ऑफिस वर्क के साथ सताती है घर के काम की चिंता? साइकोलॉजिस्ट ने बताया कैसे मैनेज करें

कामकाजी महिलाएं चिंतामुक्त भी हों, ऐसा कम ही होता है। घर, ऑफिस, परिवार और बच्चे की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन साधने में उनकी अधिकांश ऊर्जा खत्म हो जाती है। कैसे इन तमाम जिम्मेदारियों के बीच संतुलन साधें, बता रही हैं शमीम खान

अगर आप एक महिला हैं और अपने करिअर, रिश्तों, परिवार और खुद की देखभाल के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो आप अकेली नहीं हैं। ‘वुमन इन मॉर्डन वर्कप्लेस इन इंडिया’ नाम की रिपोर्ट में पाया गाया कि 70% कामकाजी महिलाओं का मानना है कि उनके करिअर की राह में सबसे बड़ी बाधा ऑफिस और घर की जिम्मेदािरयों के बीच संतुलन की कमी है। यह रिपोर्ट दो लाख कामकाजी महिलाओं पर किए गए सर्वे पर आधारित है। हर कामकाजी महिला के लिए इस संतुलन के मायने अलग-अलग होते हैं। कुछ के लिए, इसका मतलब ठीक शाम छह बजे अपने वर्क स्टेशन को छोड़ना होता है, तो दूसरों के लिए लचीले शेड्यूल पर काम करना होता है, ताकि वो नौकरी के साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी पूरी कर सकें। इस संतुलन को हासिल करने का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि अपना मनपसंद काम करना है। जब आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं, तो आपके लिए विकल्पों का चयन आसान हो जाता है। इस संतुलन को साधने के लिए कैसे कदम बढ़ाएं, आइए जानें:

सीमाएं निर्धारित करना अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, दिल्ली में साइकोलॉजिस्ट डॉ. ज्योति मिश्रा कहती हैं, ‘महिलाओं के लिए कार्य-जीवन संतुलन में महारत हासिल करना सीमाओं से शुरू होता है। इसका मतलब है आप अपने कैलेंडर में निजी जिंदगी की जिम्मेदारियों के लिए समय निकाल लें या उन कार्यों को न कह दें, जो आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाते।’ खुद से पूछें कि आपको अपने समय और ऊर्जा का सही तरह इस्तेमाल कैसे करना है। फिर, अपने प्रबंधक, सहकर्मियों और प्रियजनों को भी उन सीमाओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं।

अपनी उत्पादकता को परिभाषित करें उत्पादक होने का मतलब चौबीसों घंटे व्यस्त रहना नहीं है। अपने लक्ष्यों को पूरा करना उत्पादकता है, अपनी ऊर्जा को खत्म करना नहीं। सफलता को काम के घंटों से मापने के बजाय, परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें। आप पोमोडोरो विधि (25 मिनट काम, 5 मिनट का ब्रेक) जैसी तकनीक भी आजमा सकती हैं।

मदद लेने से न हिचकें सुपरवुमन बनने के दबाव से आजाद हो जाएं। अपने पार्टनर से घर के कामों के लिए बेझिझक होकर मदद मांगें। अपने रोजमर्रा के कामों में सहयोग लेना कमजोरी की निशानी नहीं है, यह एक समझदारी भरा कदम है। पेशेवर जिंदगी में भी अपने सहकर्मियों से मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। कई कंपनियां एम्पलॉई असिस्टेंस प्रोग्राम्स (ईएपीएस) चलाती हैं, आप उससे जुड़ सकती हैं या वर्चुअल असिस्टेंस जैसे टूल का इस्तेमाल भी अपनी ऊर्जा बचाने के लिए कर सकती हैं।

अपनी क्षमता के मुताबिक चुनें करिअर जब आपका काम आपके मूल्यों के अनुरूप नहीं होता, तो संतुलित महसूस करना मुश्किल होता है। आप ऐसा करिअर चुनें, जो आपके लिए सही हो। अगर आप कोई काम करते हुए सहज महसूस नहीं कर रहीं, तो समझिए नए अवसरों को तलाश करने का समय आ गया है। आपके लिए ऐसे करिअर को चुनना महत्वपूर्ण है, जो आपके जीवन के अनुरूप हो, न कि इसके विपरीत।

खुशी के लिए जगह बनाएं महिलाओं के लिए कार्य-जीवन संतुलन का मतलब सिर्फ थकान से बचना नहीं है, बल्कि खुशी के लिए समय निकालना भी है। दिन में कुछ मिनट के लिए भी ऊर्जा देने वाली चीजें करने से आपका मूड अच्छा हो सकता है और आपका दृष्टिकोण बेहतर हो सकता है। इसके लिए डांस करें, किताबें पढ़ें या किसी दोस्त से मिलने जाएं। अपने शेड्यूल में आनंद और रचनात्मकता को शामिल करें। जिंदगी सिर्फ महत्वाकांक्षाओं के पीछे दौड़ने के लिए नहीं होती, इस बात कों समझें।