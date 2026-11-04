मेटल रिंग्स वाले पर्दे वॉशिंग मशीन में कैसे धोएं? दिवाली की सफाई में काम आयेगा ये हैक
दिवाली की सफाई में घर के पर्दे धोना बड़ा मुश्किल काम लगता है। खासकर मेटल रिंग्स वाले पर्दे वॉशिंग मशीन में कैसे वॉश करें, समझ ही नहीं आता। यहां हम आपके साथ एक हैक शेयर कर रहे हैं, जिससे ये झंझट भरा काम आसान हो जाएगा।
दिवाली पर पूरे घर की साफ-सफाई होती है। बेडशीट, डोरमेट से ले कर पर्दे तक वॉश किए जाते हैं। इन पर्दों की धुलाई ही सबसे मेहनत का काम लगती है। खासतौर से जिन पर्दों पर मेटल की रिंग लगती होती हैं, उन्हें सफाई से पहले एक-एक कर के निकालना फिर दोबारा लगाना बड़ा झंझट भरा काम लगता है। कई पर्दे तो ऐसे भी होते हैं, जिनकी रिंग आसानी से निकलती ही नहीं। ऐसे में समझ ही नहीं आता कि इन्हें वॉशिंग मशीन में कैसे वॉश करें। क्योंकि मशीन में धोने पर ये निकल भी सकती हैं और पर्दे फट भी सकते हैं। अगर आप भी दिवाली पर पर्दे धोने वाले हैं, लेकिन मेटल रिंग की वजह से वॉशिंग मशीन में धोना अवॉइड कर रहे हैं तो ये हैक आपके बड़े काम आएगा।
रिंग वाले पर्दे वॉशिंग मशीन में कैसे साफ करें?
पर्दों को रॉड पर लटकाने के लिए मेटल रिंग्स लगाई जाती हैं। लेकिन जब बात इन्हें धोने की आती है, तो सबसे ज्यादा झंझट इन्हीं मेटल रिंग्स की वजह से होता है। इन्हें सीधे वॉशिंग मशीन में धोने के लिए नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इससे पर्दे फट सकते हैं और रिंग्स निकल सकती हैं। ऐसे में ये छोटा सा हैक आप ट्राई कर के देख सकते हैं।
स्टेप 1- पर्दे के ऊपरी हिस्से को इस तरह मोड़ते जाएं कि सभी मेटल रिंग्स एक साथ आ जाएं।
स्टेप 2- अब इस हिस्से को एक पुराने तकिए के कवर या बड़ी जुराब के अंदर रखें।
स्टेप 3- तकिए के कवर के खुले हिस्से या जुराब के मुंह को अच्छी तरह किसी कपड़े की मदद से बांध दें। ताकि धोते समय मेटल रिंग बाहर ना निकलें।
स्टेप 4- अब पर्दों को वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डालें। फैब्रिक के हिसाब से माइल्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें और जेंटल या डेलिकेट वॉश मोड पर ही पर्दों को धोएं।
पर्दे को मशीन में धोते समय ये बातें ध्यान रखें
- पर्दे धोने से पहले उनका केयर लेबल जरूर चेक करें। खासकर मखमल, सिल्क जैसे नाजुक फैब्रिक वाले पर्दों को मशीन में ना धोएं, जबतक लेबल पर मेंशन ना हो।
- मशीन में एक साथ बहुत सारे पर्दे धोने के लिए ना डालें।
- पर्दे वॉश करने के लिए ज्यादा हार्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल ना करें। इनका फैब्रिक खराब हो सकता है।
- मेटल रिंग तो ठीक से कवर करने के बाद ही मशीन में डालें।
सफाई से जुड़ी ये टिप्स भी काम आएंगी
- अगर पर्दों पर काफी धूल जमा है, लेकिन दाग-धब्बे नहीं हैं तो हर बार इन्हें धोने की जरूरत नहीं है। आप वैक्यूम क्लीनर की मदद से पर्दों को साफ कर सकते हैं।
- पर्दे नियमित रूप से साफ करते रहें, ताकि ये ज्यादा गंदे ना हों। हफ्ते-दस दिन में इनकी धूल झाड़ना और 3-6 में एक बार धोना काफी रहता है।
- पर्दों पर चाय, कॉफी या सब्जी का दाग लग गया है तो उसे तुरंत हटा दें। सूखने के बाद इसे साफ करना मुश्किल हो सकता है।
- पर्दे बहुत ज्यादा गंदे हैं तो उन्हें गर्म पानी में डिटर्जेंट के साथ कुछ देर भिगोकर रख सकते हैं। हालांकि एक बार लेबल जरूर चेक कर लें।
(Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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