगर में तेज स्पाइक देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपकी पैनक्रियाज को भी काफी आराम मिलेगा। वॉक के लिए कहीं बाहर जानें की भी जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही थोड़ी देर चहलकदमी कर सकते हैं।

नींद का महत्व समझाएं

अगर आपके पैरेंट्स को डायबिटीज है, तो उनके लिए खासतौर से अच्छी और पर्याप्त नींद लेना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि जब आप सोते हैं, तो पैनक्रियाज को आराम मिलता है। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से इंसुलिन सेंसेटिव होते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जब आपके पैरेंट्स एक घंटा भी कम सोते हैं, तो अगले दिन वो ज्यादा खाना खाते हैं, जो रिस्क को और बढ़ा सकता है। इसलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद उन्हें जरूर लेने दें।

