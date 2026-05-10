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Summer Sale: शू रैक की तलाश में मुझे Amazon पर मिलें ये 6 इंट्रेस्टिंग डील

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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इस समय Amazon Great Summer Sale चल रहा है। इस मौके पर सभी प्रोडक्ट्स पर एडिशनल डिस्काउंट बेनिफिट्स भी उपलब्ध हैं। साथ ही बैंक, ऑफर्स और कैशबैक भी मिल सकता है।

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लंबे समय से जूता चप्पल ऑर्गेनाइज रखने के लिए एक अच्छी shoe rack की तलाश में थी। सही बजट में पोर्टेबल शू रैक ढूंढ रही थी, कभी कुछ पसंद आ जाए तो वो बहुत महंगा होता था। फिर एक दिन Amazon पर शू रैक एक्सप्लोर करते हुए मुझे मिलें कुछ इंटरेस्टिंग डील्स। इस समय Amazon Great Summer Sale चल रहा है। इस मौके पर एडिशनल डिस्काउंट बेनिफिट्स भी उपलब्ध हैं। साथ ही बैंक, ऑफर्स और कैशबैक भी मिल सकता है। इस मौके का फायदा उठाएं और अपना पसंदीदा shoe rack घर मंगवाएं!

Summer Sale: शू रैक की तलाश में मुझे Amazon पर मिलें ये 6 इंट्रेस्टिंग डील

इस शू रैक में 10 शेल्फ और 5 डोर्स हैं। प्लास्टिक मेटेरियल का ये शू रैक वॉटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ ऑर्गेनाइजर है। इनकी मदद से कम जगह में आप ज्यादा जूता चप्पल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। साथ ही साथ ये पोर्टेबल हैं, इसे आसानी से इधर-उधर मूव किया जा सकता है। बेडरूम गेट एंट्री या अपने घर के किसी भी खाली कोने में इन्हें ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखकर इन पर रोजाना इस्तेमाल के जूते चप्पल ऑर्गेनाइज करें। इस तरह घर क्लीन और फ्रेश दिखता है।

इस शू स्टोरेज रैक में 5 टायर यानि की पर्याप्त जगह है। इनपर छोटी फैमिली के सारे जूते चप्पल आराम से आ जाएंगे। इसका मेटल फ्रेम ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही ये देखने में भी अट्रैक्टिव है। इस समय इस पर 69% का ऑफ उपलब्ध है, मौके का फायदा उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

FLIPZON PLASTIC मल्टीपरपज 5 शेल्फ शू रैक बहुत काम की चीज है। सस्ता टिकाऊ आइटम ढूंढ रहे हैं तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसमें जिप डोर कवर भी आएगा, जिससे अंदर रखे जूते चप्पल पूरी तरह धुल गंदगी से बचे रहते हैं। इतना ही नहीं इसमें साइड पॉकेट भी है। ये बड़े काम की चीज है। ये हमेशा से डिमांड में रहे हैं और इस समय 79% के ऑफ पर उपलब्ध है। ये मौका हाथ से न जाने दें।

अगर घर में अकेले रहते हो या गेट के बाहर रखने के लिए छोटा पोर्टेबल शू रैक चाहिए तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। इस शू रैक में चक्के लगे हैं, आप इसे इधर से उधर आराम से मूव कर सकते हैं। इस शू रैक को स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार किया गया है, जो की ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। फुटवियर के अलावा लोग इसे बुक्स, न्यूजपेपर और प्लांट्स रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

BOXJOY के 5 शेल्फ वाले इस शू रैक में मैग्नेटिक डोर्स आएंगे और साथ में साइड में हुक्स भी लगे हुए हैं, जिसमें आप घर की चाबी या छोटी-मोटी कोई भी नियमित इस्तेमाल की चीज आराम से टांग सकते हैं। इसका प्लास्टिक मटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही इसमें डोर्स भी हैं, यानी अंदर रखे जूता चप्पल पूरी तरह डस्ट फ्री रहते हैं।

ये पोर्टेबल शू रैक है, जिसे आप आसानी से घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। इस स्टैंडिंग शू ऑर्गेनाइजर में 4 शेल्फ हैं, इसमें 15 जोड़ी जूते चप्पल आराम से आ जाएंगे। अगर आप लंबे समय से शू रैक खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। इस समय 53% के ऑफ पर उपलब्ध है

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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