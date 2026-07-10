Tulsi Plant Care: बारिश शुरू होते ही बदल दें तुलसी की देखभाल का तरीका, 7 टिप्स
Baarish mein Tulsi Plant ki Dekhbhal: बारिश का मौसम तुलसी के लिए जितना फायदेमंद होता है, उतना ही नुकसानदेह भी हो सकता है। अगर इस मौसम में कुछ आसान बातों का ध्यान रखा जाए, तो तुलसी हमेशा हरी-भरी और स्वस्थ बनी रह सकती है।
लगभग हर भारतीय घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है। सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि यह पौधा औषधीय गुणों के कारण भी बेहद खास माना जाता है। हालांकि बारिश का मौसम आने पर इस पौधे की देखभाल पहले से ज्यादा जरूरी हो जाती है। लगातार बारिश, मिट्टी में जमा पानी और बढ़ी हुई नमी की वजह से तुलसी की जड़ें सड़ जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पूरा पौधा कमजोर होने लगता है।
कई लोग समझते हैं कि बारिश का पानी पौधे के लिए हमेशा अच्छा होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नमी तुलसी को नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं कि बरसात के मौसम में तुलसी की सही देखभाल कैसे करें।
1. गमले में पानी जमा ना होने दें
मानसून में सबसे जरूरी बात यह है कि गमले में पानी जमा ना रहे। अगर जड़ों के आसपास लंबे समय तक पानी रहेगा, तो जड़ें सड़ सकती हैं। इसलिए ऐसे गमले का इस्तेमाल करें जिसमें नीचे पानी निकलने के लिए छेद हो।
2. जरूरत हो तभी पानी दें
बरसात के मौसम में मिट्टी पहले से ही नम रहती है। ऐसे में रोज पानी डालने की जरूरत नहीं होती। पहले मिट्टी को हाथ से छूकर देखें, अगर वह सूखी लगे तभी पानी दें।
3. धूप जरूर मिलने दें
तुलसी को अच्छी धूप पसंद होती है। अगर लगातार कई दिन तक बारिश हो रही है, तो जब भी धूप निकले, पौधे को कुछ घंटों के लिए धूप में जरूर रखें। इससे नमी कम होगी और पौधा स्वस्थ रहेगा।
4. पीली और सूखी पत्तियां हटाते रहें
अगर पौधे में पीली, काली या सूखी पत्तियां दिखाई दें, तो उन्हें तुरंत हटा दें। इससे पौधे की नई पत्तियों को अच्छी तरह बढ़ने का मौका मिलेगा।
5. मिट्टी को समय-समय पर ढीला करें
बरसात में मिट्टी सख्त हो जाती है। हल्के हाथों से मिट्टी को थोड़ा ढीला करें, ताकि जड़ों तक हवा आसानी से पहुंच सके।
6. कीड़ों पर नजर रखें
बारिश के मौसम में छोटे कीड़े और फफूंद जल्दी लगते हैं। अगर पत्तियों पर सफेद या काले धब्बे दिखें, तो तुरंत उन्हें हटा दें। जरूरत पड़ने पर घरेलू उपाय अपनाकर पौधे की सफाई करें।
7. पौधे को खुली हवा में रखें
अगर संभव हो, तो तुलसी को ऐसी जगह रखें जहां अच्छी हवा आती हो। बंद और बहुत ज्यादा नम जगह पर रखने से पौधे में बीमारी लगने का खतरा बढ़ जाता है।
मानसून में तुलसी के लिए क्या ना करें?
- जरूरत से ज्यादा पानी ना डालें।
- गमले में पानी जमा ना होने दें।
- लगातार अंधेरी जगह पर ना रखें।
- सड़ी या बीमार पत्तियां पौधे पर ना रहने दें।
- बहुत ज्यादा खाद डालने से बचें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।