दिवाली के दीए हों या फूल-चुनरी, फेंके नहीं! पूजा के सामान को दोबारा ऐसे करें इस्तेमाल
दिवाली पर इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के दीए हों या फूल, चुनरी और नारियल के छिलके। इन्हें फेंकने या नदी में प्रवाहित करने के बजाए आप गार्डेनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां देखें रीयूज करने के कुछ कमाल के तरीके।
दिवाली के बाद बहुत सारी चीजें बच जाती हैं, जैसे- मिट्टी के दीए, पूजा के फूल, चुनरी और नारियल के छिलके। इन सभी चीजों का क्या करें समझ ही नहीं आता। दरअसल पूजा से जुड़ी चीजें फेंकना लोग अशुभ मानते हैं इसलिए इन्हें नदी में बहाने या मिट्टी में दबाने का विकल्प ही नजर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चीजों का इस्तेमाल गार्डनिंग में भी किया जा सकता है? जी हां, दिवाली के बचे हुए सामान को थोड़ी समझदारी से इस्तेमाल कर के आप अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। इससे बेकार पड़ी चीजों का इस्तेमाल भी हो जाएगा और किसी तरह का प्रदूषण भी नहीं होगा। आइए जानते हैं कैसे-
पुरानी चुनरी या कपड़े का ऐसे इस्तेमाल करें
पूजा में इस्तेमाल होने वाला लाल कपड़ा या चुनरी जल में प्रवाहित करने के बजाए आप तुलसी के पौधे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में तुलसी सूखने लगती है। इसे ठंडी हवा से बचाने के लिए कपड़े से ढक दें या इसके चारों तरफ कपड़ा लपेट दें। इससे आपकी तुलसी का पौधा हरा-भरा बना रहेगा।
अगर चुनरी बहुत ज्यादा पुरानी है या फट गई है तो इसे आप गमले में सबसे नीचे, ड्रेनेज होल के पास रख सकते हैं। इससे मिट्टी नीचे से नहीं गिरेगी। साथ ही हवा का सर्कुलेशन भी ठीक बना रहेगा। पुराने पूजा के कपड़ों को इस्तेमाल करने का ये तरीका काफी बढ़िया है।
पुराने मिट्टी के करवे इस तरह इस्तेमाल करें
पूजा में इस्तेमाल होने वाले पुराने मिट्टी के करवों को फेंकने के बजाए गार्डेनिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनसे बहुत ही सुंदर छोटे गमले बनाए जा सकते हैं, जिनमें आप छोटे सजावटी पौधे, सक्यूलेंट्स या मनी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। इससे आपके गार्डन को खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक मिलेगा।
दिवाली के पुराने दीयों का क्या करें?
दिवाली में इस्तेमाल हुए मिट्टी के दीयों को आप गमले के निचले हिस्से में ड्रेनेज होल के आसपास रख सकते हैं। 3-4 दीयों को उल्टा कर के इस तरह रखें कि ड्रेनेज होल पूरी तरह बंद ना हों। इससे आपके गमले का ड्रेनेज सिस्टम काफी बढ़िया रहेगा।
बचे हुए फूलों से बनाएं लिक्विड फर्टिलाइजर
दिवाली पर पूजा और सजावट में इस्तेमाल हुए फूलों से आप अपने पौधों के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए पानी में बचे हुए फूल और गुड़ का एक छोटा टुकड़ा डाल दें। लगभग 48 घंटे के लिए इन्हें ऐसे ही रहने दें, फिर आधा-आधा गिलास पौधे में डाल दें। आप चाहें तो इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। इससे पौधों पर कीड़ों का अटैक नहीं होगा।
नारियल के छिलके ऐसे रीयूज करें
पूजा में इस्तेमाल हुए नारियल के छिलकों को भी गार्डेनिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए नारियल के छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर पौधों की मिट्टी के ऊपर बिछा दें। आप चाहें तो इन्हें गमले में सबसे नीचे रख सकते हैं। इससे पौधे में हमेशा नमी बनी रहती है।
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लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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