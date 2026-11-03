दिवाली की शॉपिंग में पैसे कैसे बचाएं? फिजूलखर्ची से बचने के आसान तरीके
दिवाली पर शॉपिंग करते समय क्या आपका बजट भी बिगड़ जाता है? कपड़े, मिठाई, गिफ्ट और घर की सजावट खरीदने से पहले कुछ आसान टिप्स अपना लें। इससे गैरजरूरी खर्च से बच सकते हैं।
दिवाली आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। हर तरफ नए कपड़े, सजावट का सामान, मिठाइयां और गिफ्ट की दुकानें नजर आने लगती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स भी तरह-तरह के ऑफर लेकर आते हैं। ऐसे में कई बार हम जरूरत से ज्यादा सामान खरीद लेते हैं। कभी बड़ा डिस्काउंट देखकर मन बदल जाता है, तो कभी सिर्फ ऑफर का फायदा उठाने के लिए एक्सट्रा चीजें खरीद लेते हैं। नतीजा यह होता है कि त्योहार की खुशियों के बीच बजट बिगड़ने लगता है। अगर आप भी इस बार दिवाली पर खुलकर शॉपिंग करना चाहते हैं, लेकिन जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहते, तो इन बातों का ध्यान रखें।
सबसे पहले दिवाली का बजट तय करें
दिवाली की शॉपिंग शुरू करने से पहले यह तय कर लें कि आप कुल कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। इसके लिए पहले घर के जरूरी खर्च अलग रखें। जैसे किराया, राशन, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, दवाइयां और EMI का पैसा पहले ही निकाल लें। इसके बाद जो रकम बचती है, उसी में दिवाली शॉपिंग का बजट बनाएं।
शॉपिंग से पहले लिस्ट जरूर बनाएं
बाजार में कई बार ऐसी चीजें भी पसंद आ जाती हैं, जिनकी घर में कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए खरीदारी पर निकलने से पहले एक लिस्ट बना लें। इसमें सामान को तीन हिस्सों में बांटें।
- जो दिवाली के लिए जरूरी है।
- जिसे पुराना होने की वजह से बदलना है।
- जो सिर्फ अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है।
इससे आपको पता रहेगा कि क्या खरीदना है और किस चीज पर पैसा खर्च नहीं करना है। लिस्ट में हर सामान के सामने उसकी कीमत भी लिख लें।
घर में पहले से मौजूद सामान चेक करें
- दिवाली की शॉपिंग करने से पहले एक बार घर में मौजूद सामान जरूर देख लें। हो सकता है पिछले साल खरीदी गई लाइटें, दीये और सजावट का सामान अभी भी इस्तेमाल करने लायक हों।
- इसी तरह पूजा का सामान, मिठाई बनाने के लिए जरूरी चीजें और कपड़े भी चेक कर लें। अलमारी में रखे पुराने कपड़ों को नए तरीके से पहन सकते हैं।
- किसी पुराने कुर्ते के साथ नया दुपट्टा या एक्सेसरी लेकर भी त्योहार के लिए नया लुक तैयार हो सकता है।
ऑनलाइन या बाजार, कहां से करें खरीदारी?
- ऑनलाइन खरीदारी करने से पहले एक ही सामान की कीमत अलग-अलग वेबसाइट पर देखें। डिलीवरी चार्ज जोड़ने के बाद ही तय करें कि सामान सस्ता पड़ रहा है या नहीं।
- वहीं, कपड़े, जूते और घर की सजावट का सामान खरीदने के लिए बाजार जाना फायदेमंद हो सकता है। वहां आप सामान की क्वालिटी देख सकते हैं, कपड़े पहनकर फिटिंग चेक कर सकते हैं और दुकानदार से कीमत भी कम करवा सकते हैं।
किराने का सामान...
- दिवाली पर घर में मिठाई और पकवान बनते हैं, इसलिए किराने का सामान ज्यादा खरीदा जाता है। लेकिन खरीदारी से पहले रसोई में मौजूद आटा, तेल, घी, मसाले और सूखे मेवे चेक कर लें। इसके बाद ही नई लिस्ट बनाएं।
- एक ही सामान के दाम अलग-अलग दुकानों पर पता करें। थोक में सामान तभी खरीदें, जब उसकी सच में जरूरत हो। सिर्फ सस्ता मिलने के चक्कर में ज्यादा सामान खरीदने से बचें, क्योंकि कई चीजें इस्तेमाल होने से पहले खराब भी हो सकती हैं।
बड़े डिस्काउंट देखकर न बदलें अपना प्लान
- दिवाली पर एक के साथ एक मुफ्त, भारी छूट और लिमिटेड टाइम वाले ऑफर खूब मिलते हैं। लेकिन हर ऑफर आपके लिए फायदेमंद हो, यह जरूरी नहीं है।
- कई बार एक चीज के साथ दूसरी चीज सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं, क्योंकि वह मुफ्त मिल रही होती है।
- खुद से पूछें कि क्या आपको दोनों चीजों की जरूरत है। सिर्फ ऑफर पूरा करने के लिए एक्सट्रा सामान न खरीदें। जल्दबाजी में फैसला लेने से भी बचें।
दिवाली के बाद जेब खाली होने से बचाएं
- त्योहार के समय छोटी-छोटी खरीदारी मिलकर बड़ा खर्च बन जाती है। इसलिए बिना बजट बनाए शॉपिंग पर न निकलें।
- डिस्काउंट देखकर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च न करें और सिर्फ दिखावे के लिए महंगी चीजें न खरीदें।
- क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट को अपना बजट न समझें। उधार लेकर दिवाली की खरीदारी करना भी ठीक नहीं है।
याद रखें, त्योहार की खुशी महंगे सामान से नहीं, बल्कि अपनों के साथ समय बिताने से बढ़ती है। इसलिए इस बार सोच-समझकर खरीदारी करें और दिवाली के बाद भी अपना बजट संभालकर रखें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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