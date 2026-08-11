क्वालिटी के साथ बिना किसी समझौते के मैंने सस्ते में खरीदें कॉटन के आरामदायक बेडशीट
Amazon Great Freedom Sale डील्स कल खत्म हो जाएगी और आप हाथ मलते रह जाएंगे। इससे पहले की मौका चूक जाए, आप इन ऑफर्स का लाभ जरूर उठाएं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बरसात गर्मी या फिर ठंड हर मौसम कॉटन की बेडशीट का अपना अलग महत्व है। कॉटन की हल्की हवादार बेडशीट शरीर पर आरामदायक महसूस होती हैं और आपको आराम की अनुभूति देती हैं। हालांकि कॉटन बेडशीट थोड़ी महंगी आती है, इसलिए अक्सर लोग इन्हें लेने के पहले 10 बार सोचते हैं। परंतु इस समय Amazon freedom sale डील्स में इन बेडशीट्स पर 90% तक ऑफ मिल जाएगा, इसके अलावा कई अन्य डिस्काउंट ऑफर्स भी उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर आप इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
तीज, रक्षाबंधन और कई त्यौहार आ रहे हैं, इन पर गिफ्ट एक्सचेंज करने का रिवाज सदियों से चला रहा है। इस दौरान आप कॉटन के प्रीमियम बेडशीट्स गिफ्ट कर सकते हैं। बजट में ये एक बेहतरीन गिफ्ट साबित होंगे। Amazon पर कॉटन बेडशीट्स की वैरायटी उपलब्ध है, अलग-अलग रंग प्रिंट और पैटर्न के बेडशीट्स आप सभी को बेहद पसंद आएंगे। तो ज्यादा न सोचें, इससे पहले की डील हाथ से निकल जाए मौके का लाभ जरूर उठाएं।
यहां खरीदें कॉटन की 8 बजट फ्रेंडली कॉटन बेडशीट:
Specifications
भूरे रंग की इस तरह की चादर आजकल काफी ट्रेंड में है। लोग इन्हें बहुत पसंद कर रहे। वहीं इसे 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है, इस प्रकार ये शरीर को आराम की अनुभूति देगी। इसका रंग और इसपर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न दोनों ही तरोताजगी का एहसास देंगे। विशेष रूप से चिपचिपी गर्मी में इस तरह के बेडशीट त्वचा पर मक्खन जैसे महसूस होते हैं, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होती। Freedom sale डील्स में अभी इनपर 60% का ऑफ मिल जाएगा, ये मौका हाथ से न जानें दें।
RajasthaniKart का डबल बेड बेडशीट की लंबाई और चौड़ाई पर्याप्त है, ये बड़े बेड पर आराम से फिट बैठेंगे। खूबसूरत बेडशीट का रंग और इस पर बने प्रिंट और पैटर्न दोनों ही बेहद यूनिक हैं आमतौर पर इस तरह की बेडशीट जल्दी नहीं मिलती। इसके साथ आपको दो मैटिचिंग तकिया का कवर मिल जाता है। साथ ही ये बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, freedom sale में इस पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, मौके का फायदा जरूर उठाएं।
Loreto की 100% सूती कपड़े से तैयार इस डबल बेड बेडशीट का रंग और डिजाइन दोनों आकर्षक है। साथ ही ये हल्की और आरामदायक भी है, जो आपको थके हारे आने के बाद आराम की अनुभूति देगी। वहीं अगर घर में बच्चे हैं, तो इसकी स्किन फ्रेंडली फैब्रिक उनके शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। इस प्रकार आप बेफिक्र होकर से बच्चों के कमरे में भी बिछा सकते हैं। इस डबल बेड बेडशीट पर प्रिंट बने हैं, जो देखने में काफी आकर्षक हैं। वहीं इसकी अल्ट्रा सॉफ्ट फैब्रिक इसे सेंसेटिव स्किन वालों के लिए परफेक्ट विकल्प बनाती है।
घर में पिंटरेस्ट लुक जोड़ना है, तो ये बेडशीट एक बढ़िया विकल्प साबित होगी। इसका कपड़ा, रंग और डिजाइन सभी यूनीक है। विशेष रूप से इसके तकिया के कवर पर फ्रिल मिल जाएंगे, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। वहीं ये इलास्टिक फीट के साथ आएगी जो आपके डबल बेड पर पूरी तरह फिट बैठेंगे और इनमें बार-बार रिंकल आने का झंझट भी नहीं रहेगा। सामान्य से हटकर पिंटरेस्ट बेडशीट इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो ये विकल्प एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा।
इस बेडशीट का रंग और डिजाइन दोनों ही बेहद आकर्षक है। साधारण लेकिन पिंटरेस्ट लुक चाहिए तो ये बेडस्ट असल में एक बढ़िया विकल्प साबित होगी। खासकर जिन लोगों को बरसात का उमस नहीं पसंद, उनके लिए इसकी मक्खन सी मुलायम फैब्रिक एक बेहतरीन विकल्प साबित होगी। इस डाउन बेड बेडशीट की लंबाई और चौड़ाई पर्याप्त है, ये बड़े बेड पर आराम से आ जाएगी। Amazon Great Freedom Sale डील्स में इस समय ये 71% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।
Story@Home किंग साइज बेडशीट का हल्का हवादार कपड़ा आप सभी को पसंद आएगा। ये बेडशीट आजकल काफी ट्रेंड में है और लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। खासकर बारिश की गर्मी में ऐसे रंग बेहद पसंद किए जाते हैं। इसका कपड़ा हल्का, हवादार है और उतनी ही रिफ्रेशिंग है। अगर आपको एस्थेटिक और पिंटरेस्ट वाइब पसंद है, तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बजट की चिंता न करें क्योंकि freedom sale में सभी प्रोडक्ट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जहां आप आधे से कम दाम में चीजें ऑर्डर कर सकते हैं।
100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये डबल बेड बेडशीट पर बने फ्लोरल प्रिंट्स इसे अधिक आकर्षक बना रहे। बेडशीट का रंग और डिज़ीज दोनों तरोताजगी से भरा है। इतना ही नहीं सॉफ्ट और हवादार फैब्रिक गर्म मौसम में भी ठंडक का एहसास बनाए रखती है। अगर आपके लंबे समय से कॉटन बेडशीट लेने का सोच रहे हैं, मगर दाम अधिक होने के कारण रुक जाते हैं! तो Freedom sale डील्स का फायदा उठाएं और अपनी पसंदीदा बेडशीट पर 90% तक आकर्षक डिस्काउंट ऑफर पाएं।
ये ट्रेडिशनल प्रिंटेड बेडशीट सालों से लोगों की पसंदीदा रही है। इसे 100% प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो आप सभी के आकर्षण में चार चांद लगा देगा। अगर आप भी बारिश की चिपचिपी गर्मी से परेशान हैं, और रात के समय नींद आने में भी घंटों लगते हैं, तो एक कॉटन बेडशीट जरूर खरीदे। इसकी मेंटेनेंस भी काफी आसान है, आप इसे मशीन वॉश कर सकते हैं। बारिश में अगर बार-बार घमौरियां निकल आती हैं, तो इस तरह के कॉटन बेडशीट आपकी मदद कर सकते हैं।
Amazon की Freedom Sale में बेडशीट्स पर 90% तक की छूट मिल रही है, जो एक बड़ा सौदा है।
100% कॉटन फैब्रिक होने के कारण ये बेडशीट्स सभी मौसमों में आरामदायक रहती हैं।
त्योहारों पर इन बेडशीट्स को गिफ्ट देने के लिए एक बेहतरीन विकल्प माना जा सकता है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें