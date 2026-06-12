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फ्रीजर में बर्फ की मोटी परत बार-बार जम जाती है तो ये छोटा सा हैक ट्राई करें

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Freezer Hack: गर्मियों में क्या आपके फ्रीजर में भी बर्फ का पहाड़ बनने लगता है क्योंकि आपने फ्रिज का टेंपरेचर कम किया है और नतीजा फ्रीजर ज्यादा ठंडा हो रहा, बर्फ जब ज्यादा तेजी से फ्रीजर में जम रही हो तो ये सिंपल सा हैक ट्राई करें। जिससे फ्रीजर में बर्फ की मोटी परत ना जमें।

फ्रीजर में बर्फ की मोटी परत बार-बार जम जाती है तो ये छोटा सा हैक ट्राई करें

गर्मी में फ्रिज में रखा सामान खराब ना हो और ज्यादा ठंडा रहे इसके लिए टेंपरेचर को डाउन किया जाता है। तो ज्यादातर फ्रिज में मौजूद फ्रीजर में बर्फ की मोटी परत जम जाती है। जिसकी वजह से फ्रीजर में बर्फ की ट्रे या दूसरी जरूरी चीजों को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर इसे डिफ्रॉस्ट कर दें तो फ्रिज के आसपास पानी बहने लगता है। फ्रीजर में बर्फ जमने वाली समस्या काफी सारे घरों में रहती है और उन्हें परेशान करती है। लेकिन एक हैक है जिसकी मदद से आप फ्रीजर पर जमी बर्फ को बड़े ही आसानी से निकाल सकती हैं और जमने से भी रोक सकती है। जान लें क्या है फ्रीजर में बर्फ की मोटी परत जमने से रोकने वाला हैक।

फ्रीजर में बर्फ जमने से रोकने वाला हैक

फ्रीजर में जो बर्फ की मोटी परत जमी होती है, उसे निकालना भी काफी मुश्किल होता है। ऐसे में ये हैक आपकी मदद करेगा। जिससे ना केवल बर्फ को फ्रीजर की दीवारों से छुड़ाना आसान होगा बल्कि इससे बर्फ की कम ही जमेगी।

क्या है हैक जो बर्फ जमने का प्रोसेस कम करेगा

  • फ्रीजर में बर्फ की मोटी परत जम जाती है तो फ्रिज को एक बार डिफ्रॉस्ट कर दें।
  • फिर सारी बर्फ को निकालकर अच्छे से पोंछ कर फ्रीजर को सुखा लें। जिससे पानी या गीलापन ना रह जाए।
  • अब किसी भी तरह के तेल सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल को लेकर कपड़े को उसमे डुबोएं और फ्रीजर की दीवारों पर अच्छे तरीके से रगड़ दें।
  • ऐसे लगाएं कि तेल की एक परत फ्रीजर की दीवारों पर लग जाएं।
  • तेल के लगे होने से फ्रीजर में पानी की बूंदें दीवारों पर नहीं बैठेंगे वो चिकनाई से फिसलकर नीचे गिर जाएंगी।
  • वहीं अगर बर्फ जम भी गई तो उसे बिना डिफ्रॉस्ट किए निकालना आसान होगा। नीचे चिकनाई यानी तेल लगे होने की वजह से जब आप बर्फ को उखाड़ेंगे तो वो आसानी से सरफेस छोड़ देगी और बाहर आ जाएगी।
  • जिससे अगर आपके फ्रीजर में बार-बार बर्फ जम जा रही है तो निकालना भी आसान हो जाएगा।

गर्मी के मौसम में अब आप फ्रिज का टेंपरेचर आराम से कम रखें और फ्रीजर में इस हैक को ट्राई करें। जिससे बर्फ की मोटी परत ना जमें और जब आप आइस ट्रे को निकालें तो आसानी से बाहर आ जाए।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
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