सर्दी में त्वचा को सन प्रोटेक्शन के साथ चाहिए हाइड्रेशन, ट्राई करें बेस्ट 6 विंटर फ्रेंडली सनस्क्रीन
संक्षेप: सही SPF युक्त सनस्क्रीन का चयन बहुत जरूरी है। खासकर ठंड के मौसम में त्वचा बेहद ड्राई हो जाती है, इसलिए SPF के साथ ही साथ हाइड्रेशन लेवल का ध्यान रखना भी जरूरी है।
सर्दी हो या गर्मी चाहे मानसून, सनस्क्रीन त्वचा के लिए हर मौसम जरूरी होता है। स्किन केयर एक्सपर्ट से लेकर डर्मेटोलॉजिस्ट भी रोजाना सनस्क्रीन अप्लाई करने की सलाह देते हैं। सूरज की हानिकारक किरणों का प्रभाव दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में सनस्क्रीन त्वचा को प्रोटेक्ट करता है, और सूरज की हानिकारक किरणों को त्वचा से वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। एक सही SPF युक्त सनस्क्रीन का चयन बहुत जरूरी है। खासकर ठंड के मौसम में त्वचा बेहद ड्राई हो जाती है, इसलिए SPF के साथ ही साथ हाइड्रेशन लेवल का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो आज हम कुछ ऐसीही खास सनस्क्रीन लेकर आए हैं, जो आपकी त्वचा में पूरी तरह अवशोषित हो जाती हैं और त्वचा को पर्याप्त हाइड्रेशन और मॉइश्चर भी प्रदान करती हैं।
Hyphen All I Need सनस्क्रीन का फॉर्मूला त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है, और किसी तरह का चिपचिपापन नहीं छोड़ता। इसमें SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर है, जो सर्दियों में आपकी त्वचा को फुल प्रोटेक्शन देगा। वहीं इसमें नियासिनमाइड, kojic एसिड, विटामिन सी सहित kakadu प्लम की गुणवत्ता है। ये डार्क स्पॉट्स पर काम करते हैं और उन्हें समय के साथ हल्का करते हुए त्वचा में नेचुरल शाइन और ग्लो जोड़ते हैं।
क्यों खरीदें
सर्दी में त्वचा को रखे हाइड्रेटेड
सनबर्न से राहत दे
डार्क स्पॉट्स कम करे
लाइटवेट और नॉन स्टिकी फार्मूला
12 घंटों तक दें UV प्रोटेक्शन
अनसेंटेड
क्यों खोजें विकल्प
ऑयली महसूस हो सकती है
संवेदनशील त्वचा वाले इसे अवॉयड करें
The Derma Co 1% ह्वालूरॉनिक सनस्क्रीन लाइट वेट और मॉइश्चराइजिंग है। सर्दियों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसमें SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर हैं, जो त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से प्रोटेक्ट करने के साथ ही ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी देंगे। इसका लाइटवेट टेक्सचर त्वचा में अंदर तक अवशोषित हो जाता है और स्किन को पर्याप्त हाइड्रेशन प्रदान करता है।
क्यों खरीदें
त्वचा को रखे हाइड्रेटेड
ब्लू लाइट प्रोटेक्शन
हैलॉरोनिक एसिड और विटामिन सी की गुणवत्ता
फ्रेगरेंस और टॉक्सिन्स फ्री
6 घंटों तक रहे स्वेट रेसिस्टेन्स
क्यों खोजें विकल्प
क्वालिटी अनुसार थोड़ा महंगा है
SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन के साथ Foxtail की इस सनस्क्रीन को रोजाना अपनी त्वचा पर अप्लाई कर सकती हैं। सर्दियों में यह लाइट वेट मॉइश्चराइजिंग क्रीम त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाएगी और उन्हें पर्याप्त मॉइश्चर प्रदान करेगी। इसमें विटामिन सी और नियासिनामाइड है, जो त्वचा में प्राकृतिक ग्लो ऐड करते हैं। इसके इस्तेमाल से टैनिंग और सनबर्न की समस्या नहीं होगी।
क्यों खरीदें
लाइटवेट और हाइड्रेटिंग
टैनिंग से बचाव में मदद करे
नेचुरल ग्लो जोड़ता है
आसानी से अवशोषित हो जाता है
क्यों खोजें विकल्प
पैकेजिंग को लेकर शिकायत हो सकती है
अगर आप सर्दियों के लिए हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं, तो ये ऑप्शन स्किप न करें। इस लाइटवेट मल्टीविटामिन सनस्क्रीन में SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर है, जो त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से फुल प्रोटेक्शन देंगे। खासकर जिन लोगों को ज्यादा पसीना आता है, उन्हें इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। ये स्वेट रेसिस्टेंट है और पसीने से रिमूव नहीं होती। इसका टेक्सचर त्वचा पर पूरी तरह ब्लेंड हो जाता है, और स्किन में अच्छी तरह अवशोषित हो जाता है।
क्यों खरीदें
एंटी एजिंग प्रोडक्ट है
मल्टी विटामिन्स की गुणवत्ता
त्वचा को दे पर्याप्त हाइड्रेशन
क्यों खोजें विकल्प
व्हाइट कास्ट नज़र आ सकता है
Wishcare की 5% नियासिनामाइड ऑयल बैलेंस सनस्क्रीन त्वचा को सूरज के हानिकारक किरणों से बचाने के साथ ही साथ मॉइश्चराइज करते हैं। इसका SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर स्किन को 8 घंटों तक सन प्रोटेक्शन देता है और ब्ल्यू लाइट के प्रभाव से भी बचाता है। इस लाइटवेट मैट सनस्क्रीन का टेक्सचर कमाल का है, जो त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है और किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता।
क्यों खरीदें
5% नियासिनामाइड की गुणवत्ता
ऑयल बैलेंस करने में मदद करे
त्वचा को दे लगातार 8 घंटों तक प्रोटेक्शन
फ़ौरन अवशोषित हो जाता है
क्यों खोजें विकल्प
सेंसिटिव स्किन वाले अवॉयड करें
Deconstruct का SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर सनस्क्रीन स्किन को 8 घंटों तक सन प्रोटेक्शन देता है और ब्ल्यू लाइट के प्रभाव से भी बचाता है। इस लाइटवेट मैट सनस्क्रीन का टेक्सचर कमाल का है, जो त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है और किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। सर्दियों में यह लाइट वेट मॉइश्चराइजिंग क्रीम त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाएगी और उन्हें पर्याप्त मॉइश्चर प्रदान करेगी।
क्यों खरीदें
8 घंटों का लंबा प्रोटेक्शन
वॉटर रेसिस्टेंस है
लाइटवेट और हाइड्रेटिंग है
फोटो एजिंग और टैनिंग से प्रोटेक्ट करे
