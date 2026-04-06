डियर लेडिन इन किचन टूल्स की मदद से खाना बनाना हुआ आसान, होगी समय की बचत

Apr 06, 2026 05:53 pm IST

चॉपिंग बोर्ड हो या चाकू या स्मार्ट चौपर यहां सभी की वैरायटी मिलेगी, वो भी सस्ते दाम पर! तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही एक्सप्लोर करें।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

सब्जी को बारीक चौप करना हो या लहसुन छीलना हो या फिर नींबू निचोड़ना हो, किचन में रोजमर्रा के तमाम ऐसे काम होते हैं, जिनमें काफी समय लगता है। एक छोटी सी डिश बनाने बैठो और दो-तीन घंटे कब निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगता। अगर आप भी इन्हीं चीजों से परेशान हैं, तो ये लेख आपके लिए मददगार साबित होगा। आपकी सुविधा के लिए हम ढूंढ कर लाए हैं, कुछ जरूरी किचन एसेंशियल टूल्स जिनकी मदद से अब खाना बनाना होगा बेहद आसान। इनकी मदद से मेहनत और समय दोनों की बचत होगी, इस तरह किचन का काम जल्दी निपटाकर आप दिन में खुद के लिए भी थोड़ा समय निकाल सकती हैं।

चॉपिंग बोर्ड हो या चाकू या स्मार्ट चौपर यहां सभी की वैरायटी मिलेगी, वो भी सस्ते दाम पर! तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही एक्सप्लोर करें।

सब्जी छिलना हुआ आसान, ऑर्डर करें वेजिटेबल पीलर (Vegetable Peeler) अक्सर हम सब्जी छिलने के लिए सस्ते Peeler लेकर आते हैं, जो तुरंत खराब हो जाते हैं या तो सब्जी के ऊपर की मोटी परत हटा देते हैं, जिससे सब्जी की बर्बादी होती है। इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं, वेजिटेबल पीलर के कुछ बेहतरीन विकल्प इन्हें एक बार खरीदें और फिर सालों तक निश्चयंत हो जाएं। ये बहुत जल्दी जल्दी छिलका उतारते हैं, जिससे समय की बचत होती है, वो भी बिना किसी वेस्टेज के।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

स्मार्ट चॉपर के साथ चुटकी में कट जाएंगी सब्जियां अगर आपको भी सब्जियां काटते हुए बहुत समय लग जाता है, तो आज स्मार्ट चॉपर लेकर आए हैं। इनकी मदद से आप मिनटों में सारी सब्जियां काट सकती हैं। आजकल मैन्युअल और इलेक्ट्रॉनिक हर तरह की चॉपर उपलब्ध हैं, वो भी बेहद सस्ते दाम पर। यहां चॉपर के कुछ बेहतरीन विकल्प सुझाए गए हैं, इन सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

चाकू बढ़ाए आपके किचन की शोभा स्टेनलेस स्टील प्रोफेशनल चाकू की मदद से अब आप किसी भी चीज को किचन में आसानी से काट सकते हैं। ये ड्यूरेबल और सुरक्षित विकल्प है, यहां इनकी वैरायटी उपलब्ध है और कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं, जिनमें आपको चाकू का स्टैंड भी मिल जाएगा। अलग-अलग शेप और साइज की चाकू जो किचन में अलग-अलग रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। इन सभी आइटम पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध है।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

घर बैठे ऑर्डर करें कटलरी सेट कटलरी एक ऐसा आइटम है, जो किचन में रोजाना इस्तेमाल होता है। चाहे कोई आइटम सर्व करनी हो या कोई चीज खानी हो, चम्मच की आवश्यकता सभी को होती है। यहां अलग-अलग क्वांटिटी शेप और साइज के कटलरी सेट के कई विकल्प उपलब्ध हैं, सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अब प्लास्टिक बोर्ड की जगह इस्तेमाल करें इस तरह के चॉपिंग बोर्ड चॉपिंग बोर्ड किचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी चीज बनानी हो चॉपिंग बोर्ड बहुत जरूरी है। अक्सर लोग प्लास्टिक बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो खाने में टॉक्सिंस रिलीज कर सकता है। परंतु लकड़ी और स्टेनलेस स्टील के बोर्ड्स बिल्कुल परफेक्ट देंगे। ये बिना किसी नुकसान के आपको एक स्मूद फिनिश देंगे और आपका काम आसान बना देंगे।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

किचन में जरूरी हैं गार्लिक प्रेस क्या आपके पास अभी तक गार्लिक प्रेस नहीं है, तो इन्हें आज ही ऑर्डर करें। लहसुन की एक एक कलियों को छिलने में काफी समय लगता है, ऐसे में गार्लिक प्रेस इन्हें छीलकर बारीक-बारीक काटने में मदद करेंगे। लहसुन सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इन्हें अपने नियमित खानपान में जरूर शामिल करें।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

एक महत्वपूर्ण टूल है लेमन स्क्वीजर (Lemon Squeezer) नियमित खान पान में नींबू बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। खासकर रोजाना सुबह उठकर नींबू पानी पीने की आदत डालें। नींबू को चाहे कितना भी निचोड़ लो आखिर में रस रह जाता है। इसलिए वेस्टेज से बचने के लिए लेमन स्क्वीजर इस्तेमाल करें। इनकी मदद से नींबू का सारा रस निकल जाता है और आपको बार-बार हाथों पर जोर डालने की भी जरूरत नहीं होती। साथ ही ये बीज को भी अलग कर देते हैं।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

मात्रा को समझने में मदद करेंगे मापने वाले चम्मच या कप कुकिंग के दौरान सभी माप बहुत जरूरी है। थोड़ी सी भी गलती खाने का स्वाद बिगाड़ सकती है। इसलिए मापने वाले चम्मच या कप ऑर्डर करें! उनकी मदद से खाना बनाना बेहद आसान हो जाएगा। सही माप खाने का शक्ल और स्वाद दोनों बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अमेजॉन पर ये चीजें बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे, तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही आर्डर करें।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।