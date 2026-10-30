कड़ाके की ठंड में पौधों को हरा-भरा कैसे रखें? जानें आसान तरीके

सर्दियों में ठंडी हवा और कम धूप की वजह से पौधों की पत्तियां सूखने लगती हैं। ऐसे में कुछ आसान घरेलू तरीके अपनाकर आप अपने पौधों को ठंड से बचा सकते हैं।

सर्दियां शुरू होते ही हम अपने लिए गर्म कपड़े और कंबल निकाल लेते हैं, लेकिन क्या आपने अपने घर के पौधों के बारे में सोचा है? ठंडी हवा, कोहरा और कम धूप का असर पौधों पर भी पड़ता है। कई बार हरे-भरे पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, तो कुछ पौधे मुरझाने लगते हैं। ऐसे में लोग समझ नहीं पाते कि आखिर उनकी देखभाल में क्या कमी रह गई। अच्छी बात यह है कि पौधों को ठंड से बचाने के लिए महंगे सामान की जरूरत नहीं है। घर में मौजूद कुछ आम चीजों से भी उनकी देखभाल आसान हो सकती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ देसी तरीके।

1. पौधों को ठंडी हवा से बचाकर रखें सर्दियों में ठंडी हवा सीधे पौधों पर लगने से उन्हें नुकसान हो सकता है। खासकर रात के समय तापमान कम होने पर छोटे और नाजुक पौधों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में गमलों को ऐसी जगह रखें, जहां ठंडी हवा सीधे न आती हो। अगर पौधे बालकनी में रखे हैं, तो रात में उन्हें दीवार के पास या किसी सुरक्षित कोने में रख सकते हैं। ध्यान रखें कि उन्हें पूरी तरह बंद जगह पर न रखें, उन्हें हवा भी मिलनी चाहिए।

2. पुराने कपड़े या चादर से ढक दें अगर आपके इलाके में रात के समय बहुत ठंड पड़ती है या पाला गिरता है, तो पौधों को पुराने सूती कपड़े, चादर या बोरे से ढक सकते हैं। इससे ठंडी हवा का सीधा असर कम होता है। शाम को कपड़ा डालें और सुबह धूप निकलने पर हटा दें, ताकि पौधों को रोशनी और हवा मिलती रहे। ध्यान रखें कि कपड़ा पत्तियों पर बहुत कसकर न लपेटें। प्लास्टिक की शीट को सीधे पत्तियों पर डालने से बचें।

3. सूखे पत्तों से मिट्टी को ढकें पौधों की मिट्टी को ठंड से बचाने के लिए सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए गमले की मिट्टी के ऊपर सूखे पत्तों या सूखी घास की हल्की परत बिछा दें। इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और तापमान में अचानक बदलाव का असर भी कुछ कम हो सकता है। बस ध्यान रखें कि पत्तों की परत बहुत मोटी न हो और पौधे के तने से थोड़ा हिस्सा खाली छोड़ें।

4. सर्दियों में पानी सोच-समझकर दें ठंड के मौसम में पौधों की बढ़त धीमी हो जाती है। ऐसे में उन्हें गर्मियों के मुकाबले कम पानी की जरूरत पड़ती है। रोज बिना मिट्टी चेक किए पानी डालने से गमले में जरूरत से ज्यादा नमी हो सकती है और जड़ें खराब होने का खतरा रहता है। पानी देने से पहले उंगली से मिट्टी को थोड़ा छूकर देखें। अगर ऊपर की मिट्टी सूखी लगे, तभी पानी दें। कोशिश करें कि सुबह पानी डालें, ताकि मिट्टी को दिनभर सूखने का समय मिल सके।

5. धूप वाली जगह पर रखें गमले सर्दियों में धूप कम निकलती है, इसलिए पौधों को ऐसी जगह रखना जरूरी है, जहां उन्हें अच्छी रोशनी मिल सके। अगर आपकी बालकनी या छत पर धूप आती है, तो गमलों को वहां रख दें। हालांकि, हर पौधे को एक जैसी धूप की जरूरत नहीं होती। कुछ पौधे तेज धूप पसंद करते हैं, जबकि कुछ को हल्की रोशनी में रखना बेहतर होता है। इसलिए अपने पौधे की जरूरत के हिसाब से जगह चुनें।

6. सूखी और खराब पत्तियां हटाते रहें सर्दियों में कई पौधों की पुरानी पत्तियां पीली या सूखी होने लगती हैं। ऐसी पत्तियों को साफ कैंची से हटा दें। इससे पौधा साफ-सुथरा रहता है और खराब हिस्सों को हटाने में मदद मिलती है। लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा पत्तियां या टहनियां न काटें। सर्दियों में पौधों की बढ़त धीमी रहती है, इसलिए उनकी ज्यादा कटाई करने से बचें।

7. खाद डालने में जल्दबाजी न करें सर्दियों में कई पौधे धीरे बढ़ते हैं। ऐसे में बार-बार खाद डालने की जरूरत नहीं होती। अगर पौधे की बढ़त रुक गई है, तो ज्यादा खाद डालने के बजाय पहले उसकी मिट्टी, पानी और धूप पर ध्यान दें। खाद हमेशा पौधे की जरूरत और सही समय के हिसाब से ही डालें। जरूरत से ज्यादा खाद देने से पौधे को नुकसान भी हो सकता है।