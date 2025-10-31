पीरियड ब्लड का दाग सफेद चादर से छुड़ाने के लिए अपनाएं ये हैक

संक्षेप: Quick tips to remove period blood stains: सफेद चादर या किसी हल्के रंग की चादर पर पीरियड ब्लड का दाग लग जाता है तो बेडशीट खराब होने के साथ ही शर्मिंदगी भी महसूस होती है। इस धब्बे को छुड़ाने के लिए ये आसान सी ट्रिक अपनाएं, पूरी चादर साफ हो जाएगी।

कपड़े पर दाग-धब्बे लग जाएं तो इसे छुड़ाना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आजकल काफी सारे हैक बताए जाते हैं। जिसकी मदद से इंक से लेकर कपड़े पर लगे पेन और हल्दी के दाग आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन एक धब्बा जो गंदा दिखने के साथ ही शर्मिंदगी महसूस करा जाता है। वो है पीरियड ब्लड का स्टेन। जो अगर हल्के रंग की या सफेद रंग की चादर पर लग गया तो छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब मंजू मित्तल ने इन स्टेन को छुड़ाने का आसान और असरदार नुस्खा शेयर किया है। अपने इंस्टाग्राम पेज पर मंजू मित्तल अक्सर होम हैक्स को शेयर करती रहती हैं जो बड़े काम के होते हैं। तो चलिए जानें कैसे पीरियड ब्लड के स्टेन को चादर पर से छुड़ाने का तरीका बताया गया है।

सफेद चादर या हल्के रंग की बेडशीट पर लगे पीरियड ब्लड के स्टेन छुड़ाने का तरीका पीरियड्स के दौरान चादर पर दाग लग जाना काफी सारी लेडीज की प्रॉब्लम है। जिससे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और साथ ही चादर भी खराब हो जाती है। लेकिन अब इस आसान से उपाय करके इस धब्बे को छुड़ाया जा सकता है।

बर्फ से रगड़ें सबसे पहले स्टेन लगी चादर को किसी प्लेन जगह रखें और उस पर बर्फ से रगड़ें। बर्फ से 5 मिनट रगड़कर भिगो दें।

डिटर्जेंट का बनाएं पेस्ट अब दाग को छुड़ाने के लिए कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट का एक पेस्ट बनाकर तैयार करें। इस पेस्ट को बनाने के लिए डिटर्जेंट पाउडर किसी कांच के बाउल में लें। इसमे सफेद टूथपेस्ट को मिला दें। साथ में कपड़ों का दाग छुड़ाने वाले प्रोडक्ट वैनिश को डालकर अच्छी तरह से पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। इस पेस्ट को दाग वाले हिस्से पर लगाकर ब्रश से रगड़ें। फिर करीब दस से पंद्रह मिनट के लिए छोड़ दें। फिर हल्के गुनगुने पानी से अच्छी तरह से साफ कर दें।