9 बजे के बाद सोने से बच्चों के दिमाग पर पड़ता है ये असर, एक्सपर्ट बता रहीं नुकसान

एक्सपर्ट के मुताबिक बच्चों को रात में 9 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 7 उठना चाहिए। इस रूटीन से दिमाग तेज, याददाश्त मजबूत और मूड स्थिर रहता है। इसके ऑपोजिट अगर बच्चा रात में देर से सोता है, तो इसका सीधा असर उसकी ब्रेन की ग्रोथ पर पड़ता है।

बच्चों की नींद उनके दिमाग की ग्रोथ और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों का दिमाग तभी तेज और हेल्दी बनता है जब उन्हें सही समय पर, भरपूर नींद मिले। पेरेंटिंग एक्सपर्ट श्वेता बताती हैं कि नींद सिर्फ थकान मिटाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये बच्चों के ब्रेन की ग्रोथ, याददाश्त और सीखने की कैपेसिटी के लिए भी बहुत जरूरी है।श्वेता के मुताबिक बच्चे का हेल्दी स्लीप टाइम रात के 9 बजे से लेकर सुबह 7 तक का है, यानी बच्चों को रात में 9 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 7 उठना चाहिए। इस रूटीन से बच्चे का दिमाग तेज, याददाश्त मजबूत और मूड स्थिर रहता है। इसके ऑपोजिट अगर बच्चा रात में देर से सोता है, तो इसका सीधा असर उसकी ब्रेन की ग्रोथ पर पड़ता है। चलिए जानते है देर रात सोने से बच्चे के दिमाग पर क्या-क्या असर होता है?

9 बजे सोने का फायदा एक्सपर्ट श्वेता के अनुसार, जब बच्चा रात 9 बजे सो जाता है तो उसके शरीर में नेचुरल स्लीप हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। पूरी नींद लेने से बच्चे का दिमाग दिनभर सीखी हुई चीजों को अच्छे से स्टोर करता है। पढ़ाई, खेल या किसी भी एक्टिविटी में सीखी गई बातें नींद के दौरान दिमाग में रिटेन हो जाती हैं, जिससे बच्चे का दिमाग ज्यादा शार्प बनता है।

10 बजे सोने का नुकसान अगर बच्चा रात में 9 बजे के बजाय 10 बजे सोता है, तो इससे उसकी मेमोरी प्रोसेसिंग स्लो हो सकती है। एक्सपर्ट बताती हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो नींद के दौरान दिमाग को मजबूत बनाता है, वह देर से सोने पर कट शॉर्ट हो जाता है। यानी बच्चा जितनी देर से सोएगा, उसके ब्रेन के डेवेलपमेंट पर उतना ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा।

11 बजे सोने पर ब्रेन में कैओस एक्सपर्ट के मुताबिक जब बच्चा रात में 11 बजे सोता है, तो दिमाग में एक तरह का कैओस यानी अव्यवस्था होने लगती है। नींद के दौरान दिमाग खुद को क्लीन करता है, यानी एक्स्ट्रा और गैरजरूरी जानकारी को हटा देता है और जरूरी चीजों पर फोकस करता है। लेकिन देर रात सोने से ब्रेन के इस प्रोसेस पर बुरा असर पड़ता है। इसका सीधा असर बच्चे की कॉन्संट्रेशन और लर्निंग एबिलिटी पर पड़ता है।

12 बजे सोना सबसे हानिकारक अगर बच्चा आधी रात यानी 12 बजे सो रहा है तो ये उसके दिमाग और शरीर दोनों के लिए बहुत नुकसानदायक है। श्वेता कहती हैं कि इससे बच्चे की नींद कभी पूरी नहीं हो पाती। नतीजा ये होता है कि बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता। इसके अलावा वो मूड स्विंग्स का शिकार हो जाता है और कम उम्र में ही प्यूबर्टी आने का खतरा भी बढ़ जाता है, जो बच्चे की ओवर ऑल डेवलपमेंट के लिए नुकसानदायक है।