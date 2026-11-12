पुराने कंबलों का क्या करें? इन 4 तरीकों से दोबारा करें इस्तेमाल
बेड या बक्से में सबसे नीचे कुछ पुराने कंबल पड़े हैं जो काफी सालों से यूज ही नहीं हुए हैं। इन कंबलों को घर से बाहर निकालने की सोच रही हैं तो ये 4 आइडिया जरूर जान लें। जिससे अपने फेवरेट पुराने, फटे कंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सर्दियों की दस्तक के साथ ही लोगों के कबर्ड, बेड बॉक्स और बक्से खुल जाते हैं। गर्म कपड़े और कंबल को धूप में सुखाने के लिए निकाल रहीं। हर साल कुछ कंबलों पर निगाह जाती हैं जो सबसे नीचे पड़े होते हैं और ओढ़ने के काम नहीं आते। इन पुराने कंबलों का क्या करें समझ ही नहीं आता? यूं ही फेंक देने का दिल नहीं करता है तो इन 4 तरीकों को जान लें। जिनकी मदद से आप बॉक्स में जगह ले रहे कंबलों को निकालकर इस्तेमाल कर सकेंगी और इन्हें फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पालतू जानवर के लिए बना दें बिस्तर
सर्दियों में पालतू जानवरों को भी ठंड से प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। ऐसे में आपके वो पुराने कंबल बढ़िया ऑप्शन हैं। इन कंबलों को काटकर आप छोटे बेडिंग तैयार कर सकते हैं। जिसमे कुत्ता, बिल्ली आराम से रह सकें। अगर आपके घर में कुत्ता-बिल्ली या कोई पालतू जानवर नहीं है और सड़क के किसी कुत्ते को हर दिन रोटी देते हैं तो उसके लिए भी घर के पास बेडिंग तैयार कर सकते हैं। पुराने कंबलों से कुत्तों को ढंकने का जुगाड़ सेट कर दें। सर्दी के दिनों में अक्सर छोटे कुत्ते के बच्चे यहां-वहां घूमते हैं, आप उनके लिए इन पुराने कंबलों को रख दें। जिससे कि वो ठंड से मरने से बचे रहें।
फर्नीचर कवर की तरह इस्तेमाल करें
आपके घर में रखा सोफा, टेबल, कुर्सी, गद्दे रोजाना बिना इस्तेमाल के गंदे होते रहते हैं, इनमे धूल बैठ जाती है, जिसे आप इन पुराने कंबल से ढंककर सेफ कर सकती हैं। जिससे कि धूल-मिट्टी, पालतू जानवरों के रोएं वगैरह इन पर गिरकर गंदा ना करें।
क्लीनिंग के लिए यूज करें
कई बार पुराने कंबल फट जाते हैं और किसी काम के नहीं रह जाते हैं तो ऐसे पुराने कंबलों को आप क्लीनिंग क्लोथ बनाकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसे कंबलों से डस्टिंग काफी अच्छी होती है। यहीं नहीं ये कंबल पोछा बनाकर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये काफी अच्छा डस्ट कलेक्टर होते हैं और गहरी सफाई करने में मदद करते हैं।
तकिया, गद्दियों के कवर
वो गद्दियां जिन्हें आप जमीन पर रखकर यूज करते हैं। खासतौर पर सर्दियों में बैठने के लिए काफी सारे घरों में फोम की गद्दियां होती है, उन पर पुराने कंबलों को सिलकर कवर बना सकती हैं। तकिया के ऊपर भी आप ऐसे पुराने कंबलों को सिलकर कवर बना लें। यहीं नहीं आप चाहें तो अपने गद्दे के लिए कवर प्रोटेक्टर भी तैयार कर सकती हैं। सर्दियों में ये गद्दे को धूल-मिट्टी से बचाने में मदद करेंगे। तो अगर आपके घर में भी कोई पुराना, फटा कंबल पड़ा है और आपको नहीं समझ आ रहा कि इसका क्या करें तो ये 4 तरीके पुराने कंबलों को रीयूज करने के लिए बड़े काम के हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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