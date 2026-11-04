पैरों की बदबू कैसे दूर करें? जूते उतारते ही स्मेल आए तो अपनाएं ये टिप्स

क्या जूते उतारते ही आपके पैरों से बदबू आने लगती है? लंबे समय तक मोजे पहनने से यह परेशानी बढ़ सकती है। कुछ आसान घरेलू तरीकों से पैरों की बदबू कम करने में मदद मिल सकती है।

ऑफिस हो या बाहर जाना हो, कई लोगों को घंटों जूते और मोजे पहनकर रहना पड़ता है। लेकिन परेशानी तब होती है, जब जूते उतारते ही पैरों से तेज बदबू आने लगती है। कई बार तो इस वजह से दूसरों के सामने जूते उतारने में भी झिझक होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो कुछ आसान तरीके अपनाकर इस बदबू को कम कर सकते हैं। इसके लिए न तो ज्यादा मेहनत की जरूरत है और न ही महंगे सामान की। बस पैरों, मोजों और जूतों की थोड़ी देखभाल करनी होगी। आइए जानते हैं कैसे।

पैरों से बदबू क्यों आती है? पैरों में पसीना आना आम बात है। लेकिन जब आप लंबे समय तक जूते और मोजे पहने रहते हैं, तो पैरों में पसीना जमा होने लगता है। जूतों के अंदर गर्मी और नमी बनी रहती है। ऐसे में बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, जो पसीने के साथ मिलकर बदबू पैदा करते हैं। कई बार पैरों में फंगल इंफेक्शन होने पर भी बदबू आती है।

पैरों की बदबू दूर करने के 7 आसान तरीके 1. रोज पैरों को अच्छी तरह धोएं पैरों की बदबू कम करनी है, तो रोज उनकी सफाई करें। नहाते समय साबुन और पानी से पैरों को अच्छी तरह धोएं। उंगलियों के बीच भी सफाई करना न भूलें, क्योंकि वहां पसीना जमा हो सकता है। पैर धोने के बाद साफ तौलिए से उन्हें अच्छी तरह सुखा लें। उंगलियों के बीच बिल्कुल भी नमी न रहने दें। सिर्फ पैर धोना ही काफी नहीं है, उन्हें अच्छी तरह सुखाना भी जरूरी है।

2. हर दिन साफ मोजे पहनें अगर आप कई दिन तक एक ही मोजे पहनते हैं, तो ऐसा करना बंद कर दें। इस्तेमाल किए हुए मोजों में पसीना और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं, जिससे बदबू बढ़ती है। इसलिए रोज साफ मोजे पहनें। अगर आपके पैरों में ज्यादा पसीना आता है, तो दिन में भी मोजे बदल सकते हैं। सूती या ऐसे मोजे चुनें जो पैरों का पसीना सोख सकें।

3. जूतों को भी खुली हवा में रखें कई लोग रोज एक ही जोड़ी जूते पहनते हैं। इससे जूतों के अंदर की नमी सूख नहीं पाती और बदबू बढ़ने लगती है। कोशिश करें कि दो जोड़ी जूतों को बारी-बारी से पहनें। जूते उतारने के बाद उन्हें बंद अलमारी में रखने के बजाय खुली और हवादार जगह पर रखें। अगर जूते अंदर से गीले हैं, तो उन्हें अच्छी तरह सूखने दें।

4. कुछ देर बिना मोजों के रहें अगर आप पूरे दिन जूते और मोजे पहनकर रहते हैं, तो घर आने के बाद कुछ देर पैरों को खुला रखें। मोजे उतारकर पैर धो लें और अच्छी तरह सुखा लें। इसके बाद कुछ समय बिना मोजों के रहें। इससे पैरों की नमी कम होगी और उन्हें हवा मिलेगी।

5. गुनगुने पानी से पैर धोएं दिनभर जूते पहनने के बाद पैरों को गुनगुने पानी से धो सकते हैं। इसके लिए एक टब में हल्का गुनगुना पानी लें और कुछ देर पैर उसमें रखें। इसके बाद साबुन से पैर साफ करें और तौलिए से अच्छी तरह सुखा लें।

6. पैरों के लिए पाउडर लगाएं अगर आपके पैरों में बहुत पसीना आता है, तो पैरों के लिए मिलने वाले पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पैरों को सूखा रखने में मदद करता है। पाउडर लगाने से पहले पैरों को धोकर अच्छी तरह सुखा लें। खासकर उंगलियों के बीच की जगह सूखी होनी चाहिए।

7. मोजों के साथ जूतों की सफाई भी करें कई बार पैरों को साफ रखने के बाद भी बदबू आती है, क्योंकि जूतों के अंदर गंदगी और पसीना जमा रहता है। इसलिए जूतों की सफाई का भी ध्यान रखें। मोजों को हर बार पहनने के बाद धोएं और पूरी तरह सूखने पर ही दोबारा इस्तेमाल करें। जूतों के अंदर की सफाई भी समय-समय पर करें। अगर जूतों से लगातार बदबू आ रही है, तो उन्हें साफ करके अच्छी तरह सुखाएं।