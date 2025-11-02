चावल में पड़ गए घुन को निकालने के लिए घंटों मेहनत नहीं करनी, इस ट्रिक से हो जाएंगे बाहर
संक्षेप: Chawal me pade ghun nikalne ka tarika: चावल में अगर घुन वाले कीड़े पड़ गए हों तो निकालने में काफी टाइम लग जाता है। लेकिन अब यूट्यूब पर शेयर इन तरीकों से बिना किसी एक्सट्रा मेहनत के ही ये आसानी से बाहर हो जाएंगे।
चावल में घुन और कीड़े पड़ जाना कोई नहीं बात नही है। कई बार कितने भी अच्छे तरीके से चावल-दाल रखा जाता है। लेकिन उसमे घुन, कीड़े पड़ ही जाते हैं। जिसे हर दिन निकालना बड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि इस काम में काफी ज्यादा टाइम लगता है। एक-एक कर पूरा चावल बीनो तब जाकर ये घुन निकलते हैं। खासतौर पर जो प्वाइंटी नोक वाले घुन होते हैं, वो चावल और दाल जैसी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि ये पूरा चावल-दाल खाकर चट कर जाते हैं। इन कीड़ों को निकालने के लिए घंटों मेहनत करने की बजाय बस ये आसान सा काम करें।
चावल से घुन निकालने का आसान तरीका
आप में से काफी सारे लोगों के किचन में मां को चावल के घुन फटाफट साफ करते देखा होगा। दरअसल, मां लोग रोजाना चावल के घुन निकालने के लिए सिंपल ट्रिक फॉलो करती थीं। वो चावल धुलती थीं और पानी के बहाव के साथ घुन और पाई को बहा देती थीं। लेकिन इस टेक्निक से जाला लगाने वाले कीड़े नहीं भागते। इन जाला लगाने वाले कीड़ों को भगाने के लिए ये नुस्खा अपनाया जा सकता है।
चावल से कीड़े भगाने का तरीका
अगर रोज चावल के कीड़े निकालने में घंटों लगते हैं तो बस अब रोजाना ये काम करें। जिससे कुछ ही देर में सारे कीड़े दूर भाग जाएंगे। बस जितना चावल एक दिन में बनाना है उतना किसी थाली या प्लेट में निकाल लें। फिर किसी छोटे से कटोरी में व्हाइट विनेगर और उसमे एक चौथाई चम्मच हींग डालकर चावलों के बीचों बीच रख दें। विनेगर और हींग की तेज महक जैसे ही चावलों तक पहुंचती है तो उसमे बैठे पाई, घुन और जाले वाले कीड़े भी दूर भागते हैं। ध्यान देने पर देखेंगे कि थाली के किनारे पर कीड़े तेजी से जमा हो रहे हैं। बस इन्हें हाथों से हटाते जाएं और इस तरह से मात्र आधे घंटे में चावलों में हो रहे कीड़े किनारे हो जाएंगे। जिससे आप फटाफट चावलों को साफ कर सकेंगी। इस कमाल के नुस्खे को अविका रावत न
