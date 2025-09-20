बंदरों की धमाचौकड़ी बालकनी से लेकर घर में फैल जाती है तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अपना लें
Tips & Tricks to get away monkeys: घर की छत से लेकर बालकनी, गार्डेन और खुले बरामदे में अक्सर बंदरों का आतंक छाया रहता है। इन बंदरों को भगाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को भी ट्राई किया जा सकता है।
छोटे शहरों में बंदरों की समस्या इन दिनों काफी ज्यादा परेशान करती हैं। बंदर तो स्मार्ट प्राणी होते हैं। ये अपने जंगल को छोड़कर शहरों में बसेरा जमा लेते हैं और घर के आंगन, बालकनी, गार्डेन से लेकर चारों तरफ धमाचौकड़ी मचा देते हैं। दरअसल, इन बंदरों की धमाचौकड़ी से ज्यादा आतंक होता है क्योंकि ये किसी को भी दौड़ा लेते हैं या फिर काट लेते हैं। कई सारी दुर्घटनाएं बंदरों की वजह से हो जाती हैं। जब लोग छत और सीढ़ियों से गिर जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि जिस भी मोहल्ले में बंदर ज्यादा आते हैं। उस मोहल्ले के लोग खास तरह की ट्रिक्स एंड टिप्स को अपना लें। बंदर अक्सर गार्डन में लगे पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही काफी सारी तोड़फोड़ भी करते हैं। इसलिए इन उपायों को जरूर अपना लें।
खाने-पीने की चीजों और कूड़े को रखें सेफ
बंदर अक्सर खाने-पीने की चीजों को खोजते हुए ही घर में घुस जाते हैं। जहां उन्हें फूड आसानी से मिल जाता है। इसी चक्कर में वो डस्टबिन में पड़े कचरे को भी फैला देते हैं। घर में डस्टबिन के डिब्बे को बिल्कुल टाइट ढक्कन से सील करें और साथ ही फल-सब्जियों को भूलकर भी बाहर ना छोड़ें। इस तरह की सावधानी रखकर बंदरों को घर के आसपास रहने से रोका जा सकता है।
शोरशराबे से भगाएं बंदर
घर के आसपास अगर एक या दो बंदर हैं तो उन्हें शोर शराबे की मदद से भी भगाया जा सकता है और बंदरों को कोई नुकसान भी नहीं होगा। जैसे लाठी पीटकर या तेजी से ताली बजाकर शोर करें। गार्डन में लगे स्ट्रांग जेट वाटर की मदद से भी बंदर को डरा कर भगाया जा सकता है। ध्यान रहे कि इस दौरान बिल्कुल शांत रहे और डरे नहीं। ना ही बंदर के साथ किसी तरह का आई कॉन्टेक्ट बनाएं। नहीं तो बंदर नुकसान पहुंचा सकते हैं। बस बंदर को अपने एरिया से दूर भगाने की कोशिश करें।
मोशन सेंसर डिटरेंट्स
घर के जिस हिस्से में बंदरों का झुंड आता है वहां पर खास तरह के मोशन सेंसर लगाएं। जो उन्हें बिना नुकसान पहुंचाएं भगाने में मदद करे। जैसे कि फ्लैश लाइट्स जो बंदरों के आने से एक्टिव हो जाती है और तेज रोशनी करती है। स्प्रिंकल्स जो ऑटोमेटकली सेंसर से एक्टिव हो जाए और पानी का स्प्रे करे। या फिर कुछ ऐसे स्पीकर जो काफी लाउड और वियर्ड साउंड करते हों।
नेचुरल मंकी रेपेलेंट
बंदरों को दूर भगाने के लिए ये आइडिया भी अपनाया जा सकता है। तेज महक वाली चीजों से बंदर हो सकता है दूर भागें। जैसे बालकनी या आउटडोर में रखा रग्स या डोरमैट को विनेगर में डुबोकर रखें। पानी में लहसुन और मिर्च को भिगोकर रखें। जिससे बंदर उसे छूए बगैर ही दूर भागेंगे। अनप्लीजेंट सी महक बंदरों को दूर भगाने में मदद करती है और ये हार्मफुल भी नहीं रहती। बंदर अक्सर बालकनी में आ जाते हैं तो इसे रोज चेंज करके रखें।
कुछ रिफ्लेक्टिव और मूविंग ऑब्जेक्टस
बंदर स्मार्ट होते हैं और रोज आने वाले बंदर अक्सर कुछ ना कुछ नया जुगाड़ सेट कर लेते हैं। इसलिए उन्हें भगाने के लिए हमेशा नए उपायों को फॉलो करते रहना चाहिए। जिससे बंदर जल्दी ना आए। पुरानी सीडी, फॉइल पेपर, रिफ्लेक्टिव टेप जैसी चीजों को बालकनी में और घर के गार्डन पर लगाएं।
घर के बाहर प्लास्टिक ना रखें
घर के बाहर किसी भी तरह के फूड्स वाले प्लास्टिक बैग्स को ना रखें। इन्हें खींचने के लिए और देखने के लिए अक्सर बंदर क्यूरियस होते हैं और यहां वहां खींचकर फैला देते हैं।
