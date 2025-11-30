मोटरसाइकिल-ऑटो से चलते हैं तो इस हैक को जरूर जान ले, सर्द हवा से बचने में होगी मदद

संक्षेप: Winter Hack: सर्दियों में बाइक या ऑटो से चलना काफी मुश्किल हो जाता है। ठंडी हवाएं ना केवल बाइक बल्कि ऑटो पर भी काफी परेशान करती हैं। इससे बचने के लिए इन टिप्स को जरूर फॉलो करें और साथ ही ये हैक जरूर जान लें।

नवंबर का महीना खत्म होने के साथ ही शहर के तापमान में काफी गिरावट हो गई है। और, अभी कड़कड़ाती ठंड के पूरे दो महीने बिताने बाकी है। मोटरसाइकिल और ऑटोरिक्शा से चलने वालों के लिए इन सर्द हवाओं को झेलना मुश्किल हो जाता है। गर्म स्वेटर, जैकेट पहनने के बाद भी चलती बाइक में लग रही ठंडी हवा से परेशानी होती है। जिसकी वजह से कई बार बीमार होने, ठंड लगने का खतरा भी रहता है। लेकिन छोटे से उपाय की मदद से इन सर्द हवाओं को आसानी से झेल लेंगे और ये ठंडी हवा सीधे शरीर पर नहीं लगेंगी। बाइक राइड करते हैं तो इन छोटे-छोटे टिप्स को जरूर फॉलो करें।

ठंड से बचने वाले हेलमेट जरूर पहनें ठंड से बचने के लिए पैरों में जूते-मोजे, ग्लव्स और हेलमेट को जरूर लगाएं। हेलमेट ना केवल रोड सेफ्टी के लिए जरूरी है बल्कि ये तेजऔर ठंडी हवा से सिर को बचाने का काम की करता है। तो हेलमेट जरूर पहनें।

गर्दन को जरूर ढंके सिर के साथ ही गर्दन को भी पूरी तरह से कवर रखें। शरीर पर लगने वाली थोड़ी हवा भी आपको ठंडक पहुंचाएगी और स्ट्रोक का खतरा पैदा करेगी। इसलिए कानों को कवर करने के साथ ही गर्दन पर मफलर जरूर लपेंटे।

सीने पर लगाएं अखबार अब आप, सोच रहे होंगे कि ये क्या ट्रिक है। तो बता दें कि अखबार एक सस्ता इंसुलेटेर है। जो हवा को बॉडी में डायरेक्ट लगने से रोकता है। जिससे बॉडी प्रोटेक्ट होती है। कपड़ों के ऊपर सीने पर एक मोटे अखबार को रखें और जैकेट पहनकर चेन को बंद कर दें। अखबार शरीर के अंदर की हवा को बाहर नहीं निकलने देगा और बाहर की ठंडी हवा को अंदर जाने से भी प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए अखबार नेचुरल इंसुलेटर का काम करता है।

कपड़ों को लेयरिंग में पहनें बाइक चलाते हैं तो कपड़ों को हमेशा कई लेयर में पहनना चाहिए। ऐसा करने से हवा को सीधे बॉडी तक पहुंचने से रोका जा सकता है। जैसे कॉटन वेस्ट के साथ बॉडी वार्मर, शर्ट, स्वेटर और फिर जैकेट को लेयर करें। जिससे ठंडी हवा से बचाव हो।