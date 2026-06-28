हीरा समझकर कांच का टुकड़ा तो नहीं खरीद लिया? दुकानदार ने बताए असली-नकली हीरे को पहचानने के 3 तरीके
सोना-चांदी के अलावा लोग हीरा भी खूब खरीदना और पहनना पसंद करते हैं, लेकिन आजकल नकली हीरा भी बेचा जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आप कुछ तरीकों से असली-नकली हीरे की पहचान करना जान लें।
सोना-चांदी के अलावा लोग आजकल हीरा भी खरीदते हैं। हीरा खरीदकर उसे पेंडेंट, अंगूठी या फिर ईयरिंग्स में जड़वाकर बनवाते हैं। हीरा पहनने पर सुंदर भी लगता है लेकिन सवाल ये है कि क्या आपने असली हीरा पहना है? आजकल हर चीज नकली बिक रही है, फिर चाहे वह सोना, चांदी हो या हीर। अब खरीदने वाले को भी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, वरना आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। अगर आप हीरा खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि इसकी पहचान करने के लिए क्या तरीके अपनाएं।
नकली हीरा कैसे होता है?
असली हीरा किसी धातु से नहीं, बल्कि कार्बन के विशेष क्रिस्टलीय रूप से बना होता है। वहीं नकली हीरे अक्सर कांच, सिंथेटिक पदार्थों या ऐसे पत्थरों से तैयार किए जाते हैं जिन्हें इस तरह तराशा जाता है कि वे देखने में असली हीरे जैसे लगें। हीरा खरीदते समय लोग अक्सर उसकी चमक और डिजाइन पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता, प्रमाणपत्र और असल पहचान की जांच नहीं करते। इसी वजह से कई बार लोग नकली या कम गुणवत्ता वाले पत्थर को असली समझकर खरीद लेते हैं और ठगी का शिकार हो सकते हैं।
असली हीरा पहचानने के 3 तरीके
1- कागज पर बनाएं डॉट
कागज पर 2 बड़े डॉट बनाएं और फिर उसके ऊपर हीरा रखकर देखें। अगर हीरा से आर-पार आपको डॉट दिख रहा है, तो वह सिर्फ कांच का टुकड़ा या फिर नकली धातु है। पेन वाला निशान नहीं दिख रहा, तो फिर आपने असली हीरा लिया है।
2- भाप वाला तरीका
असली-नकली हीरे की पहचान के लिए लोग अक्सर उस पर मुंह से भाप छोड़कर देखने का तरीका बताते हैं। कहा जाता है कि अगर भाप जल्दी गायब हो जाए तो उसे असली हीरा माना जाता है, जबकि भाप कुछ देर तक टिकी रहे तो उसे नकली समझा जाता है।
3- आग से करें पहचान
हीरे को मोमबत्ती की लौ के पास हल्का गर्म करके पहचानने का तरीका भी अक्सर बताया जाता है। माना जाता है कि नकली पत्थर या कांच तेज गर्मी से चिटक सकता है, धुंधला पड़ सकता है या उस पर निशान आ सकते हैं, जबकि असली हीरा अधिक ताप सहन कर सकता है।
नोट- ऊपर बताए गए तरीके सिर्फ सामान्य जानकारी और लोगों में प्रचलित मान्यताओं पर आधारित हैं। इन तरीकों से असली या नकली हीरे की 100% सही पहचान नहीं की जा सकती। हीरे की सही जांच और पुष्टि के लिए हमेशा प्रमाणित जेमोलॉजिस्ट या लैब टेस्ट की मदद लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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