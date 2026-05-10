Summer Sale: शू रैक की तलाश में मुझे Amazon पर मिलें ये 6 इंट्रेस्टिंग डील

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लंबे समय से जूता चप्पल ऑर्गेनाइज रखने के लिए एक अच्छी shoe rack की तलाश में थी। सही बजट में पोर्टेबल शू रैक ढूंढ रही थी, कभी कुछ पसंद आ जाए तो वो बहुत महंगा होता था। फिर एक दिन Amazon पर शू रैक एक्सप्लोर करते हुए मुझे मिलें कुछ इंटरेस्टिंग डील्स। इस समय Amazon Great Summer Sale चल रहा है। इस मौके पर एडिशनल डिस्काउंट बेनिफिट्स भी उपलब्ध हैं। साथ ही बैंक, ऑफर्स और कैशबैक भी मिल सकता है। इस मौके का फायदा उठाएं और अपना पसंदीदा shoe rack घर मंगवाएं!

इस शू रैक में 10 शेल्फ और 5 डोर्स हैं। प्लास्टिक मेटेरियल का ये शू रैक वॉटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ ऑर्गेनाइजर है। इनकी मदद से कम जगह में आप ज्यादा जूता चप्पल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। साथ ही साथ ये पोर्टेबल हैं, इसे आसानी से इधर-उधर मूव किया जा सकता है। बेडरूम गेट एंट्री या अपने घर के किसी भी खाली कोने में इन्हें ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखकर इन पर रोजाना इस्तेमाल के जूते चप्पल ऑर्गेनाइज करें। इस तरह घर क्लीन और फ्रेश दिखता है।

इस शू स्टोरेज रैक में 5 टायर यानि की पर्याप्त जगह है। इनपर छोटी फैमिली के सारे जूते चप्पल आराम से आ जाएंगे। इसका मेटल फ्रेम ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही ये देखने में भी अट्रैक्टिव है। इस समय इस पर 69% का ऑफ उपलब्ध है, मौके का फायदा उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

FLIPZON PLASTIC मल्टीपरपज 5 शेल्फ शू रैक बहुत काम की चीज है। सस्ता टिकाऊ आइटम ढूंढ रहे हैं तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसमें जिप डोर कवर भी आएगा, जिससे अंदर रखे जूते चप्पल पूरी तरह धुल गंदगी से बचे रहते हैं। इतना ही नहीं इसमें साइड पॉकेट भी है। ये बड़े काम की चीज है। ये हमेशा से डिमांड में रहे हैं और इस समय 79% के ऑफ पर उपलब्ध है। ये मौका हाथ से न जाने दें।

अगर घर में अकेले रहते हो या गेट के बाहर रखने के लिए छोटा पोर्टेबल शू रैक चाहिए तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। इस शू रैक में चक्के लगे हैं, आप इसे इधर से उधर आराम से मूव कर सकते हैं। इस शू रैक को स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार किया गया है, जो की ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। फुटवियर के अलावा लोग इसे बुक्स, न्यूजपेपर और प्लांट्स रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

BOXJOY के 5 शेल्फ वाले इस शू रैक में मैग्नेटिक डोर्स आएंगे और साथ में साइड में हुक्स भी लगे हुए हैं, जिसमें आप घर की चाबी या छोटी-मोटी कोई भी नियमित इस्तेमाल की चीज आराम से टांग सकते हैं। इसका प्लास्टिक मटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही इसमें डोर्स भी हैं, यानी अंदर रखे जूता चप्पल पूरी तरह डस्ट फ्री रहते हैं।

ये पोर्टेबल शू रैक है, जिसे आप आसानी से घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। इस स्टैंडिंग शू ऑर्गेनाइजर में 4 शेल्फ हैं, इसमें 15 जोड़ी जूते चप्पल आराम से आ जाएंगे। अगर आप लंबे समय से शू रैक खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। इस समय 53% के ऑफ पर उपलब्ध है

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