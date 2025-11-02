Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़how to remove odour from woolen sweater jacket se aa rhi badbu kaise bhagaye
सालभर से बंद रखे ऊनी कपड़ों में आ रही बदबू को दूर भगाने के लिए अपनाएं ये 5 नुस्खा

सालभर से बंद रखे ऊनी कपड़ों में आ रही बदबू को दूर भगाने के लिए अपनाएं ये 5 नुस्खा

संक्षेप: 5 Tips & tricks to remove odor from woollen: ऊनी कपड़ों को आलमारी, बेड से बाहर निकाला है और उनमे बदबू आ रही तो इन 5 आसान तरीकों को अपनाएं। जिसकी मदद से सालभर बंद पड़े सर्दी के कपड़ों से आ रही बदबू को दूर भगाने में मदद मिलेगी।

Sun, 2 Nov 2025 09:51 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऊनी कपड़ों का काम तो केवल साल के दो से तीन महीने ही होता है। बाकी पूरे साल ये कपड़े आलमारी, बक्से, बेडबॉक्स में ही बंद पड़े रहते हैं। जिसकी वजह से इनमे बदबू भर जाती है। कई बार कपड़ों में बंद बक्से और वॉर्डरोब की बदबू आने लगती है तो कभी ऊनी कपड़े साफ ना होने की वजह से पसीना और बैक्टीरिया के साथ सीलन की बदबू भर जाती है। जो काफी गंदी लगती है और ऐसे बदबूदार ऊनी कपड़ों, जैकेट, शॉल को पहनना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इन 7 घरेलू और आसान तरीकों से ऊनी स्वेटर, जैकेट से आ रही बदबू को दूर किया जा सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धूप से बढ़िया कुछ नहीं

ऊनी कपड़ों से आ रही बदबू को दूर करना है तो धूप सबसे सरल और सस्ता उपाय है। वुलन कपड़ों को धूप में डाल दें। धूप कपड़ों की नमी, बैक्टीरिया को खत्म कर देगी। जिससे बदबू भी निकल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कपड़ों को जब भी तेज धूप में रखें तो उन्हें उल्टा कर दें। जिससे कपड़ों का रंग ना फीका हो जाए।

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल

अगर आपके वुलन कपड़ा रखने वाली आलमारी में सीलन है और फफूंद लग रही है तो कपड़ों से आ रही इस तरह की बदबू को दूर भगाने के लिए बेकिंग सोडा को पानी में घोलकर उसमे कपड़ों को डालकर निकाल दें। अगर कपड़ों को दोने का टाइम नही है तो बेकिंग सोडा को कपड़ों पर छिड़कर कुछ देर के लिए छोड़ दें फिर सूखे कपड़े से साफ कर दें।

वुलन्स पर करें नेचुरल फ्रेशनर का स्प्रे

ऊनी कपड़ों से आ रही स्मेल को दूर करना चाहते हैं तो नेचुरल फ्रेशनर का स्प्रे बना लें। एक स्प्रे बोतल में पानी भर लें। उसमे एक नींबू का रस और दो से तीन चम्मच गुलाबजल के डाल दें। मिक्स करें और ऊनी कपड़ों पर छिड़काव कर दें। इस तरह के स्प्रे से वुलन जैकेट, स्वेटर सबसे नेचुरल भीनी सी स्मेल आएगी और कपड़े फ्रेश महकेंगे।

कपूर से महकेंगे के वुलन

वुलन कपड़ों में किसी तरह की महक ना आए इसलिए जब भी इन्हें स्टोर करें तो कपूर और लौंग की छोटी पोटली बांधकर वुलन्स के साथ रख दें। इसकी महक कपड़ों में फ्रेशनेस बनाकर रखेगी।

एसेंशियल ऑयल का स्प्रे

वुलन स्वेटर, जैकेट, शॉल जैसे कपड़ों से बदबू को हटाना है तो एसेंशियल ऑयल को आलमारी में रखें। किसी छोटे कपड़े के टुकड़े में लैवेंडर जैसे एसेंशियल ऑयल की बूंदों को डालकर ऊनी कपड़ों के बीच रख दें। इससे भी वुलन्स से आ रही बदबू को दूर भगाने में मदद मिलती है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
Cleaning Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।